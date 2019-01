Microsoft apuesta en grande en la educación: cursos en realidad virtual, lápiz para Surface y un montón de nuevas herramientas

La conferencia Bett 2019 está arrancando el Londres, que a día de hoy es el evento de tecnología educativa más grande del mundo, y Microsoft acaba de soltar un montón de anuncios con los que busca dominar el sector educativo, además de ofrecer nuevas herramientas para ayudar con diversas labores en el aula.

Repasemos cada una de las novedades.

Siete nuevos ordenadores centrados en la educación

Microsoft quiere ganar presencia en los salones de clase a todos los niveles, y para ello están lanzando en colaboración con diversos fabricantes nuevos ordenadores Windows 10 exclusivos para colegios:

Lenovo 100e

Lenovo 300e (2 en 1)

Lenovo 14w

Acer TravelMate B1 (B118-M)

Acer TravelMate Spin B1 (B118-R / RN)

Acer TravelMate B1-141

Dell Latitude 3300 para la educación

Los dispositivos estarán disponibles durante la segunda mitad de 2019 y sus precios arrancan en los 189 dólares para los portátiles y en 300 dólares para los ordenadores de escritorio. Aquí hay que mencionar que estos precios son exclusivos para colegios en compras con mayor volumen.

Cada ordenador viene con acceso gratuito a Office 365 y el sistema operativo es Windows 10 S, ya que el objetivo es reducir el riesgo de bloatware, acelerar los tiempos de arranque, mejorar la vida útil de la batería y mantener el rendimiento del dispositivo por el mayor tiempo posible.

Entre estos dispositivos, el que más llama la atención es el Lenovo 300e, un convertible con stylus incluido para tomar apuntes, pero cuya pantalla se puede usar con un lápiz de grafito del número 2, lo que hace que sus capacidades se amplíen aún más.

Hoy, con motivo de #BETT2019, anunciamos el lanzamiento del Microsoft Classroom Pencil ✏️, un lápiz diseñado únicamente para educación. Su precio será de 40$ y verá la luz en febrero. 💡 Más info y el resto de novedades en ➡️ https://t.co/0achWQARMm #MicrosoftEDU pic.twitter.com/beedLtUbWl — Microsoft Educación (@MicrosoftEduEsp) 22 de enero de 2019

Microsoft Classroom Pen

Otra de las novedades es el nuevo stylus de la compañía, el cual ha sido bautizado como Microsoft Classroom Pen, el cual está optimizado para ser usado en Surface Go y ha sido diseñado para uso rudo. Por ello, este nuevo Classroom Pen cuenta con una punta duradera y resistente, además de incluir una punta de reemplazo.

Tal y como sucede con los nuevos ordenadores, este Microsoft Classroom Pen sólo estará disponible para instituciones educativas en paquetes de 20 por un precio de 799 dólares, que equivaldrían a poco menos de 40 dólares por stylus.

Microsoft Teams

Según Microsoft, su plataforma para la gestión educativa, Microsoft Teams, ha crecido en un 251% durante el último año, eso sí, no dan cifras, así que tendremos que tomar estas cifras con cautela. Por fortuna, la compañía ha decidido actualizar su plataforma para dotarla de nuevas características que seguramente serán muy bien recibidas por los docentes.

La primera es 'Grade Sync', una función que permitirá enviar de forma automática las calificaciones de cada tarea a los sistema de información estudiantil de los colegios (SIS). 'Grade Sync' es compatible con los SIS más populares, como PowerSchool, Infinite Campus y Capita SIMS.

La aplicación móvil de Teams también se actualiza, permitiendo a los profesores calificar tareas desde sus smartphones iOS o Android, además de añadir compatibilidad con la plataforma Turnitin, que facilita la verificación de posibles casos de plagio en las labores estudiantiles.

La realidad virtual como soporte educativo

Microsoft se está asociando con VictoryVR para ofrecer cursos gratuitos en temáticas como anatomía, biología, geología y física, los cuales se ofrecen como experiencias en realidad virtual. Según la compañía, se trata de 25 horas de contenido que estarán disponibles para cualquier institución que adquiera algún casco de realidad virtual de Windows, cuyos precios van desde los 199 hasta los 499 dólares.

Asimismo, estará disponible una nueva tecnología conocida como 'VR Immersive Reader', la cual ayuda a los estudiantes con dislexia a través de ejercicios de lectura asistida en realidad virtual.

Apoyo a la accesibilidad e inclusión

Por último, Microsoft también está confirmando nuevas alianzas para llevar su Code Jumper, que es su lenguaje de programación basado en bloques, a una organización sin fines de lucro que apoya a estudiantes con discapacidades visuales. The American Printing House for the Blind es la institución que recibirá este apoyo y asegura que con ello podrá distribuir Code Jumper a miles de instituciones en todo el mundo durante los próximos cinco años.

Asimismo, esta avalancha de anuncios también contempla actualizaciones a actuales herramientas de aprendizaje, donde se incluye un kit gratuito de aplicaciones de dictado y soportes audiovisuales para leer y escribir.