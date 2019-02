"¿Quién va a querer eso? No entiendo por qué hay tanta obsesión por teléfonos que se doblan": Ken Hong de LG

LG no fabricará un smartphone plegable, aunque no lo descartan del todo. Así nos lo confirmó Kenneth Hong, director senior global de comunicaciones en LG, a quien entrevistamos durante el pasado CES 2019 y con quien charlamos de un montón de temas que no sólo envuelven a LG, sino a toda la industria tecnológica.

LG arrancó el año con fuerza mostrando su televisor enrollable, nuevo impulso para su plataforma de inteligencia artificial ThinQ y hasta una alianza con Amazon Alexa y con Apple, con la que añadirán nuevas capacidades y servicios a sus televisores. También aprovecharon para mostrar su tele 8K y reforzar su apuesta en el OLED. Y precisamente Ken Hong nos habló de todo esto desde una interesante perspectiva tanto de usuario como en nombre de la compañía.

Inteligencia artificial y asistentes virtuales

Ha pasado un año desde el lanzamiento de la plataforma de inteligencia artificial de LG, ThinQ, ¿qué han aprendido en todo este tiempo?

No sé si hemos aprendido o es que ahora somos conscientes de ello, pero nos quedó claro que implementar una IA o desarrollar una IA es sumamente difícil, pero tratar de que esa IA sea fácil de usar y conveniente es aún más complicado. Por ejemplo, que la gente no reconozca de inmediato los beneficios de la IA porque lo primero que piensan es que no quieren tener que hablar con una máquina, o no quieren que una máquina conozca su información personal, así que esto se vuelve una gran barrera. Es como si tener tecnología no fuera suficiente, tienes que convencer o educar a la gente sobre cómo se puede usarla de forma positiva.

La inteligencia artificial puede ser buena o mala, por ejemplo, Mark Zuckerberg dice que la IA es buena, mientras que Bill Gates dice que la IA es peligrosa. Creo que cualquier tecnología puede ser buena o mala, sólo depende de lo bien que lo uses, pero para educar a las personas a usar IA, eso va a tomar tiempo. Por ejemplo, hace poco apareció un video viral donde un niño pequeño usa a Amazon Alexa para hacer su tarea de matemáticas, él pregunta, ya sabes, "Alexa, ¿cuánto es cinco más cinco?" Sí, lo está usando para hacer trampa, ese fue el el mensaje del video. Y sí, puedes hacer trampa, pero también puedes hacer otras cosas. Creo que el hecho de que la gente piense que la tecnología es mala, eliminará empleos y cosas así, me sorprenden porque, para ser honesto, con la llegada del automóvil le quitamos empleos a los caballos. Eso es la tecnología, llega a reemplazar algo, pero con ese reemplazo llegan mejores cosas, como la creatividad, yo creo que el factor humano de la inteligencia artificial es precisamente la educación.

Durante la keynote de IP Park en el CES 2019, él mencionó que para LG el objetivo de la inteligencia artificial es poderse anticipar a nuestras necesidades para que así tengamos menos opciones y podamos aprovechar el tiempo en otras actividades ¿qué pasa aquí con las personas que siguen desconfiando de la tecnología? ¿Cómo las convencerán de que la IA les dará “una vida mejor” como aseguraba Park?

No creo que sea nuestro trabajo convencerlos, vamos, es nuestro trabajo pero no en ese sentido, y no me refiero sólo a LG, me refiero a todas las empresas, como Google. Nuestro trabajo es ser éticos y educar, no creo que necesitemos convencer, ya que si educas siguiendo tus principios éticos, las personas te seguirán, pero si no eres ético, si compartes datos sin permiso, si haces cosas como... tú sabes, como lo que las compañías de Silicon Valley han sido acusadas ​​de hacer, entonces la gente no confiará en ti. Así que no creo que sea nuestro trabajo convencerlos, nuestro trabajo es educarlos y seguir las reglas.

Si los consumidores ven que rompes las reglas, entonces no los culpo por no confiar en la AI. Todo esto está completamente en nuestras manos, en las manos de las compañías, para que confíen en nosotros, y tristemente muchas compañías de software y tecnología han fallado. Yo mismo lo veo, ayer eliminé Facebook de mi teléfono.

¿En serio, por qué?

Sí, porque pensé "voy a estar aquí y no voy a usar Facebook". No he usado Facebook durante varias semanas y he recibido una gran cantidad de mensajes, me cansé de que la mayoría de ellos son cosas tontas. Por ello decidí borrarlo.

¿Pero cuál fue tu principal razón para eliminar Facebook, por qué dejaste de usarlo?

No lo estaba usando porque me di cuenta que ya no podía confiar en él para mantener mis datos seguros.

¿Crees que el integrar IA en la mayor cantidad de dispositivos posibles ayudará a que vivamos mejor?

En algunos dispositivos sí. Creo que hay analizar caso por caso, creo que será muy útil para ciertos electrodomésticos, definitivamente en la cocina o cosas como esa. ¿Necesitamos AI en el baño? Probablemente no. ¿Necesitamos un inodoro con IA? No. Quiero decir, sólo para ciertas cosas, he visto cosas en Kickstarter como "smart algo, smart aquello"... y me preguntó ¿por qué? Y no se trata de inteligencia artificial, a veces sólo es conectividad, algo tan simple como la conectividad. Había un cojín para asiento que decían que era inteligente, ya que te dice que te levantes cada hora para estirarte... y me pregunto otra vez ¿por qué? Algunas cosas nos superan, incluso creo que algunas personas lo hacen parecer tonto. Pero ojo, esto no es malo, no estoy diciendo que no deberíamos hacerlo, pero si vamos demasiado lejos la gente no nos tomará en serio. Debemos tener cuidado de que si introducimos IA en un producto lo hagamos sabiendo que realmente será útil, si lo hacemos, cobramos dinero extra y resulta ser totalmente inútil, la gente no querrá IA la próxima vez. Esto es lo que tenemos que equilibrar.

Por ejemplo Microsoft Office, sólo usamos como el 10% de las funciones y Microsoft desarrolla todo esto en caso de que lo necesitemos, lo que está bien, pero en un producto de hardware... si haces eso y creas cosas que pones allí en caso de que se necesiten, el coste aumenta, y así haces que la gente pague por cosas que nunca usará. Esto es todo un problema en los smartphones, algunos teléfonos cuestan 1.000 o 900 dólares porque ponen cosas allí que la gente nunca usará. Eso es lo que tenemos para controlar, por ejemplo, en los electrodomésticos porque son más grandes y eso puede hacerlos más costosos, como las lavadoras, así que tenemos que tener cuidado de poner solo las cosas que la gente realmente usará, es diferente, es un método de pensamiento diferente.

¿Y qué pasa aquí con nuestra privacidad? ¿Qué está haciendo LG para garantizar la seguridad de nuestros datos o de que no recibimos un ataque que termine controlando o secuestrando nuestros dispositivos?

Es una calle de doble sentido. En otras palabras, el consumidor debe ser diligente y las empresas deben implementar los sistemas de seguridad de forma regular, es decir, todo el paquete completo: seguridad y dispositivos conectados. No se trata de sólo una actualización, es algo constante, regular, es como saber cómo limpiar tu baño, debes hacerlo ya sea cada mes o cada semana para mantener sus capacidades y su intención original. Ambas partes deben hacerlo, el consumidor no puede esperar que la compañía lo haga todo.

Si el consumidor compra un Smart TV y no quiere compartir su información no debe comprar uno, porque si el televisor no sabe lo que está viendo, no podrá hacer predicciones. Esa sería mi advertencia para los consumidores, si no quieren o no confían en cierta función, compren un televisor regular, para qué comprar un costoso... bueno, no tan costoso... pero por qué pagar por algo que nunca van a usar, y luego, si lo hacen, por qué se quejan de que no quieren que su información se suba a la nube o lo que sea. Lo que quiero explicar es que tienen que entender qué parte del contrato, que aceptaron, están usando, y creo que esto es educación, como lo dije al principio. Se lo he comentado a nuestra gente, deberíamos poner algunas de estas advertencias en la caja: "si no quiere compartir su información no compre este televisor", creo que deberíamos ser muy claros desde el inicio y no esperar hasta que lo compren, miren el manual y deban presionar 'Si' para compartir su información, "¿están de acuerdo?" y se den cuenta que no quieren compartir su información.

Ante esto ¿crees que en el futuro tendremos sólo Smart TVs? A pesar de las dudas que tienen los consumidores.

Por supuesto, no podemos detenerlo. Podemos jugar este juego de forma ética o de manera poco ética, pero no podemos no jugar dentro de esta industria. Nosotros no lo controlamos, no somos quienes manejamos el tráfico, somos sólo seguidores, pero ustedes pueden ayudarnos a elegir la dirección correcta.

Ahora que LG se está asociando con más y más compañías, ¿cómo controlan la privacidad de la información que comparten con esas otras empresas, como Amazon Alexa o Google, a través de un televisor LG?

Buena pregunta. La respuesta corta: no compartimos los datos con ellos. No es que Google nos dé sus datos y nosotros les damos nuestros datos, es diferente, ambos están integrados pero viven y trabajan en diferentes niveles. En otras palabras, tengo un televisor LG ThinQ y si digo "¿qué tiempo hace?", esto va directamente a Google Assistant, pero si digo "cambia el canal", esto va a LG ThinQ, es decir, (la plataforma de un tercero) sólo estará disponible cuando necesite obtener cierta información, así que ahora mismo no hay necesidad de controlar a nuestros socios.

Sólo coexistimos, es como si estuvieras en una habitación y ella en otra, no es necesario que estén en la misma habitación, y entonces no tenemos que controlarte. Ahora mismo esto no nos preocupa, más adelante no lo sé, no sé lo que sucederá en el futuro, pero no creo que empresas como Amazon o Google vayan a abrir su base de datos, no es algo que estemos esperando, así que no creo que haya de qué preocuparse. Ellos no están hablando con nuestros clientes, y nosotros no estamos hablando con sus clientes, por lo que al final nadie está recopilando información.

Algunas compañías de seguridad advierten que el próximo ataque global se realizará a través de los dispositivos conectados con IA, ¿qué opinas de esto?

Creo que todo es posible. Pero una vez más, debes tener funciones redundantes para evitar esto antes de que se vuelva incontrolable. Aunque ¿cuánto daño puede hacer un hacker a un frigorífico con IA? No lo sé, pero seguro es diferente que a un reactor nuclear o un automóvil. Si fuera un fabricante de automóviles estaría más preocupado, ya que el daño que puedes hacer con un auto es mucho más de lo que puedes hacer con una lavadora. Si estamos ante una situación de vida o muerte, la lavadora no te puede matar, pero un auto sí podría. Así que no estamos tan preocupados por esto, pero sí, todos tienen que ser diligentes, tenemos que actualizar constantemente nuestro software de seguridad, tenemos que parchear constantemente bugs y agujeros, pero se debe hacer rápido y de forma regular. Tenemos un centro de actualización de software que fue creado para eso, son responsables de actualizaciones constantes en todos los productos ThinQ y tenemos que seguir invirtiendo en ello.

¿Crees que en un futuro sólo tendremos una plataforma global de IA o seguiremos viendo como cada compañía apuesta por la suya?

Voy utilizar la misma analogía que al inicio. Microsoft Office. Al inicio, cuando estaba en la universidad, hace tres años (risas), usaba tres procesadores de texto diferentes: Microsoft Word, WordPerfect y creo que WordStar. Era muy frustraste tener que trabajar en WordPerfect, guardar el documento y luego, cuando salías de la universidad, te dabas cuenta que no tenías WordPerfect en tu ordenador. Entonces, tenías que volver para guardarlo como archivo de texto... oh, Dios mío... En aquel entonces no teníamos un estándar, y posteriormente evolucionó a OCX. Creo que al final eso fue mucho más conveniente, a pesar de que es como un monopolio, sabes, a veces los monopolios no son malos per se, pero de nuevo, es un monopolio, no hay duda al respecto, creo que eso es lo que sucederá con la IA.

Evolucionará de forma natural, como si fuera un estándar o quizás dos, sólo mira lo que está sucediendo ahora, quiero decir, durante muchos años sólo fue Amazon y ahora, de repente, mira quién llega por detrás... creo que es mejor para todos. Nadie tiene que controlarlo, ningún gobierno tiene porque participar, esto es sólo una opinión personal, no creo que el gobierno tenga que decir "oye, debemos mantener las cosas competitivas". Simplemente se dará de forma natural, los consumidores se irán al que mejor les funciona. ¿Saben cuántos estándares existen en smartphones? dos. Creo que dos es como un número mágico cuando se trata de sistemas operativos, y la IA es un sistema operativo. Al final del día creo que serán dos o tres, de forma natural y sin la intervención de nadie.

Creo que la gente estará en la que todos usen y luego dirá "quiero usar éste, ya no me gusta Facebook porque ahí está mi madre, ahora voy a usar Instagram". Creo que eso es lo que pasará, ¿qué pasó con Snapchat? ¿qué pasó con Pinterest? ¿qué le pasó a Friendster? Naturalmente la gente se va hacia uno, el más popular, y luego, siempre, habrá una alternativa, eso es lo que está sucediendo... excepto en los procesadores de textos, no sé, ¿cuál es la nueva opción o estándar dentro del procesamiento de textos? ¿Google Docs? No lo creo.

Creo que eso es lo que sucederá con la inteligencia artificial, siempre habrá uno o dos jugadores allí y siempre habrá muchos pequeños jugadores.

Mientras que Amazon Alexa y Google Assistant siguen ganando terreno, LG decidió apostar por añadir compatibilidad con ambos en lugar de sacar su propio asistente ¿por qué?

Debido a que ambos apuntan a funciones diferentes. Como lo mencioné antes con el "¿qué tiempo hace?", aquí Google Assistant es el mejor para eso, pero si lo que quieres es comprar, entonces Amazon es el mejor, con un "Alexa compra papel higiénico". Es decir, todo depende de las necesidades y en el caso de ThinQ no es lo mismo, no es un competidor para Google o Amazon. ThinQ es sobre el producto, y aquí ni Google ni Amazon fabrican los productos, bueno, sí son fabricantes, pero en el caso de sus altavoces, que al final es un producto sencillo, no es un televisor.

Así que, una vez más, cuando se trata de electrodomésticos, aparatos electrónicos para el hogar y smartphones, nosotros tenemos más experiencia que cualquiera de esas dos compañías. Y aquí dependerá de lo que necesites, por ello decidimos agruparlo todo y es por eso que no quisimos elegir entre uno u otro, porque el consumidor no elige a veces uno y a veces otro mientras vive su vida, a veces necesita conocer el clima, algunas otras necesita comprar cosas, y a veces necesita controlar el televisor. Estamos siguiendo las necesidades del consumidor, ambas empresas son buenas para ciertas cosas pero no para todo.

Televisores 8K y OLED

Samsung presentó su primer televisor comercial MicroLED como alternativa al OLED, y los primeros detalles apuntan a una mejora importante frente al OLED ¿qué opinas de esto?

Genial. Creo que hay más opciones para los clientes. Sin embargo, ahora mismo la tecnología es buena para pantallas muy grandes, pero para el hogar no creo que MicroLED sea un sustituto viable de OLED. Estoy seguro de que será una buena opción, pero la industria de la televisión nunca se ha centrado en un solo tipo de tecnología, incluso cuando la mejor tecnología eran los paneles LCD existía la opción de Plasma. Nunca se trata sólo de una, creemos que es genial tener más tecnologías para elegir, pero cuando la gente dice que es un reemplazo, tiendo a pensar que es más un frase centrada en el marketing. Las cosas evolucionan en la tecnología, el caballo se convierte en carruaje y el carruaje se convierte en coche, y cosas de ese tipo. Sí, la tecnología evoluciona pero a menudo no reemplaza a la anterior por completo. Por ejemplo, el televisor no reemplazó a la radio.

¿En algún punto consideran enfocarse en OLED en lugar de LCD?

Sí. Esa es la dirección. Es decir, LG Display es todo OLED, y todo su dinero se está invirtiendo en OLED, aunque no somos de esos que tenemos televisores NanoCell y no OLED. Por ejemplo, también tenemos IPS en los monitores, y es que nos gusta dejar abierta la posibilidad a elegir. No sólo somos OLED y durante muchos, muchos, muchos años no creo que seamos sólo OLED, y es que a algunas personas les gusta, por ejemplo, el color, el contraste... me refiero a la diferencia entre IPS y OLED, y queremos que esté disponible para todos (el OLED). También tenemos MicroLED, es decir, no estamos rechazando nada, si es una panel, siempre lo consideraremos.

¿Quieres decir que están abiertos a fabricar otras tecnologías que no sean de ustedes?

Si existe la posibilidad de que ofrezca diferentes beneficios, sí, es probable que lo hagamos. Me refiero a LG Electronics.

Este año la mayoría de las compañías lanzaron su televisor 8K, pero todavía no hay contenido en dicha resolución y el 4K aún no ha llegado a todo el mundo, entonces ¿por qué debemos empezar a pensar en 8K?

Porque el periodista quiere información nueva para hablar de ello. Yo lo hago por ti, ¿sabes? Si hablamos de 4K durante 10 años, no serías feliz, entonces lo hacemos por ti. (risas)

¿En serio? ¿Esa es la razón?

En parte sí, los consumidores no van a comprar 8K este año. Y está bien, no nos importa, pero tú puedes escribir sobre eso. Al final es bueno, es educación antes de que el mercado de consumo despegue, y tienes que hablar sobre eso ¿verdad? Entonces, si no lo hiciéramos, estarías molesto y nosotros queremos hacer feliz al periodista.

Esa es una razón. La otra razón es que en la historia de los televisores nunca ha habido un televisor que se haya lanzado después de que el contenido estuviese disponible. Esto es normal, el hardware aparece antes que el contenido, por lo tanto, para aquellos que dicen que los contenidos no están disponibles y nos preguntan ¿por qué estás vendiendo eso? Yo habría preguntado lo mismo, ¿por qué vendes televisores a color cuando no hay contenido a color? ¿Por qué estás vendiendo 4K cuando no hay 4K? ¿Por qué estás vendiendo UHD cuando no hay UHD?... así es la historia de la televisión.

Lo hacemos porque posteriormente llegará el contenido, si no lo hacemos, el contenido no llegará al consumidor. Tal vez la gente tenga poca memoria, no lo sé, pero esa es la forma en la que funciona la industria de la televisión, si no lo hacemos, si no lanzamos el televisor, ninguno de los productores de contenido considerará crearlo. Por lo tanto, tenemos que venderlo antes de que llegue el contenido. Por eso, en este momento el 8K sólo se trata de escalado, como no hay contenido entonces tomamos las imágenes 4K y las escalamos a 8K, no es perfecto pero bueno, es mejor que 4K, ¿cierto? Todo se basa en algoritmos, no es contenido original de los creadores de contenido, y ese es el período de transición.

¿Y cuál es tu predicción para el 8K? ¿Cuándo crees que se dispare la adopción de esta tecnología?

Para comenzar realmente a hacer mella en nuestros ingresos, entre tres y cinco años. Quiero decir, en caso de que sea rápido. Yo, por ejemplo, no tengo un televisor 4K y no voy a comprar un 8K.

Cuando estaba en la universidad, otra vez, escuchaba cintas de cassette, mientras uno de mis amigos compró un reproductor de CDs. En mi caso, nunca compré un reproductor de CDs, me fui directamente del cassette a las descargas, omití una generación completa de CDs, ¿lo puedes creer? Así que estoy dispuesto a esperar. Voy a usar tecnología antigua hasta que haya una tecnología mejor. No me gustaron los CDs, ¿sabes por qué? Porque mi amigo los tenía en su coche y cada vez que pasábamos un bache saltaba, esa es una tecnología estúpida, mi cassette no saltaba, así que dije, no voy a comprar un CD y me fui directamente al MP3 ¿No es gracioso? Si no me gusta la tecnología no la adoptaré, nunca he comprado Blu-ray, pasé del DVD directamente al streaming.

Viví en China cuando la industria de los smartphones despegó. Lo curioso de China es el caso de las líneas de teléfono fijas, es decir, no muchos chinos tenían teléfono fijo, lo que hizo que se fueran directamente de los teléfonos de pago a los teléfonos móviles. Por eso es que la aceptación fue tan rápida allí, porque no hubo tecnología de transición, fueron directamente a los móviles, y de repente cientos de millones de personas tenían dispositivos móviles, no hubo transición.

Apple y su "apertura"

Este año, Apple anunció la alianza con varios fabricantes para abrir AirPlay 2 y en algunos casos iTunes...

Bien por ellos, me alegro de que no estén tratando de controlar todo. Es difícil controlar todo, tienes que tener alianzas en algún momento.

¿Sabes cómo fue el proceso, en el caso de LG con Apple, sabes algo de cómo fueron las negociaciones?

No, no estoy en esa parte del negocio, en el de las negociaciones con socios, pero estamos felices de trabajar con otras compañías, cualquier compañía. Apple generalmente ha hecho todo por su cuenta sin alianzas, pero creo que hay un límite en cuanto a lo que puedes hacer por tu cuenta. Si intentas convertirte en una compañías de contenidos siendo una compañía de hardware, creo que las compañías de contenidos deben tener socios, incluso si sólo quieres hacer llegar el contenido de iTunes a más personas. Entonces sí, creo que tiene sentido tener socios. Nosotros no somos una compañía de contenidos, sólo somos el OEM que hace las cosas, somos un fabricante, y estamos orgullosos de serlo. Nunca seremos una compañía creadora de contenidos.

Y es bueno... ¿es bueno tener a Apple en tus productos?

Sí, porque esa audiencia es difícil de conseguir por otros medios, y es que los fans de Apple, los consumidores de Apple, son muy leales, por lo que creo que es bueno aprovechar eso. Y tal vez no sea tan grande comparada con la audiencia de Windows o Android, pero sigue siendo muy grande. Y definitivamente, como LG no es creadora de contenido, sólo somos un fabricante, no tenemos ningún conflicto, no tenemos conflictos de trabajar con ellos porque no son nuestros competidores, y nosotros no estamos compitiendo con ellos por el contenido. Entonces sí, para nosotros tiene mucho sentido y para ellos también, porque LG es uno de los principales fabricantes de productos. Estamos fabricando más televisores que nunca y hacemos muchas más cosas, tal vez no teléfonos, ellos venden más teléfonos que nosotros, pero en otros productos somos bastante grandes a nivel mundial.

El televisor enrollable

Respecto al nuevo LG Signature OLED TV R, su primer televisor comercial que se puede enrollar, ¿cuáles son los argumentos que usarán para decir que este tipo de pantallas son mejores, o el futuro de los televisores? ¿Esperan vender millones?

No, no venderemos millones, pero la idea es mostrar que es sólo OLED. Quiero decir, hemos estado diciendo que el OLED es mejor durante varios años, que OLED es mejor porque es la próxima generación, quiero decir, es la siguiente generación. Aquí combinamos lo mejor del LCD y lo hacemos más fácil y menos complicado, ¡la simplicidad es el futuro!

Creo que en diseño y fabricación, todo se dirige naturalmente hacia la simplicidad, y OLED es lo más simple que puedes tener, es una hoja, vamos, hay otras capas, pero una vez más, es que toda la tecnología está encerrada en un panel y eso es increíble, se siente "normal". Todos quieren simplificar las cosas, la naturaleza quiere hacer las cosas más simples, así que, otra vez, OLED. Nosotros hemos estado diciendo que el OLED es naturalmente la próxima generación durante muchos años, y es mejor, por lo que este nuevo televisor es solo una variación del OLED, no es una tecnología nueva, la pantalla, el panel, todo es el mismo OLED que hemos estado usando durante años. Es decir, se vuelven mejores con más altas resoluciones, pero la tecnología sigue siendo la misma.

Y si no quieres desenrollar tu televisor puedes comprar un Serie E o Serie B, la imagen será igual de buena, no te diremos que debes comprar el OLED R para obtener la mejor experiencia OLED, eso no es verdad. Si quieres un televisor que se enrolla para no tener que verlo en la pared cuando está apagado, ¿quieres ocultarlo? Perfecto. No se trata de la calidad de la imagen, se trata de estética, diseño y calidad superior, si quieres lucir de primera, si quieres presumirle a tus amigos, esto es mucho más impresionante que la Serie B, la Serie C o la Serie E.

¿Y para el siguiente año qué llegará, habrá más opciones de este modelo, o será una categoría de producto muy limitada?

No lo sé, pero la tecnología OLED, con esa resolución de gran calidad, con negros muy, muy, muy profundos, y colores muy, muy, muy brillantes en el mismo lugar, ahora mismo estamos jugando con ella. Ahora podemos jugar con el diseño porque OLED es muy flexible y muy fácil de manipular, podemos hacer locuras con él. No puedes hacer eso con LCD, LCD es esto o es esto (con la manos hace la forma de la curvatura de algunas pantallas LCD). Tengo un monitor LCD curvado de los actuales, y eso es todo lo que puede hacer, se le aplica mucha fuerza y estrés al LCD cuando lo curvas, y funciona, pero no puedes hacer esto o aquello (con las manos hace como si estuviese enrollando algo). Así que, nuevamente, utilizamos los beneficios de OLED para mostrar a las personas lo que puede hacer. ¿Vamos a vender millones de OLED R? No, sólo queremos mostrar que se trata de un dispositivo premium, no es para todos, al igual que una cama para mí no es para todos. Queremos que todos vean de lo que es capaz.

¿Cuántos años crees que le quedan al OLED como producto exclusivo?

No sé, ¿cuántos años duró el LCD? Es decir, seguirá por 30, 40, 50 años... no lo sé, pero sí sé que es como mencionaba, habrá otras tecnologías y coexistirán, algunas desaparecerán porque la fabricación es demasiado costosa o demasiado difícil, o tal vez encuentren que contiene algún producto químico o material que sea dañino para el medio ambiente, no lo sé, pero siempre habrá competencia. ¿Cuál sobrevivirá 20 o 30 años? creemos que el OLED, estamos apostando, estamos invirtiendo miles de millones de dólares en el OLED mientras otras compañías están probando esto y aquello, y cada año tienen alguna nueva tecnología que se presenta como "esta es la tecnología que reemplazará al OLED" o "este es el nuevo OLED". Otros lo hacen, nosotros no. Acabamos de demostrar las capacidades del OLED y está rindiendo frutos, nuestra rentabilidad está aumentando cada año porque elegimos y nos quedamos en ello y seguimos invirtiendo, otros prueban este modelo y aquel modelo y... para qué jugarle al azar tratando de encontrar las tecnologías adecuadas si al final creemos el OLED es nuestra apuesta definitiva.

¿Cuál es tu predicción en los próximos cinco o diez años para el mercado de la televisión?

OLED. Nadie tienen a día de hoy la capacidad de invertir la cantidad de dinero que invertimos en otras tecnologías tan rápidamente, e incluso si hoy invirtieran miles de millones de dólares, tendrán que pasar muchos años antes de que veamos los frutos de esa inversión. En cinco años aún será el OLED, porque en este momento en la competencia no hay nadie que gaste miles de millones de dólares en construir nueva tecnología y nadie tienen la capacidad de fabricación de esa supuesta nueva tecnología. Bueno, tal vez lo estén haciendo en secreto, no sé, pero basado en lo que sé y lo que veo en la industria, será OLED.

¿Y cuándo crees que se venderán más teles OLED que LCD?

No estoy diciendo que con nuestro trabajo en OLED venderemos más que el LCD, no. Si observas los ritmos de crecimiento, algunos son planos, pero creo que el OLED seguirá creciendo a un ritmo más veloz. No sé si en cinco años venderemos algo más que LCD, no lo sé y no lo creo, pero habrá que estar atentos al crecimiento.

Teléfonos flexibles y plegables

Samsung ya ha dicho que lanzará un móvil con una pantalla flexible este año...

Ya hay una empresa china en este momento ¿no?

Sí, el FlexPai y ¿qué pasa con LG, están desarrollando un smartphones plegable?

¿Por qué haríamos algo así? ¿Quién va a querer eso? No lo sé. No conozco a nadie que nos haya pedido que hagamos eso, las únicas personas que hablan de ello son los periodistas, y ellos no lo van a comprar, se los van a dar gratis. No creemos que haya un mercado para eso, sería un dispositivo muy grande. Ahora, si lo hacemos, como el caso del OLED R, sería sólo para mostrar a las personas las capacidades de esa tecnología, pero ¿sería un buque insignia? No lo creo. Nadie está pidiendo esto, no lo entiendo, personalmente no entiendo por qué hay tanta obsesión por teléfonos que se doblan. Cuando hablo con personas, como mi familia y amigos, es algo como: "no, no creo que lo necesite", ellos están contentos con el diseño de sus teléfonos actuales, no creen que necesiten un teléfono que se desdoble en una tablet, ello no quieren una tablet en sus teléfonos.

¿Y, por ejemplo, qué piensas de una tablet enrollable, como tu OLED R?

Una vez más, estamos hablando de un producto muy premium, no es para un mercado masivo como el de los smartphones. Los smartphones generalmente son para un mercado masivo ¿verdad? Había productos muy premium como Vertu, pero ya viste que nadie quería comprar eso... el punto es que los smartphones son productos masivos. Ahora, intenta hacer un smartphone premium... ¡buena suerte! En televisores, sí, puedes hacer televisores premium, hay un mercado para eso, hay personas que están gastando miles de dólares en crear su centro de entretenimiento doméstico perfecto. Hay gente que está gastando entre cinco y seis cifras para crear su sala de proyección de películas perfecta. No hay gente que esté gastando miles de dólares en un ecosistema de smartphones, nadie está construyendo un home theater alrededor de su teléfono.

Se trata de diferentes segmentos. Creo que si vas a hacer algo como un smartphone plegable, primero debes preguntarte ¿por qué?. Nosotros lo podemos hacer porque ya demostramos que el OLED se puede plegar, podemos hacerlo, pero ahora queda la pregunta, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué deberíamos hacerlo? ¿Hay gente que va a comprar esto? Si hoy día los consumidores ya se quejan de los smartphones de 1.000 dólares... este teléfono plegable costaría mucho más de 1.000 dólares. ¿Crees que las personas que se quejan de que los teléfonos son demasiado caros van a ignorar el hecho de que el teléfono plegable será mucho más caro? Sí, estamos ante un problema, ahora mismo no hay mercado para un smartphone de 1.500 o 2.000 dólares.

Ahora, los periodistas siguen pidiéndolo pero no entiendo por qué, nadie lo comprará, ellos tendrán el suyo gratis, pero si tuvieran que pagar su propio dinero estoy seguro que no lo comprarían, ¿estoy en lo cierto?