"Nuestros periféricos no lo son de ordenadores y de dispositivos, lo son de la nube": Bracken Darrell, CEO de Logitech

Todos reconoceréis a Logitech. Es una empresa que lleva con nosotros desde 1981, y prácticamente ha crecido paralelamente junto con el mercado de los ordenadores personales. Pero no lo ha hecho siguiendo un camino recto, ni mucho menos: Logitech ha vivido una serie de cambios que han hecho que sea una compañía irreconocible comparándola con sus inicios.

Para poder comentar los motivos de esta evolución, además de la visión actual y de futuro de la compañía, hemos charlado un rato con su CEO Bracken Darrell aprovechando su visita a Barcelona y su ponencia en el evento paralelo 4 Years From Now del Mobile World Congress 2019.

33 años fabricando ratones, y sin vistas a dejar de hacerlo

Hagamos un resumen de la historia de Logitech. Desde el comienzo de la compañía en 1981 hasta 1998 fueron conocidos como fabricantes de ratones (aunque su idea inicial fallida fue ser una empresa de software). En esa época el mercado del ordenador personal no hacía más que crecer, y tal y como nos comenta Bracken la idea de fabricar más periféricos para los PC vino sola.

Así, Logitech vivió una edad de oro en la que creció en porcentajes de dos dígitos interanualmente pasando a fabricar teclados, altavoces y cámaras web entre otros accesorios para la época. Pero entonces llegó 2007, Apple presentó su iPhone y todo cambió. El mercado del ordenador personal empezó a ralentizar su crecimiento para después empezar a decaer. Y con él, todas las divisiones de Logitech empezaron a hacer lo mismo.

Fue ahí donde Bracken estrenó su cargo de CEO en Logitech. Hubo un cambio de estrategia en la compañía, que pasó a valorar más el diseño de sus productos y contrató al diseñador responsable hasta ese entonces de los productos de Nokia Alastair Curtis. Logitech salió de los números rojos diversificando objetivos, y vendiendo también accesorios para los dispositivos móviles.

Bracken Darrell en la charla que ha dado en el evento 4YFN de Barcelona.

De todos modos, Bracken no quiere que la gente reconozca los productos de Logitech por su diseño. "Un gran diseño no implica un estilo específico y reconocible, al menos para nuestra compañía. Para nosotros un gran diseño es una experiencia de uso óptima. Puede que se puedan reconocer algunos detalles, pero el objetivo primario de nuestra empresa es lograr esa experiencia de usuario óptima. Lograr que digan "wow, este producto es perfecto", y que luego se den cuenta de que es de Logitech".

Los cambios que Logitech ha experimentado tampoco significan que la compañía haya dejado de vender ratones, desde luego. Siguen siendo un periférico esencial, y Bracken no considera que las previsiones de que sus ventas dejen de crecer 2023 sean ajustadas. El ejecutivo admite que no tiene una bola de cristal y que no se atreve a hacer previsiones que vayan más allá de dos años, pero para él no hay nada que se haya convertido en una mejor alternativa que el teclado y el ratón a pesar del crecimiento de otros modos de comunicación con nuestros gadgets:

"Las interfaces por voz son estupendas, pero no son lo mismo que el teclado y el ratón. Quizás van a actuar como algo complementario, pero no superarán del todo al ratón tradicional. Así que nuestro plan es seguir innovando en esos dispositivos, creo que ese mercado irá bien".

Bracken tampoco cree que las tabletas vayan a hacer que el ordenador desaparezca de nuestras vidas, mencionando incluso mi postura encorvada frente al portátil y defendiendo que lo mejor es tener una postura saludable frente a un monitor de sobremesa adecuadamente colocado. Aunque desde luego, "todo lo aprendido con los teclados de ordenador puede aplicarse a teclados como los de las tabletas".

"Los eSports son una parte increíblemente importante de nuestro negocio"

Un sector en el que los teclados y ratones de Logitech tienen mucha presencia es en el gaming. "Nuestra división de productos para jugones es ahora más grande que las de teclados y ratones por separado", nos afirma. Esa división, llamada Logitech G, ha cogido toda la experiencia de la fabricación de ratones y teclados que la compañía tiene desde 1981 y lo ha aplicado. El CEO está seguro de que cierto sector de clientes ven a Logitech como una compañía de artículos gaming, e insiste en que su principal ventaja es tener la experiencia de hacer teclados y ratones desde hace más de 33 años.

Y del gaming, nos vamos a los eSports. A mi pregunta sobre si los deportes electrónicos son interesantes para Logitech y si la compañía quiere tener un papel en ellos, Bracken me responde con un dato: los ratones inalámbricos de Logitech G fueron los usados por el equipo que ganó el campeonato de Overwatch el año pasado.

"Somos los máximos responsables de que los ratones inalámbricos estén entrando de lleno en el mercado del gaming en este momento", comenta Bracken. "Los Sports son una parte increíblemente importante para nosotros y nuestro modelo de negocio". Darrell también afirma que Logitech G crece más rápido que competidores como Razer, aunque quiere dejar claro que le encanta que haya competencia porque al final el beneficio recae en todo el mundo.

Los periféricos para la nube y otras revoluciones que veremos

¿Qué otros productos que hace Logitech se han popularizado? Pues las webcams, que también llevan siendo fabricadas por la compañía desde hace años. El sector creció durante un tiempo pero se estancó, sin embargo ahora mismo el negocio de las cámaras web vuelve a crecer gracias a los que se dedican a retransmitir contenidos a buena calidad desde plataformas como Twitch.

¿Y en cuanto a la privacidad? Tras recordarle a Bracken sobre las imágenes de Zuckerberg tapando la webcam de su propio portátil, la polémica está servida. El ejecutivo nos promete que Logitech ha aplicado "todos los protocolos de seguridad y privacidad" imaginables en sus cámaras, y que es algo que es crucial para la compañía. De hecho defiende el hecho de que sus webcams sean externas, ya que la mejor forma de protegerse es simplemente desconectándolas del ordenador en las que se estén usando.

Un ángulo interesante que también nos ofrece Bracken es el de cómo ha cambiado el modo con el que utilizamos nuestros dispositivos, tanto que hace que el ejecutivo diga que sus accesorios sirven para la nube más que para esos dispositivos.

"Mira este iPhone, por ejemplo [coge mi teléfono]. Es como si fuera el suelo de una pista de baloncesto: los servicios, como una pelota, rebotan encima de él constantemente. Nuestras cámaras de vídeo retransmiten hacia una nube. Nuestros altavoces reproducen canciones y podcasts que están en la nube. Los dispositivos son bases para todas las nubes que utilizamos".

Para el futuro a largo plazo, Bracken espera ver una revolución fruto de la evolución del Machine Learning. El ejecutivo también espera ver muchos beneficios fruto de la revolución que está suponiendo democratizar la creatividad: "Instagram, Twitch, YouTube. Todo el mundo puede ahora ser un artista, un cómico, un presentador, un retransmisor, un cineasta, un actor... simplemente desde su silla. Eso es una revolución creativa".

Más allá de eso, con la llegada del 5G y del Internet de las Cosas, Bracken espera ver una revolución en absolutamente todos los objetos que utilizamos. "Hasta esta mesa que estamos usando ahora, todo será reinventado por las startups". Respecto a Logitech, a largo plazo, Bracken se imagina verla como una compañía multimarca global de la misma forma como son ahora mismo Unilever o Procter&Gamble. Muchas marcas, muchas categorías de productos, englobadas en una gran corporación.

