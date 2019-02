La Comisión de Bolsa y Valores de EEUU exige que Elon Musk sea detenido por "publicar información inexacta" en Twitter

Elon Musk contra la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), round dos. Hoy la SEC solicitó a un juez la detención de Elon Musk por no cumplir uno de los acuerdos a los que llegó con el ejecutivo el año pasado, esto tras las acusaciones de fraude que terminaron en su dimisión obligada como presidente de Tesla y una multa por 20 millones de dólares.

Dicho acuerdo requería que Elon Musk buscará aprobación legal antes de tuitear cualquier cosa que pudiera afectar material y económicamente a Tesla. Según la SEC, Elon Musk publicó un tweet el pasado 19 de febrero que además de contener "información inexacta" no contó con la aprobación previa de la compañía.

Según el documento que la SEC presentó ante un juez del Tribunal Federal de Manhattan, Nueva York, Elon Musk, "una vez más, publicó información inexacta y material sobre Tesla a sus más de 24 millones de seguidores en Twitter, incluidos miembros de la prensa, y puso esta información inexacta a disposición de cualquier persona con acceso a Internet".

El tweet al que hacen referencia es uno publicado el pasado 19 de febrero donde Musk menciona que Tesla no fabricó ningún coche en 2011, pero que fabricarán alrededor de 500.000 coches en 2019.

Tesla made 0 cars in 2011, but will make around 500k in 2019

De acuerdo a los funcionarios de la SEC, Elon Musk no buscó la aprobación de Tesla ni del consejo ni del asesor legal de la compañía para publicar el anterior tweet, como se había acordado entre ambas partes a finales de 2018. La SEC menciona que tras tres días de haberse enviado el tweet, confirmaron que ningún abogado de Tesla había revisado lo que publicó Musk en Twitter.

De acuerdo al documento y la propia investigación de la SEC, tras enviar el tweet, un abogado de valores de Tesla organizó una reunión con ejecutivos de la compañía, incluido Musk, para redactar una aclaración, la cual se publicó cuatro horas después. Este nuevo tweet mencionaba que las cifra de 500.000 coches para 2019 era un cálculo basado en una fabricación de 10.000 coches por semana, pero que la estimación real anual se mantenía en los 400.000 coches.

Meant to say annualized production rate at end of 2019 probably around 500k, ie 10k cars/week. Deliveries for year still estimated to be about 400k.