BNext quiere ser el Monzo español pero le queda camino por recorrer

Por estas páginas hemos hablado en varias ocasiones de los nuevos "neobancos" que están empezando a invadir nuestras vidas financieras: N26, Revolut, Monzo... Pero lo cierto es que todos esos proyectos empezaron fuera de España.

En nuestro país también hay un proyecto importante de crear un banco novedoso, centrado en el cliente y con una relación casi en exclusiva a través de una aplicación móvil: se trata de la madrileña BNext.

¿Qué es BNext?

BNext es una empresa financiera de nueva generación (fintech) que ofrece servicios a consumidores finales. Su objetivo no es ser un banco sino ofrecer una experiencia similar a él sin llegar a serlo. Según Alfonso Sainz de Baranda, Chief Growth Officer de BNext, "Bnext no es un banco. Así que todos aquellos que están hartos de cómo los bancos tradicionales les tratan pueden dejar de usar bancos - sin tener que volver a funcionar solo en metálico - y venirse con nosotros".

Detrás de BNext hay inversores bastante potentes, todos internacionales. Según los datos facilitados por la propia compañía cuentan, entre sus accionistas, con Founders Future, Pipeline Capital Partners, Tekton Ventures y Andreas Mihalovits. Hay otros pero no pueden ser revelados.

El producto que ofrecen es sencillo y muy usable. Se han centrado en dar una buena experiencia de usuario y en dar un servicio excelente a los clientes. El primer paso para tener una cuenta en BNext es descargar la aplicación e introducir los datos. En solo 24/48 horas se recibe la tarjeta y ya se puede empezar a operar.

En la aplicación aparecen de forma clara los ingresos, envíos de dinero y gastos de la tarjeta, de una forma muy visual y sencilla. La tarjeta permite, además, extracciones de dinero sin comisiones (tres al mes): si el cajero cobra alguna comisión, desde BNext la devuelven.

En el extranjero la tarjeta también tiene sus ventajas. Permite pago sin comisiones por cambio de divisa (hasta 2000 euros al mes), y hasta 3 extracciones de dinero en cajeros sin comisiones (excepto la comisión del cajero, si la hay; aquí ayudan a encontrar cajeros sin comisiones).

Eso sí, como todos los neobancos incipientes, en realidad BNext no está ofreciendo una cuenta bancaria como tal y esto tiene limitaciones.

Las limitaciones de BNext

Aunque en la aplicación de BNext parece que se dispone de una cuenta bancaria en realidad no es así. El dinero se deposita en una Entidad de Dinero Electrónico. Esto tiene alguna pequeña ventaja y grandes desventajas.

La ventaja es que el dinero está depositado al 100%, es decir, no invierten con él. Por tanto, en teoría está seguro, tiene un coeficiente de caja del 100%. En la práctica no tanto porque las Entidades de Dinero Electrónico pueden quebrar también y habría que ver qué pasa con los saldos, que no están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos. En realidad el dinero de BNext está depositado en el Banco Santander en una cuenta escrow fuera de balance, así que los saldos están bastante seguros.

El mayor inconveniente de no tener una cuenta bancaria es que no se pueden domiciliar recibos. Digamos que BNext agrupa todo el dinero en esta Entidad de Dinero Electrónico y luego asigna los saldos a cada cliente. Por eso, por ejemplo, para ingresar dinero en la cuenta hay que poner un texto específico en el asunto, para que identifiquen a qué cliente pertence. Esto, además, es engorroso.

En la actualidad BNext no permite retirar saldos a otro banco. Es decir, si se ingresa dinero en la "cuenta" se puede ver el saldo en la aplicación, se puede gastar o retirar en efectivo con la tarjeta, y se puede enviar a otros clientes de BNext, pero no se puede transferir a otra cuenta de un banco. Esta limitación está cerca de desaparecer. Según nos cuenta Alfonso Sainz "estamos trabajando para poder ofrecer servicios bancarios completos en la cuenta Bnext. Todavía es pronto para saberlo con certeza, pero creemos que a lo largo del primer semestre del año que viene podremos tener sorpresas".

¿Nos puede servir como banco principal?

Ahora mismo BNext no puede ser usado como banco principal. No permite domiciliar nóminas ni recibos, y solo eso ya es una limitación fundamental. Tampoco ofrece servicios bancarios algo avanzados, como préstamos, hipotecas, inversión (estos tres a través de su marketplace, como veremos más adelante), seguros, cheques, cheques bancarios y otras cientos de cosas que un banco normal nos puede facilitar.

Pero como banco secundario es interesante. Las retiradas gratuitas de dinero en cajero son útiles, así como las facilidades para su uso en el extranjero, tanto de pagos como de retiradas de dinero.

La posibilidad de activar y desactivar la tarjeta desde la aplicación también es muy interesante, sobre todo si realizamos compras en páginas web dudosas. Así se puede estar más tranquilo.

Sin embargo todas estas cosas las ofrecen dos neobancos que ya operan en nuestro país, como Revolut y N26, y que tienen además algunas ventajas, como tener cuentas bancarias completas. Eso sí, desde el Reino Unido y Alemania respectivamente. ¿Merece la pena confiar en un servicio más cercano y en que en el futuro evolucionará sus cuentas a algo más completo?

Según Alfonso Sainz "todos los “neo-bancos” nos enmarcamos dentro del mismo segmento, y por tanto hay similitudes entre nuestros produtos". Pero también indica que hay diferencias, por ejemplo el marketplace ("tenemos una oferta de productos mucho más amplia que la de cualquier banco" y "Al no ser nuestros los productos podemos asegurarle al cliente independencia y transparencia"). También dice que "tratamos de dar a nuestros clientes el mejor servicio posible al precio más bajo posible - o gratis! - porque nosotros ganamos dinero de los vendedores de productos del marketplace". Por último no hay que olvidar algunas promociones, como que "devolvemos el 10% de los que gastes (ej. netflix, spotify…)".

La evolución de BNext

Lo cierto es que los inicios de BNext fueron algo inciertos. Se apoyaron mucho en el marketing viral y miraban demasiado a Monzo. Como nos explica José Luis Antunez, experto en usabilidad: "BNext empezó como un clon vergonzante y sin alma de Monzo. Copiaban todo. Desde el color de la tarjeta hasta el uso de los foros. Todos los textos de su landing eran fríos, sin gracia. Creo que hace unos meses se empezaron a dar cuenta de que tenían que hacer su propio camino y empezaron a invertir en diseño. Contrataron al diseñador Nil Castelví que está haciendo un trabajo fantástico."

La mejora que está teniendo es evidente, y está logrando ganar en clientes debido a promociones bastante fuertes de descuentos al abrir una cuenta con ellos. Según Alfonso Sainz, estas promociones están funcionando muy bien: "más de la mitad de los usuarios que se unen a Bnext nos siguen utilizando frecuentemente 6 meses después. Y si miramos los clientes que vienen invitados por un Bnexter (son el 40%), la tasa de retención es mucho mayor".

Además, son los primeros en implementar el "Santo Grial" de los neobancos, el famoso marketplace. ¿Qué signfica esto? Estos bancos realmente pierden dinero con cada cliente. Están proporcionando servicios muy buenos de forma gratuita. Los bancos tradicionales tienen múltiples servicios por los que ingresan dinero y luego están los préstamos, hipotecas y seguros, de donde vienen la mayor parte de los beneficios.

Los neobancos de momento se están centrando en dar servicios básicos, gratuitos y cuentan con pocos o nulos ingresos. Todo el sector mira cómo ganan clientes y esperan que en algún momento empiecen a implementar un marketplace donde vendan servicios de terceros. Sin embargo BNext ya lo tiene implementado. Lo cierto es que el origen de BNext está precisamente en este marketplace y la tarjeta la lanzaron para lograr atraer a más clientes, según nos comenta la empresa.

En esta sección dentro de la aplicación de BNext el cliente puede contratar préstamos, hipotecas o productos de inversión. Estos productos son ofrecidos por terceras empresas, y pagan a BNext por cada venta que realizan. Según Alfonso Sainz "hasta la fecha hemos procesado más de 2.300 préstamos, unas 900 hipotecas y unos 350 productos de inversión".

Aunque tiene pinta de que todos los neobancos van a ir por este camino en busca de la rentabilidad, todos van bastante lentos y están enfocándose en ganar clientes antes que ir a por los ingresos. BNext no, y está por un lado siendo bastante agresiva en la captación (con estas promociones y descuentos) y por otro implementando ya el marketplace. Aunque sea un neobanco relativamente pequeño comparado con sus primos europeos (según los datos facilitados por la compañía a finales de este año rondarán los 100.000 clientes activos frente al millón de Monzo, por ejemplo), tiene una clara senda a la rentabilidad.

¿Es la mejor estrategia? Para cualquier empresa buscar la rentabilidad es muy positivo, la hace más sostenible. Sin embargo el abrir ciertos productos bancarios como préstamos e hipotecas a través de un tercero impide buscar rentabilidades mayores haciéndolo directamente. Por ejemplo Monzo ha lanzado su línea de descubiertos y préstamos muy ventajosos de forma directa, con lo que la idea del marketplace quizá se diluya en el futuro. Eso sí, para conceder hipotecas hace falta mucho capital. Y ser un banco, cosa que ya son N26, Revolut y Monzo pero BNext todavía no. Según lo indicado por la compañía eso no entra de momento en sus planes.