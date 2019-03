"Nuestro objetivo nunca ha sido ser buenos haciendo teléfonos baratos": entrevista a Carl Pei, cofundador de OnePlus

En 2014 no había móviles de 1.000 euros, pero la tendencia al alza de los precios en gama alta ya era un hecho. En este paradigma nacía el primer OnePlus, un smartphone con características avanzadas a un precio sorprendentemente ajustado y que, para postre, sólo podía conseguirse mediante invitación.

Mucho ha llovido desde entonces, el mercado ha cambiado y OnePlus también, pero la compañía que creó el concepto de flaghsip killer sigue conservando un puesto en el Olimpo de los móviles y es una de las pocas que puede presumir de tener fans. De esto y mucho más hablamos con Carl Pei, su cofundador, durante su visita al Mobile World Congress.

Los inicios de OnePlus

Al principio utilizasteis un sistema de venta por invitación, aunque después cambiasteis a un sistema más abierto. ¿Creéis que habéis sacrificado algo? ¿OnePlus ha dejado de ser una marca exclusiva?

Creo que queremos compartir nuestros productos con tanta gente como nos sea posible. Nuestra misión es compartir lo mejor en tecnología y tenemos que hacer que nuestros productos sean cada vez más accesibles, puesto que más gente debería tener acceso a buenos productos, no deberían tener que conformarse con productos mediocres y eso es lo que le tenemos que dar a la gente. Eso es algo que se ajusta a nuestros ideales y a medida que creces también tienes que saber adaptarte. Creo que necesitamos saber cómo no perder lo que nos importa a medida que vamos creciendo.

Tienes como ejemplo una empresa como Nike: llevan con la misma idea de que cualquiera puede ser un atleta desde los 80, cualquiera con dos pies es un atleta. Tienen diferentes campañas a lo largo de los años, pero la idea principal siempre es la misma y por eso siguen siendo competentes. Incluso la semana pasada cuando sacaron un anuncio sobre el empoderamiento de las mujeres. A medida que tenemos nuevos productos y pasamos de un usuario más concreto a un mercado de masas es un proceso de aprendizaje para nosotros.

El OnePlus One lanzado en 2014.

¿Pero crees que OnePlus podría haber llegado a donde está ahora sin aquel impulso de ser una marca exclusiva a base de las invitaciones? Se trataba de un producto que no podías simplemente comprar... ¿Crees que eso os ayudó?

Es difícil volver atrás en el tiempo y probar algo diferente, pero creo que definitivamente nos ayudó. No fue a propósito, pero tuvimos suerte y realmente nos ayudó.

En la actualidad hay pocas marcas con seguidores muy "apasionados". Me vienen a la cabeza Xiaomi o Apple... además de OnePlus, claro. ¿Cómo habéis conseguido esos fans tan fieles? ¿Cómo consigues fans cuando hay tantos fabricantes de teléfonos haciendo lo mismo que tú?

Creo que tuvimos un par de fases al principio incluso antes de tener un producto listo para el mercado. Creamos nuestra comunidad para compartir nuestras ideas con otras personas y ver cuál era su opinión y algunas de aquellas opiniones se vieron reflejadas en nuestro primer producto. A medida que vendíamos nuestro primer producto, la comunidad estaba muy involucrada y compartía sus experiencias en Internet con más gente a través de las redes sociales, lo que ayudaba a que la comunidad siguiera creciendo.

Una vez pasada la fase de solo invitaciones nos empezamos a centrar en nuestro software, un software que está considerado como muy bueno, y también es un área donde queríamos involucrar a la comunidad. Queríamos que cada vez estuvieran más involucrados a un nivel más profundo en nuestra empresa. Creo que eso ha ayudado bastante en el camino.

OnePlus 6T

También creo que una de las razones por las que tenéis unos seguidores tan fieles es por el precio. Algo parecido al caso de Xiaomi, pero en los últimos años hemos visto un aumento en el precio de vuestros productos. Sigue siendo un buen precio de salida, pero son precios definitivamente más caros que antes, ¿Tiene que ver con algo que esté ocurriendo en el mercado como puede ser que los precios cada vez sean más altos o es un cambio en vuestra estrategia?

Creo que para responder a la pregunta de los precios y de nuestros fans, independientemente del campo en el que trabajes, si sobresales en tu campo tendrás fans: las películas tienen fans, la música tiene fans, los coches deportivos caros tienen fans, el arte caro tiene fans... pero no se trata del precio, se trata de ser bueno en lo que haces. Nuestro objetivo nunca ha sido ser buenos haciendo teléfonos baratos, simplemente queríamos hacer el mejor teléfono posible y, si lo conseguimos o no, no es algo que vayamos a decidir nosotros, sino el mercado y creo que por eso tenemos un buen grupo de seguidores.

"Nuestro objetivo nunca ha sido ser buenos haciendo teléfonos baratos, simplemente queríamos hacer el mejor teléfono posible"

En cuanto al aumento de precio durante los últimos años creo que se corresponde a la tendencia del mercado. Creo que los consumidores no se fijaban mucho en los precios de los smartphones hasta que empezaron a costar más de 1.000 dólares/euros. La gente se empezó a preguntar hasta qué punto valía la pena renovar un dispositivo o seguir utilizando el que tienen otro año. Lo que vemos es que queremos teléfonos que cada vez sean más bonitos, mejores pantallas, más características, 5G... todas estas cosas implican inversiones en I+D y aumentan el coste del producto.

También hay que tener en cuenta que en el caso de algunos componentes solamente hay uno o dos proveedores, como puede ser en el caso de la pantalla o de la memoria. Si no hay competencia en la cadena de suministro los precios van a subir.

Antes decías que no podías viajar en el tiempo y cambiar las cosas, pero si pudieras, ¿qué cambiarías cuando empezaste con la empresa? ¿Harías alguna cosa diferente?

No. Creo que no. Nuestro segundo año fue un año duro para nosotros porque no tuvimos unos resultados tan buenos y en retrospectiva fue algo positivo que fuera un año duro, puesto que nos hizo ser más humildes respecto al mercado. Si lo hubiéramos aprendido en el sexto año de la empresa, para entonces nuestros egos ya hubieran sido demasiado grandes y probablemente hubieran acabado con la empresa. Creo que es bueno tropezar y aprender de tus errores y es mejor tropezar pronto que demasiado tarde.

OnePlus en el mercado actual

Respecto a las cifras: nunca publicáis cuántos teléfonos vendéis, ¿pero igual sí que nos puedes decir cuál de vuestros productos ha sido el que más unidades ha vendido?

Cada nuevo modelo ha superado en ventas a su predecesor. Los productos cada vez son mejores e invertimos más en innovación, nuestra marca cada vez es más conocida en todo el mundo... es normal que ocurra.

¿En qué mercado sois más fuertes? ¿Dónde estáis vendiendo más teléfonos? Y también si pudieras decir algo de las cifras del mercado español.

En el segmento premium, India es nuestro principal mercado, ahí somos más grandes que Apple y Samsung. Los datos hablan por sí solos. En Europa Occidental somos los cuartos en cuota de mercado premium, en EE.UU. acabamos de llegar al 5º puesto tras llevar en el mercado solamente desde octubre en colaboración con T-Mobile. Ahora mismo se trata de 1% de cuota de mercado y el siguiente en la lista tiene un 1,1%... así que creemos que pronto vamos a tener el cuarto puesto también en EE.UU.

"En Europa los principales mercados son el Reino Unido, Francia y Alemania. El mercado español es algo diferente y nos llevará más tiempo."

En Europa los principales mercados son el Reino Unido, Francia y Alemania. El mercado español es algo diferente y nos llevará más tiempo, pero a largo plazo creo que Europa será una gran oportunidad para nosotros.

¿Estáis planeando colaboraciones con algún teleoperador?

Estamos hablando con varios posibles socios. Por ejemplo, acabamos de anunciar la salida del primer dispositivo 5G en el Reino Unido junto con EE y estamos hablando con empresas de toda Europa y América del Norte. Se trata de un nuevo modelo de negocio para nosotros.

¿Y qué hay de las tiendas físicas? Habéis creado algunas tiendas temporales tras la salida de algún dispositivo pero nada permanente...

Eso depende de la magnitud y del mercado... el mercado de la India es tan grande que ya hemos abierto tiendas allí. La gente no compra teléfonos en tiendas de minoristas y las cadenas mayoristas como FNAC son muy pequeñas en la India... de ahí que tenga más sentido tener tus propias tiendas pequeñas. En EEUU los teleoperadores tienen mucho poder en todo el país por lo que no tiene mucho sentido.

Europa es un término medio. Pero si tenemos un buen volumen de ventas en ese mercado, también podemos abrir tiendas físicas ahí y las tiendas serían más bien como un punto de encuentro para nuestra comunidad y poder conocer nuestros productos más que para vender teléfonos. Por supuesto también ser venderán productos en nuestras tiendas, si no venden nuestros teléfonos no vamos a poder fabricarlos [risas].

Xiaomi llegó a España en el 2017 y ya han abierto 28 o quizá 30 tiendas en España con un modelo de franquicias. Es un ejemplo de una empresa China que llega a España y utiliza esta estrategia, pero parece que vosotros no vais a seguir el mismo modelo...

Creo que si abrimos una tienda física tiene que ser un punto de concentración en la ciudad y no simplemente un espacio donde comprar productos. Necesitaría tener... no sé. Me leí la biografía de Richard Branson hace muchos años donde explicaba las tiendas de Virgin: después del colegio todos los chavales iban ahí a escuchar música y no importaba que no vendieran discos, se trataba de un punto de encuentro cultural. Creo que eso tiene más sentido que simplemente crear un lugar donde comprar cosas, puedes comprar cosas en las tiendas de otros.

Hablabas antes de EE.UU. ¿Tenéis miedo de que los problemas que están surgiendo entre Trump y Huawei os puedan afectar? ¿Tenéis miedo de lo que pueda pasar ahí con vuestra marca?

Creo que no deberíamos tener miedo. Lo primero de todo, estamos muy cerca de los consumidores y nuestra ventaja es entender las necesidades de los consumidores y crear grandes productos. La gestión de nuestros productos tiene que ser fuerte, el marketing de nuestros productos y de nuestra marca tiene que ser fuerte, nuestras ventas y la distribución tienen que ser fuertes. Sin embargo, nuestra I+D no tiene que centrarse en Trump. Tenemos una relación muy buena con Qualcomm, de ahí que no nos preocupemos desde un punto de vista tecnológico.

Sobre el conflicto de Trump vs. China: "si hay algo que no puedas cambiar no te preocupes y céntrate más bien en aquello que puedas cambiar para tener más éxito"

En cuanto a términos filosóficos, cómo deberías vivir tu vida, si hay algo que no puedas cambiar no te preocupes y céntrate más bien en aquello que puedas cambiar para tener más éxito. Podemos seguir creando productos cada vez mejores para gustar más a los consumidores. No deberíamos preocuparnos, puesto que lo que tenga que pasar pasará.

Objetivo: ser terceros en cinco años

OnePlus 6

En cuanto al futuro, ¿dónde os gustaría ver a vuestra empresa en digamos 5 años y cómo pensáis lograr esos objetivos?

En cinco años deberíamos estar definitivamente en el tercer puesto. Es lo que dice todo el mundo.

¿A nivel mundial?

Sí, a nivel mundial. Eso en cuanto a ventas. Creo que en cuanto a los productos se nos debería conocer por nuestra innovación. En cuanto a nuestra marca necesitamos que sea una marca de renombre y querida. Hoy en día gustamos a los que entienden de tecnología y en cinco años deberíamos gustarle a la gente que compra smartphones (lo que supone mucha gente).

A nivel de producto o a nivel de compañía podríamos ser más humanos en la forma en la que expresamos la tecnología. Creo que a la tecnología de hoy le falta el factor humano cada vez más. Steve Jobs lo logró, Elon Musk tiene sus propias ideas al respecto, pero otros no se han preocupado lo suficiente por el tema. Un ejemplo sería la última actualización de los coches Tesla con una nueva función en la que los altavoces de los asientos pueden tirarse pedos. Puede que no sea el tipo de factor humano correcto para nosotros. No se trata de alta tecnología, pero tiene un toque humano. El software Slack también tiene esto a lo que me refiero. En su equipo tienen a un escritor famoso al que contrataron hace ya varios años y por eso toda la comunicación de la empresa es muy humana y muy agradable de leer, incluso los historiales de cambios están escritos para otras personas y no para otros desarrolladores y eso es algo que se echa en falta muchas veces en la tecnología.

"Creo que a la tecnología de hoy le falta el factor humano cada vez más. Steve Jobs lo logró"

Ahora llegan los teléfonos plegables. ¿Qué ha cambiado? El tamaño de la pantalla ha cambiado, ¿pero cómo cambia la interacción humana cuando pasas de un tipo de teléfono a otro tipo de teléfono? No puede ser lo mismo. La tecnología no está para eso. Tienes que tener ambas cosas y ahora mismo la gente solo está teniendo en cuenta una.

¿Crees que se puede conseguir ese objetivo con solamente una línea de productos? En 2018 lanzasteis dos productos, pero son muy similares...

La situación del mercado de los smartphones cambia mucho y muy rápido. Hace 10 años era completamente diferente a lo que es ahora. Hay oportunidades para todo el mundo y todo el mundo tiene las mismas oportunidades de hacer un buen trabajo y crecer. Creo que cada vez de la tecnología de las redes pega un salto se produce un cambio importante y se quedan atrás las empresas que no son relevantes. Por eso creo que tenemos buenas posibilidades de tener éxito.

Hemos tenemos muy buenos comienzos, tenemos beneficios, tenemos una infraestructura y un equipo globales, tenemos un gran volumen de ventas en nuestro dispositivo insignia lo que nos da grandes recursos por parte de Qualcomm para trabajar con la tecnología 5G, tenemos una gran comunidad de seguidores a la que le encanta la tecnología y que está preparada para recibir el 5G en cuanto salga, tenemos todos los ingredientes.... también estamos en EE.UU., no hay muchas marcas que estén en EE.UU., estamos abriéndonos paso cada vez más aquí en Europa. Tenemos todos los ingredientes necesarios para tener éxito, así que al final si tenemos éxito o no recaerá en nosotros mismos.

¿No crees que necesitáis productos de gama media, sobre todo en comparación con Samsung o Huawei, que tienen un gran catálogo de productos de todo tipo de precios? Recuerdo el OnePlus X, ¿tenéis pensado sacar algo en el segmento medio?

Una vez que tienes éxito con el modelo insignia... solamente en EEUU, los modelos insignia de las marcas suponen 19 millones de unidades vendidas al año. Si nos podemos hacer con un tercio de esa cuota de mercado, podremos considerar otra línea de productos. Serían 30 millones en un solo país, un volumen bastante interesante...

Ahora que estamos hablando de otras grandes marcas, Apple, Samsung, Huawei, ¿cómo ves a la industria? ¿Cómo ves a la competencia? ¿Quién crees que es vuestra competencia directa?

Todas las marcas nacen bajo diferentes circunstancias. Creo que nosotros tenemos unas buenas circunstancias desde las que perseguir nuestra estrategia como las cosas que decía antes. Otra cosa que creo que es buena y me da mucha seguridad es que estamos en línea con nuestra marca y con nuestra filosofía. A largo plazo la marca es lo que te define. Cualquier puede hacer unas deportivas, pero no todas las deportivas son Nike. No todas las compañías trabajan al mismo nivel o con los mismos márgenes que Nike. No todo el mundo entiende este concepto clave y creo que en ese aspecto tenemos mucha suerte.

De hecho somos una empresa que no mira mucho a la competencia, puesto que preferimos buscar los puntos débiles dentro de la empresa y trabajar en ello. Es como una estrategia de defensa: nos hacemos fuertes y podemos ignorar a la competencia. Nos establecemos en una categoría y cada vez nos hacemos más y más fuertes en esa categoría. Creo que tenemos una gran oportunidad en Europa Occidental y en EE.UU.

No sé si has tenido la posibilidad de ver el resto de productos del MWC, ¿qué piensas de los productos que han sacado las otras marcas? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado?

No he estado en ningún stand... [risas]

Pero sabes lo que han presentado LG, Samsung...

Sé lo que se ha estado haciendo. Creo que los teléfonos plegables son un gran experimento y tengo ganas de ver la reacción del público. Creo que el teléfono de Sony es bastante interesante, muy delgado pero alto, de hecho es un teléfono cómodo. ¿Qué más?

Las cinco cámaras de Nokia...

Oh, la verdad es que no lo he entendido del todo. Puede que le eche un vistazo. Cinco cámaras... son muchas cámaras [risas].

Sin teléfonos plegables ni wearables (por ahora...), pero sí televisores

Hablas de los teléfonos plegables y hasta ahora solamente hemos visto dos modelos de Samsung y Huawei, ¿qué piensas sobre esta tecnología? ¿Crees que es la antesala de algo grande o cómo ves el futuro?

No lo sé. No tenemos una idea todavía sobre cómo puede dar una buena experiencia de usuario. Tendremos que esperar y ver qué ocurre. Si a los consumidores les encanta y adoptan el formato, quizá sea algo que consideremos en un futuro, pero no hacemos productos que no vayan a ser populares y por eso no sacamos productos experimentales.

"No hacemos productos que no vayan a ser populares y por eso no sacamos productos experimentales"

¿Entonces no estáis trabajando en un teléfono plegable ahora mismo?

No. Ya veremos. Si llega a ser un éxito lo tendremos en cuenta. Pero no deberíamos fabricar productos experimentales.

En una entrevista de 2015 hablabas de wearables y decías que igual sacaríais uno. ¿Tenéis intención de hacerlo?

Sigue sin haber ningún plan. Este año tenemos una nueva categoría de dispositivos con los televisores y ya veremos cómo evoluciona... En los últimos meses hemos empezado a ver cómo la gente pasa menos tiempo con los smartphones, puesto que estamos pasando de la idea del teléfono para solucionar tus problemas a los servicios como forma de solucionar tus problemas. Puedo utilizar Netflix desde mi smartphone o desde mi televisor o puedo llamar a un Uber desde mi smartwatch, etc. Estamos pasando de utilizar el teléfono para solucionar un problema a tener un problema y querer simplemente una solución rápida. Puede que en el futuro no existan los iconos de las aplicaciones, puesto que pasar de una app a otra y vuelta a la pantalla de inicio no sea la forma más rápida de resolver los problemas de los usuarios.

Dicho esto, los nuevos formatos como las televisiones o incluso la encimera de la cocina con una pantalla, smartwatches... están haciendo que los usuarios pasen menos tiempo con sus teléfonos móviles. Puedes usar el Apple Watch con función móvil y dejar el teléfono en la oficina o a la hora de comer o cuando sales a correr, sin dejar de estar conectado con el mundo en caso de una emergencia. Tienes hasta Uber, casi todo lo que necesitas para solucionar tus problemas...

Quizás nos puedas contar un poco más sobre los televisores. ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Va a ser solamente el hardware o vais a sacar un nuevo servicio, quizá un servicio de streaming?

Para nosotros es importante hacer ambas cosas, hardware y software, no podemos crear una buena experiencia de usuario si simplemente utilizamos el software de otro fabricante. Está el Roku player como sistema operativo o Android TV, pero no queremos eso. Necesitamos ser parte de la experiencia de usuario y lo mismo en el caso de los móviles. Nuestro teléfono está basado en Android, pero cuando pensamos que algo se puede mejorar en Android, lo mejoramos.

Con los smartphones hemos creado un gran producto y puesto que tenemos una estrategia de mercado diferente, nuestro buque insignia tiene un precio más razonable que los modelos similares de la competencia, algo que queremos replicar en el mercado de los televisores. En televisores tienes o televisores premium... o televisiones malas [risas].

"En televisores tienes o televisores premium... o televisiones malas [risas]"

¿Entonces podemos esperar una especie de versión de Oxygen OS para televisión?

Todavía no le hemos puesto nombre a nada y no es nuestra categoría principal de negocio. Primero tenemos que asegurarnos de que nuestros smartphones tienen éxito y las televisiones las sacaremos cuando estemos preparados.

¿Cuándo creéis que llegarán?

Ya habíamos dicho que este año.

¿Y tenéis algún tipo de colaboración para fabricar o lanzar los televisores?

En este momento todavía no podemos contar ningún detalle.

La relación entre OnePlus y Oppo...

Cuando hablamos de OnePlus mucha gente nos habla de Oppo y no entendemos del todo cual es vuestra relación con Oppo, o con Vivo. Igual nos lo podrías explicar mejor.

Compartimos los mismos inversores que Oppo y compartimos también la cadena de suministro. Esto supone varias ventajas, puesto que así tenemos acceso a los componentes más novedosos y gracias a la escala de producción los componentes son más económicos. A nivel de negocios está todo separado.

¿Es por eso por lo que el OnePlus 6T y el Oppo R17 se parecen tanto? [risas] Me refiero al diseño...

No sé lo que hacen ellos, pero nosotros contamos con nuestro propio equipo de diseño industrial que se ha dedicado a explorar el diseño material de nuestras últimas generaciones. Por ejemplo, cuando creamos esta forma de crear formas en el cristal que se ven diferentes según refleja la luz, casi como una S, posteriormente es algo que se fabrica por Foxconn o por alguien más pero a su vez tienen otros muchos clientes y puede que alguien visite la fábrica y vea lo que está pasando.

El diseño del OPPO RX17 Pro guarda muchos parecidos con el OnePlus 6T.

En cuanto a Oppo, ahora que han llegado a Europa y a España, ¿crees que puede cambiar vuestra dinámica en España? Porque aunque no es el mismo producto es muy parecido. ¿Crees que el consumidor puede confundirse o simplemente va a ignorar el hecho de que ambas empresas tienen un tipo de relación?

¿Si su entrada en España va a cambiar a cambiar nuestro modo de operación? No, creo que tenemos una dirección muy clara sobre lo que queremos hacer y creo que nuestra estrategia debería ser diferente.

Y la relación de OnePlus con la comunidad

Decías que la opinión de vuestros usuarios es muy importante y recuerdo ver cómo participabas en vuestros foros cuando salió el OnePlus 6 en un tema sobre cómo esconder el notch por software y tú mismo con tu nombre respondías... Creo que no vemos a muchos directivos de compañías hablar directamente con sus usuarios.

No uso los foros lo suficiente. Creo que solo respondo diez veces o menos al año, mucho menos que en los primeros años. Incluso escribía cartas a nuestros usuarios explicándoles cómo sentíamos que iban las cosas en la empresa. Creo que todavía nos queda mucho por hacer en cuanto a la forma de interactuar con nuestra comunidad. Creo que en comparación con la media lo estamos haciendo bien, pero en comparación con lo que podríamos ser todavía nos queda mucho camino.

También utilizas mucho Twitter y a veces vemos muchos avisos por tu parte acerca de futuros lanzamientos... No solamente sacais notas de prensa sino que por tu parte tú das información en Twitter aquí y allí. Cuando hay rumores sobre un nuevo OnePlus a veces es un rumor y a veces simplemente son tus mensajes en Twitter... la verdad es que no es normal ver ese tipo de interacción...

Creo que no he filtrado nunca nada en Twitter...

[risas] ¡No! Filtrar no, sino que a veces la nueva información no llega de una filtración sino de ti.

No lo recuerdo... Sí es cierto que lo uso mucho, pero no creo que publique tanta información nueva. Pero si que tuve un problema antes de la salida del OnePlus 5T cuando estaba en un teleférico en las montañas y tenía una funda protectora con la que no puedes ver el diseño del teléfono y estaba subiendo una story a Instagram desde el teleférico y se veía reflejado el teléfono en una parte de metal del teleférico y alguien hizo un pantallazo inmediatamente. Creo que esa es la única filtración que he causado.

¿Y qué piensas de las filtraciones en general? Porque desde hace años los periodistas cuando llegamos a la salida de un producto ya lo sabemos casi todo. ¿Qué te parecen las filtraciones? ¿De dónde crees que proceden? Hay quien piensa que son las propias empresas las que filtran cosas o igual la cadena de suministro...

La mayoría vienen de la cadena de suministro. Creo que le quita la magia a un producto y lo reduce a sus componentes funcionales básicos. Alguien hace una foto borrosa con mala luz y realmente acaba con la magia de un producto. Sin embargo, es algo que le ocurre hasta a las empresas más grandes del mundo. Es un producto muy complejo con muchos componentes y hay tanta gente y tantas empresas involucradas en crear un producto que es difícil saber de dónde viene la filtración. Puedes intentar controlarlo y mejorar un poco la cosa, pero no creo que puedas controlarlo del todo.

Creo que [las filtraciones] le quita la magia a un producto y lo reduce a sus componentes funcionales básicos.

¿Pero no crees que algún tipo de filtración de control pueda darle bombo al producto? Porque si no sabes nada sobre el producto puede que no tengas nada sobre lo que emocionarte....

Puede en algunos años. Hoy hay filtraciones todos los días...

¡Lo sé! Nosotros publicamos esas filtraciones [risas]

Pero ya no hay tantas expectativas como antes. Tenemos otras formas de hablar con los usuarios antes del lanzamiento de un producto. Por ejemplo cuando decidimos tener el notch en la pantalla del OnePlus 6T, antes de sacar el producto hablamos en una entrevista sobre nuestras intenciones o a veces explicamos parte de la filosofía antes de sacar un producto.

Cómo será el futuro teléfono de OnePlus

¿Cómo te imaginas vuestro teléfono OnePlus en cinco años?

Es difícil ver más allá de 18 a 24 meses en esta industria, puesto que todo pasa muy rápido. Estamos en contacto constante con nuestros proveedores para ver en qué están trabajando y realmente no planifican su hoja de ruta más allá del futuro cercano. Creo que la forma de los smartphones está más o menos ya definida. No creo que la forma vaya a cambiar de forma significativa.

"Creo que la forma de los smartphones está más o menos ya definida. No creo que vaya a cambiar de forma significativa."

Por supuesto que hay muchas cosas que mejorar y refinar y en los últimos años hemos visto cómo las pantallas se han hecho más grandes y los márgenes han desaparecido y vamos a seguir viendo esas cosas... vamos a seguir viendo como las cámara son cada vez mejores. La parte frontal de los teléfonos es prácticamente la misma en todos los dispositivos, puesto que es solamente pantalla y la gente le va a prestar más atención a la parte trasera del teléfono para diferenciar los productos. Eso desde un punto de vista racional.

En cinco años nuestros teléfonos también van a tener el factor humano y no van a ser simplemente una tecnología fría. Sino algo diseñado por personas para personas. Y también creo que en cinco años el tiempo que pasamos con los smartphones se reducirá ligeramente, pero no demasiado y surgirán otros formatos, pero solamente como forma de complementar al smartphone.