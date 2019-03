"Es importante encontrar una demanda real para que los móviles plegables sean un éxito" Entrevista con Wang Xiang, vicepresidente de Xiaomi

Xiaomi fue una de las compañías que celebró un evento de presentación en la antesala del pasado Mobile World Congress, un evento en el que mostraron su nuevo buque insignia, el Xiaomi Mi 9 que ya está a la venta en España, y la versión 5G del Xiaomi Mi Mix 3 la cual sorprendió por su ajustado precio.

Además, aprovechando su presencia en Barcelona, tuvimos ocasión de hablar con Wang Xiang, Vicepresidente Senior de la compañía a quien preguntamos acerca de sus últimos lanzamientos, pero también sobre los móviles plegables, el futuro de Xiaomi en España y más.

Móviles plegables sí, pero sin prisa

A finales de enero, Xiaomi nos sorprendía con un vídeo del Xiaomi Mi Flex, su concepto de móvil plegable que apostaba por un diseño de lo más peculiar. En lugar de tener una única bisagra, la propuesta de Xiaomi cuenta con dos pliegues para conseguir un tamaño más manejable.

El Mobile World Congress estuvo marcado por los lanzamientos de los primeros móviles plegables de Huawei y Samsung, pero Xiaomi decidió mantenerse al margen. Al preguntarle por el Mi Flex, Wang Xiang nos comentó que "hemos estado trabajando en esta tecnología un tiempo y creo que es muy innovadora, pero es importante encontrar una demanda real de los consumidores y funciones destacadas para que los móviles plegables sean un éxito comercial. Ahora Samsung ha lanzado su móvil plegable y nosotros estamos observando con interés si gusta o no a los consumidores".

2019 promete ser el año de los móviles plegables. Como decíamos, Samsung y Huawei ya han puesto fecha y precio a sus respectivos móviles, pero hay rumores de que otras marcas entrarán en esta nueva categoría, como Motorola con el Razr o la propia Xiaomi con el Mi Flex. Sin embargo, al preguntarle por una fecha concreta, Wang fue tajante, aunque se lo tomó bastante bien: "No puedo decirlo. ¿Por qué todo el mundo tiene tanto interés en los móviles plegables? [risas] Todo el mundo hace la misma pregunta".

El mercado español y lo que está por venir

Xiaomi aterrizó en España en noviembre de 2017 y en poco más de un año se ha convertido en una referencia de las gamas media y de entrada. Wang Xiang valora este año de forma muy positiva: "Nos encanta España, tenemos muchos y muy buenos clientes y nos ayudan muchísimo. Nos ayudan en muchos aspectos, por ejemplo prueban los dispositivos y se involucran mucho, por eso tenemos tanto éxito. Somos número uno en el mercado libre en España, es un resultado muy bueno".

Que Xiaomi ha triunfado en el mercado español es un hecho, la fórmula de ofrecer dispositivos completos a precios ajustados ha cuajado, pero es cierto que actualmente están muy enfocados en el mercado libre. Al preguntarle acerca de acuerdos con operadores, Wang nos adelantó que "Estamos trabajando de cerca con operadores como Movistar y muchos más para que el negocio crezca, ése es nuestro enfoque para 2019". Además, también nos confirmó que en sus planes está seguir abriendo tiendas en toda la península, no sólo en grandes ciudades sino en otras más pequeñas, para así llegar a más consumidores.

Cuando eran unos recién llegados, Xiaomi se puso como reto conseguir el 10% del mercado español en un año, tal y como dijo el propio Wang en una entrevista a Cinco Días. Las cifras indican que hace tiempo que superaron esa marca. ¿Cuál es su objetivo para este año? ¿Llegar al 20%? "No quiero decir un número concreto, pero es posible… 20% es posible" admitió.

Pero a pesar de los buenos resultados de esta primera etapa, Xiaomi todavía tiene un catálogo muy limitado comparado con la oferta que se puede encontrar en China y hay muchos productos que todavía no han llegado al viejo continente. Entre los más demandados están los televisores y parece que próximamente los veremos por estas tierras. "Queremos traer más productos, por ejemplo- no sé si debería decirlo pero estamos considerando traer los televisores. A los consumidores españoles les encantan nuestras teles, también las scooters, las Mi Band y por supuesto también los smartphones" admitió Wang.

Hablando de teles, Xiaomi ha dicho en varias ocasiones que quieren ofrecer contenidos propios. De hecho, la compañía ha insistido varias veces en que su principal fuente de ingresos no es el hardware, sino los servicios, ¿piensan traer algún servicio a Europa? "Para ser honesto, todavía no vamos a traer ninguno", nos confesó su vicepresidente. "Queremos encontrar partners para ofrecer un servicio más enfocado al mercado local, pero para ver qué tipo de servicio ofrecer antes queremos ganar más clientes y escuchar sus peticiones".

Entonces, ¿Podemos esperar una especie de 'Netflix made by Xiaomi'? "En nuestro actual portfolio de productos tenemos el Mi Box y vendemos muchos en España. Este dispositivo tiene integrado Netflix y otros contenidos similares. Si lanzamos el televisor también haremos esto, queremos encontrar el contenido adecuado para los consumidores europeos".

Aunque sin entrar en detalles, Xiaomi ha mostrado sus intenciones de traer los televisores a España y ha dejado entrever que no llegarán solos, sino con algún tipo de servicio asociado. La pregunta que nos quedaba hacer era la obvia ¿cuándo? "No hemos decidido una fecha, pero creo que en alrededor de un año. Tenemos que hacer algunos preparativos porque el estándar europeo es diferente" adelantó Wang. Toca esperar, pero parece que no demasiado.

La crisis de Huawei y sus posibles consecuencias

Para concluir nuestra conversación, le preguntamos acerca de las tensiones entre Estados Unidos y China y como están afectando la relación con algunas empresas tecnológicas. Hablamos, por supuesto, de Huawei, la cual se enfrenta a graves acusaciones por parte del gobierno estadounidense y que recientemente contraatacó con su propia demanda. ¿Teme Xiaomi que la creciente falta de confianza en empresas chinas les afecte?

Según su Vicepresidente, por el momento Xiaomi no ha sufrido ningún impacto por esta situación y no cree que lo sufra. "Para mí es muy difícil ver que pudiera pasarnos lo mismo. La primera razón es que somos una compañía joven con una mentalidad muy abierta que fue fundada por un grupo de ingenieros y emprendedores hace ocho años. (...) Además, creemos que en el entorno económico y tecnológico, ninguna compañía puede hacer un móvil u otro producto por sí misma, necesitas colaborar con empresas de todo el mundo. Hay empresas americanas y chinas trabajando juntas para crear productos y los móviles son un muy buen ejemplo (...) No veo ningún motivo para que Estados Unidos o cualquier otro país quiera bloquear este tipo de colaboraciones".

Si bien es cierto que la situación de Huawei es distinta debido a su papel en el despliegue del 5G, también es cierto que Xiaomi no tiene una gran presencia en el país, donde solamente venden productos como la Mi Box, pero no móviles u otro tipo de equipamiento. Wang Xiang es tajante "Estoy muy seguro porque nuestra misión en el mercado es mejorar la vida de las personas, no tenemos ninguna motivación política".