"Tenemos un plan de coche eléctrico pensado para 2020": Fabian Simmer, responsable de digitalización en SEAT

Seat está cambiando como compañía. Tuvimos una clara prueba de ello en el pasado Mobile World Congress 2018, donde vimos el concepto Cristóbal y el VP de Investigación y Desarrollo Matthias Rabe auguraba hasta un 25% de coches eléctricos en 2025. Poco a poco la marca se digitaliza, adaptándose a una generación que no quiere "viajar al pasado" cada vez que se mete en un coche.

Y ha sido precisamente en uno de esos pasos en los que la compañía se transforma, en plena presentación de su patinete eléctrico, cuando hemos tenido la ocasión de hablar con su responsable de digitalización Fabian Simmer. Él es el que nos puede contar los detalles de esta transición dentro de Seat, además de algunas cosas más sobre el fabricante de coches español por excelencia.

Un "Digital Officer" para la generación que viene

Fabian empieza la entrevista comentando cómo su cargo es el de "Digital Officer" como se menciona internamente, y que fue creado hace dos años y medio justo para cuando lo estrenó él. Una buena forma de resumir su trabajo para él es que lidera la transformación digital que está ocurriendo en Seat actualmente, aunque concreta que ahora mismo está "muy concentrado" en el concepto de coche conectado y en el futuro de la movilidad urbana.

"La media de edad de los clientes de Seat es 10 años menor que la de los clientes del resto del grupo Volkswagen"

Esa digitalización, para Fabián, se puede resumir en las letras C.A.S.E: Connected, Autonomous, Shared services y Electrics. Para Seat son los cuatro pilares en los que se tiene que sostener ese futuro digitalizado de los coches. En cuanto a la autonomía y al vehículo eléctrico la marca española se aprovechará de los avances del Grupo Volkswagen, pero Fabián quiere diferenciar a Seat en cuanto a servicios y conectividad de los coches. El ejecutivo nos revela que la media de edad del cliente de Seat es diez años más joven que la del resto del Grupo Volkswagen: "Es una generación que está 24 horas al día conectada, y no queremos que cuando alguien se suba a nuestros coches vea limitada su vida digital".

Fabián también demuestra que en Seat están al tanto de la tendencia de los jóvenes a dejar de sacarse el carnet de conducir tan rápido como se hacía antes, con algunos que incluso esperan simplemente depender de los coches compartidos y servicios de movilidad en vez de tener un vehículo privado en propiedad. "El coche se usa sólo un 4% de su tiempo total de vida, el 96% restante está aparcado". Veamos qué es lo que nos cuenta Fabian Simmer en el resto de la entrevista.

"Tienes la opción de que todos los datos que tengas en tu móvil no pasen por Google"

¿Qué es lo que os llevó a apostar por Waze en vez de por otros servicios?

En 2015 fuimos una de nuestras primeras marcas en integrar Android Auto y CarPlay en nuestros coches, y cuando vimos que la digitalización del coche era algo muy serio empezamos a hablar con algunas compañías. Una de las primeras con quien charlamos fue Waze: en esa época no estaba muy extendido en España pero yo lo conocía mucho de mi época en París (si no usas Waze en París estás perdido).

Al cabo de un tiempo fueron adquiridos por Google, y fue entonces cuando me senté con ellos y les propuse de integrar su plataforma en nuestros coches. Ellos me respondieron que no habría que hacer nada específico, porque como los Seat ya estaban integrados con Android Auto lo único que tendríamos qe hacer es esperar a que Waze se integrase con Android Auto. A partir de ahí fue cosa de integrar datos, colaborar entre ambas compañías y listo.

Por cierto, ahora Waze también está disponible en CarPlay de Apple, desde septiembre. Es gracioso para los que conocemos Apple un poco más... también están abriendo un poco su ecosistema a tarceros con tal de darle al cliente una mejor funcionalidad. Y aparte también tenemos Alexa, que en España está disponible desde hace poco.

Conceptos de Seat como el del coche conectado León Cristóbal dependen mucho de servicios móviles de mapas.

¿Cómo es trabajar con Google?

Bueno, yo siempre diferencio entre Google y Waze porque aunque sean una sola compañía yo tengo contactos diferentes para cada "rama". Algo que ocurre es que nos preguntan por qué hacemos estas integraciones más a fondo, a lo que les respondemos con lo dicho sobre la media de edad de nuestros clientes. En general, tanto con Waze como con el resto de Google, la colaboración es muy buena.

¿Alguna condición férrea como la que a veces se comenta que ponen algunas grandes tecnológicas al hacer colaboraciones? ¿Hay algo así que sea extenuante en vuestro caso?

Bueno... depende de con lo que trabajes. Con nuestro trabajo con Google y Waze, para nada. También depende un poco de las personas, supongo. Yo he tenido plena sintonía con mi contacto de Google desde el primer día y eso ha permitido facilitar mi trabajo. Incluso cuando tengo alguna idea de concepto de coche o moto, les llamo. Y vienen, de hecho hace unos días estuvieron en Seat para pensar en posibles colaboraciones a partir de ideas. Es un puro intercambio.

Algunas compañías como Toyota dijeron que preferían no utilizar Android, ya que estaban preocupados acerca de la privacidad de los datos. ¿Qué es lo que opináis al respecto?

Al final, el sistema Android es de Google, pero al mismo tiempo está un poco separado de Google. Es complicado de explicar, pero si al final utilizas un sistema Android embedded tienes la opción de que todos los datos que tengas no pasen por Google. Puedes tener un acceso al 100% de esos datos sin que Google los pueda visualizar, así que no entiendo que estas compañías digan eso.

Depende. Hay que mirar cada caso de cerca, y cada compañía tiene sus intereses. Tú tienes los tuyos, ellos tienen los suyos, y tú tienes que decidir en qué cosas crees que ambas compañías que quieren colaborar pueden integrarse. Si yo como fabricante de automóviles decido (y no lo vamos a hacer) tener Android Embedded en el coche... pues yo por ejemplo he analizado eso y sí que hay unos sistemas en los que sí que Google tiene acceso a datos, pero también hay un sistema con el que no tiene ese acceso. Google te cobra cuando tu coges algo de la Play Store, pero de la misma forma con la que Samsung paga a Google cuando alguien accede a la Play Store desde su Galaxy.

Es cuestión de discutirlo y mirar cómo se puede hacer un revenue sharing de alguna forma.

¿Seat trabaja con los datos que recoge Waze? ¿O os limitáis a tener esa integración con vuestros coches?

No, no trabajamos con los datos de los usuarios para nuestro uso personal. En la integración que tenemos hecha ahora mismo no tenemos acceso a los datos de Waze, pero en algunos de nuestros proyectos como el de la navegación social responsable utilizamos los datos de la Open Data Platform de Barcelona. En este proyecto, con el que colaboramos con la Universitat Politècnica de Barcelona y con el Ayuntamiento de la ciudad, tenemos a un doctorando que combina esos datos en un algoritmo de deep learning con datos genéricos de Waze como avisos de atascos fruto de lo que detectan sus conductores.

El resultado es una mejor combinación de esos datos que nos da avisos y cambios de rutas más optimizados, y que por ejemplo Waze te avise de que te desvíes para evitar una zona de colegios aunque no haya coches en ella, porque desde Barcelona saben que en diez minutos se va a atascar porque se acabarán las clases. Podemos incluso jugar con la gamificación, atorgando premios a los que eviten congestiones.

"Creo que las medidas de la DGT son totalmente acertadas"

La Dirección General de Tráfico española se ha puesto las pilas y va a aplicar sanciones más duras a los que se distraen mirando al móvil, equiparándolas a las sanciones por beber alcohol o tomar drogas. Waze debe ser consultado inevitablemente de vez en cuando, ¿crees que vais a tener algún choque con esas regulaciones?.

Desde mi punto de vista, no. Creo que las medidas de la DGT son totalmente acertadas, hay que evitar que la gente use el móvil desde el coche. Cosas como la integración que tenemos con Shazam son precisamente ideas que surgieron para evitar distracciones, porque conseguimos que el usuario no tenga que desviar su atención para activar el reconocimiento de las canciones.

En Android Auto casi todo lo puedes hacer vía voz, y de hecho no me deja hacer nada de otra forma mientras estoy conduciendo. Si quiero hacerlo manualmente, tengo que parar el coche. Hay cosas a mejorar, desde luego... algunas veces en Barcelona tienes que pronunciar calles en catalán y Android Auto no lo detecta muy bien. CarPlay lo soluciona con una acción en pantalla, pero ya tienes que hacer ese gesto de ir hacia esa pantalla. Por nuestra parte siempre procuramos evitar a rajatabla la distracción del conductor.

Luca de Meo, mostrando por primera vez al público el patinete que Seat venderá próximamente.

¿Y qué te parecen las medidas para conectar el coche que ha propuesto la DGT?

Me parecen bien. Es más, estamos hablando con ellos para entender su forma de pensar, darles nuestro punto de vista y ver cómo podemos colaborar juntos. Somos una marca que tiene toda la cadena de montaje en territorio español, así que sería lo suyo que nos comuniquemos entre nosotros.

SEAT está llegando mucho más tarde que la mayoría de sus rivales (o compañeros de grupo) a los coches eléctricos, incluso a los híbridos. Kia, Nissan, Renault, Jaguar, Audi, BMW, Hyundai, etc ya tienen modelos desde hace tiempo en concesionarios. ¿Por qué SEAT no?

No soy la persona más indicada para hablar de ello, pero obviamente tenemos un plan de coche eléctrico pensado para 2020.

Y ya más a largo plazo, ¿cómo ves los coches dentro de cinco o incluso quince años? ¿Cómo ves ese futuro del fin de la hegemonía del coche en propiedad y en el que la gente se va a suscribir al coche como servicio?

Bueno, Seat ya ha creado una compañía llamada Xmova que se encarga de servicios de movilidad, tenemos compañía de car sharing en Madrid llamada Respiro, acabamos de presentar un patinete eléctrico... de aquí ya puedes extraer que creemos en un futuro donde seguiremos teniendo propietarios de coches pero en el que también habrá gente que simplemente quiera moverse. Y a esas personas, cuando quieran un coche, tendrás que ofrecerles un coche. Y cuando quieran un patinete o una bicicleta, tendrás que ofrecerles también esos vehículos.

Para mí el futuro de un fabricante de coches es que además de vender coches también venda ese tpo de soluciones. e incluso a nivel de servicios, de forma completamente integrada. Parkings, pago de peajes, pagos de taxis, abrirnos a terceros, integrarnos con el transporte público... pasar de tener muchos servicios diferentes a tener uno sólo que lo englobe todo.