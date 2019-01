El cierre de las nucleares se retrasa: el Gobierno confirma que las centrales no podrán cerrar a los 40 años de funcionamiento

Ayer, los medios especializados en energía andaban revueltos por una reunión sino secreta, al menos í bastante discreta. La ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera y los responsables de las tres grandes eléctricas españolas (Endesa, Iberdrola y Naturgy - antigua Gas Natural Fenosa) se reunieron para acordar una posición común sobre el apagón nuclear.

En ella el Gobierno ha puesto sobre la mesa sus planes para el futuro de la energía nuclear en España y lo más llamativo es que se ha confirmado que el compromiso electoral del PSOE (cerrar las centrales cuando cumplieran los 40 años de funcionamiento) no se cumplirá.

¿Por qué ahora? El Gobierno está terminando su esperado ‘Plan Integrado de Energía y Clima’ y necesita tener un calendario consensuado sobre el cierre de las centrales nucleares antes de presentarlo la semana que viene a la Comisión Europea. Además, este martes estaba prevista la reunión de los accionistas de la central de Almaraz (Cáceres) para decidir el futuro de ésta. Los accionistas son, casualmente, las mismas tres eléctricas de la reunión.

¿Cuál es la propuesta? Según ha trascendido, los cierres comenzarían “nunca antes” de 2025 y que el apagón nuclear total no se producirá hasta 2036. Eso significa que Almaraz (que cumpliría 40 años en 2024) no tendría que cerrar en cinco años como parecía por la posición pública del Gobierno hasta ahora.

Desde el principio, sabíamos que el calendario no obligaría al cierre de centrales concretas. La idea era establecer año a año la potencia máxima de energía nuclear que debe estar operativa. De esa forma, el Plan habilitaría a las eléctricas a decidir qué plantas cierran en cada momento (siempre que ninguna supere los 50 años de vida útil)

No salen las cuentas Con la llegada del Gobierno socialista, empezó a hablarse de una España posnuclear para 2027. Pero como nosotros mismos explicábamos, las cifras no cuadraban: no se podían cerrar las centrales nucleares en diez años y cumplir con los compromisos climáticos de reducción de emisiones de CO 2 . No sin comprometer enormes inversiones en el camino.

Con el retraso del cierre de las nucleares, el Gobierno reconoce que el sistema energético español necesita cambios profundos y ha obligado a las eléctricas a posponer la reunión sobre Alcaraz prevista para hoy con la idea de reevaluar el futuro de la central ante la nueva situación.