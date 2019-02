Así es como gana dinero Spotify: rentable por primera vez en su historia y un lógico enfoque en podcasts

Así es como gana dinero... es una serie de artículos semanales de Xataka en los que analizamos el modelo de negocio de las grandes empresas tecnológicas: qué divisiones les dan beneficios reales y cuáles no, cuáles son los auténticos núcleos de estas compañías que han transformado al mundo. Hoy, la empresa que adaptó la música a este siglo, el David que ha tenido que pelear contra decenas de Goliat y que pese a tener un productazo sigue rumiando formas de hacerlo rentable: Spotify.

La de Spotify es una historia de superación: se suele hablar de cómo Apple cambió a la industria con la venta de canciones sueltas a un dólar, pero lo de Spotify es una carrera de fondo (se encamina hacia su undécimo año de vida) naciendo como una pequeña startup sueca, sin el poder de Apple y sin venta de hardware asociado.

Por primera vez, rentables

El último informe financiero liberado por Spotify, el del último trimestre de 2018, le sitúa como una empresa rentable por primera vez en su historia, aunque en un solo trimestre. Habrá que ver cómo evoluciona en los próximos trimestres y si es capaz de aguantar ahí todo 2019.

La carrera hasta aquí ha sido la carrera hasta lograr que casi cien millones de usuarios estén pagando por su servicio, amén de otros más de cien millones que usan la plataforma en la versión gratuita (y que solo supone el 10% de los ingresos que generan los usuarios de pago).

En esta carrera también hemos visto no solo el crecimiento en usuarios, sino también en el porcentaje de ellos que se animan a pasar por caja. Hace cuatro años, solo uno de cada cuatro usuarios era premium. Hoy, la proporción ha crecido hasta casi uno de cada dos.

En junio de 2015 llegó quizás el mayor competidor, seguro la mayor amenaza: Apple Music. Seguramente nadie pensaría que esta llegada ponía en peligro la vida de Spotify, pero quizás tampoco habría nadie que pensase que no iba a haber cierto trasvase de usuarios cuyo efecto en las cuentas era una incógnita.

La historia ha tenido un final feliz: casi cuatro años después, el mercado de la música en streaming ha crecido tanto que ambas compañías pueden coexistir, al menos a día de hoy, y tienen un crecimiento sostenido.

Cuestión de números

El auténtico desafío para Spotify en los últimos años ha sido encontrar una forma de ser rentables. El negocio para ellos funciona de la siguiente forma:

Ingresa una cantidad mensual por parte de los usuarios de pago y por la publicidad que escuchan los usuarios gratuitos

Genera un número de reproducciones del total de canciones de su catálogo

Se divide el número de reproducciones entre la cantidad de dinero ingresada

Se genera un valor por reproducción que le es abonado a cada propietario de los derechos de esas canciones (nótese que esto no es lo mismo que "a cada artista") multiplicado por el número de reproducciones que ha conseguido. Esta cifra puede estar en torno a los 0,005 centavos de dólar por reproducción, según las cifras que hizo públicas una banda, algo poco habitual en la industria.

El problema para Spotify ha sido que tradicionalmente estos pagos de royalties, unidos a sus gastos fijos de personal, infraestructura y marketing, se comían los ingresos logrados hasta dejar números rojos en el balance. Hasta ahora. Como decíamos antes, el último trimestre de 2018 es el primero de la historia en el que a Spotify le salen las cuentas gracias a haber ingresado 1.500 millones de dólares (un 30% más) y logra un beneficio de casi cien millones de dólares.

Uno de los "trucos" está en haber logrado recortar sus gastos operativos un 17% hasta dejarlos en 305 millones de dólares. También aumentar su flujo de caja, algo que aunque no ha sido desgranado con detalles, se puede entender como haber conseguido que el ingreso promedio por usuario sea mayor. Esto pasa principalmente por lograr que más usuarios paguen por su cuenta individual en lugar compartirla o usar el plan familiar, o hacer que quienes se acogieron a promociones como la de tres meses por un euro acaben pagando el precio completo.

En los últimos meses ya habíamos visto varios esfuerzos de la empresa para tratar de reducir esos gastos fijos, como ajustes estructurales, y para aumentar los ingresos, como el despliegue en varios nuevos países. No obstante, lo más sintomático es su esfuerzo por posicionarse en el ecosistema del podcasting y en tratar de que aumente su uso para escuchar podcasts, no solo música.

Las señales fueron claras: el nombre completo de Spotify en la App Store cambió para contener también la palabra "podcasts", y el buscador de la aplicación también invitaba a explorar podcasts, no solo música.

La razón es simple: si los usuarios empiezan a usar Spotify para escuchar podcasts, y no solo música, los ingresos serán los mismos, pero los gastos en royalties serán menores. No sabemos si el beneficio logrado en el último trimestre es fruto de esto o no, pero sí sabemos que las intenciones de las compañía de Daniel Ek iban justo en esta dirección. No en vano, se acaba de anunciar la compra de Gimlet Media y Anchor, síntoma evidente de que Spotify quiere terminar de entrar de lleno en el podcasting.

Ahora queda ver si Spotify es capaz de encadenar cuatro trimestres consecutivos como en el último de este año y estrenarse en 2019 como una compañía rentable con todas las letras. Seguramente, algo merecido como pocas.

Así es como gana dinero...

I. Así es como gana dinero Amazon: cada vez más nube y un futuro de producciones audiovisuales.

II. Así es como gana dinero Alphabet: el absoluto rey de la publicidad tiene un gran problema con el resto de productos y servicios.

III. Así es como gana dinero Apple: con el iPhone llegando a su techo es hora de sacar más dinero de sus propietarios.

IV. Así es como gana dinero Facebook: el otro gigante publicitario tiene dos ases en la manga.

V. Así es como gana dinero Twitter: su publicidad y segmentarnos cada vez mejor le hace rentable por primera vez.

VI. Así es como gana dinero Microsoft: cada vez más nube para compensar el descalabro en móviles.

VII. Así es como gana dinero Samsung: ni TVs ni smartphones son la base de su negocio.

VIII. Así es como gana dinero Sony: más vale PlayStation en mano que Xperia volando.

IX. Así es como gana dinero Xiaomi: vine por el precio del smartphone y me quedé por los servicios.

X. Así es como gana dinero Netflix: cuando 140 millones de suscriptores no son suficientes.

XI. Así es como gana dinero Huawei: sus teléfonos móviles no son (todavía) su principal actividad.

XII. Así es como gana dinero LG: la era del smartphone no le ha sentado bien.

XIII. Así es como gana dinero Dropbox: un 3% insuficiente y una trayectoria intachable.