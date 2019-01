En Chicago hace tanto frío que quemar las vías del tren ha sido la única solución para que sigan funcionando

Chicago vive estos días una ola de frío polar que ha provocado que las temperaturas alcancen hasta casi -30ºC bajo cero. Un frío que ha congelado ríos y paralizado muchos accesos. Precisamente una de las infraestructuras más afectadas por esta temperatura han sido las vías del tren. Al estar fabricadas en metal, el material cambia de tamaño en función de la temperatura hasta tal punto que los trenes ya no pueden pasar por ellas.

Para solucionarlo, los equipos de mantenimiento de Chicago han tomado una decisión drástica pero muy efectiva para calentar las vías: directamente prenderles fuego.

A tan bajas temperaturas, el metal se congela y se contrae. Y esto es un problema, ya que los tornillos se salen e incluso las férreas vías del tren pueden romperse. Sin embargo en un país con miles de kilómetros de ferrocarril, es imprescindible que los trenes sigan circulando.

Por ello los técnicos han empapado las vías con cuerdas impregnadas con queroseno y las han quemado para conseguir que la temperatura de las vías aumente. Al calentarse por el fuego, los técnicos pueden volver a instalar los tornillos y conseguir que las vías tengan la forma adecuada para funcionar.

It's so cold in Chicago that workers are setting fire to railroad tracks just to keep the trains moving. The extreme cold — around -22 F Wednesday morning — can cause rail defects. https://t.co/7NG3VKuPYV pic.twitter.com/vzGRJg5AVs