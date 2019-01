Presentan una demanda contra Alphabet, matriz de Google, por encubrir casos de presunto acoso sexual

Alphabet, la empresa matriz de Google, ha recibido en las últimas horas una demanda por parte de algunos accionistas. Tiene como objetivo que la junta directiva cambie su funcionamiento para evitar situaciones similares en el futuro. También piden que los ejecutivos indemnicen a la compañía, por los gastos corporativos que han supuesto los casos de mala conducta encubiertos.

Todo comenzó a desvelarse en octubre del año pasado, un informe del New York Times indicaba que Andy Rubin había abandonado Google por "conducta inapropiada". Pero además lo hacía con una compensación de 90 millones de dólares por salir de la empresa. Andy Rubin, padre de Android, habría estado implicado en un caso de acoso sexual a otra empleada de la empresa.

Andy Rubin, principal acusado en los casos encubiertos de acoso sexual.

90 millones de dólares y una salida digna a cambio de silencio

Según indico el NYT en su momento y en base a documentos confidenciales a los que tuvo acceso y declaraciones de empleados, Google protegió a Andy Rubin y a otros ejecutivos de la empresa. Al parecer, cuando el caso llegó a Larry Page, cofundador de Google, decidió no despedir a Andy Rubin a cambio de un acuerdo de confidencialidad entre los dos sujetos. Dicho acuerdo implicaba que Google le otorgase un pago de 90 millones de dólares y una salida voluntaria no vista como un despido.

El caso desveló sin embargo más cosas dentro de la empresa que no se conocían hasta entonces. Sundar Pichai alertó en una carta que en los últimos dos años un total de 48 personas habían sido despedidas por acoso sexual. De estas 48 personas 13 eran altos cargos. Así mismo, prometieron revisar mejor los casos de conductas inapropiadas que les llegasen. No llegó a negar el caso de Andy Rubin y es en gran parte por este caso por el que ahora ha recibido las demandas, no el único pero sí el más revelador.

Larry Page, cofundador de Google y la persona que supuestamente llegó a un acuerdo de confidencialidad con Andy Rubin.

¿Por qué mantener el silencio de Andy Rubin? Supuestamente porque si le despedían y se hacían públicas las razones, Andy Rubin podría sacar a la luz casos similares de otros ejecutivos dentro de la empresa. El pasado otoño tras el informe del NYT, numerosos empleados de la compañía salieron a protestar por la situación.

Cambios en la junta directiva e indemnizaciones por daños causados

La demanda van dirigidas a los principales ejecutivos y miembros de la junta directiva de Alphabet. Entre ellos se encuentran los dos cofundadores Larry Page y Sergey Brin, el capital de riesgo John Doerr, el inversionista Ram Shriram y David Drummond, actual director jurídico de Alphabet. La demanda tiene dos objetivos principales: mejor supervisión y pagos por el mal gestionamiento.

Por una parte se busca tres nuevos directores independientes para la junta de Alphabet y cambiar el método de votación y decisión en la junta. Esto debilitaría el poder actual de los dos cofundadores Larry Page y Sergey Brin. También se conseguiría una mayor supervisión para evitar que vuelvan a suceder casos como este en el que se encubren a ejecutivos por malas conductas.

La otra petición de la demanda es que el dinero que recibieron los ejecutivos encubiertos sea devuelto, es a fin de cuentas un "gasto" de Alphabet que no había sido reportado. A este dinero se le sumaría una indemnización que los ejecutivos que encubrieron los casos deberían pagar a la propia empresa por los daños causados. Google de momento no ha hecho una declaración oficial sobre esta demanda.

Vía | Bloomberg