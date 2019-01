"Todo el mundo tiene una pared en su casa de más de 120 pulgadas", Jaime de Jaraiz, presidente de LG España

Hace ya unos meses pudimos entrevistar a Jaime de Jaraiz, presidente y CEO de LG Electronics Iberia. Ahora, aprovechando el Consumer Electronic Show de Las Vegas volvemos a coincidir con él y aprovechamos para preguntarle sobre los nuevos productos presentados en este 2019, cómo han cerrado el recién terminado año y qué perspectivas tienen para el futuro próximo.

Una conversación donde repasamos la disponibilidad de sus nuevos televisores OLED, la importancia de ThinQ en su ecosistema y qué nos tienen preparados para el MWC de Barcelona. Jaime de Jaraiz es el único presidente de LG no coreano y sus respuestas son bastante claras. Estas son las cuestiones que le planteamos durante nuestra estancia en el CES 2019.

De los productos presentados en este CES 2019, ¿con cuál te quedas?

Me quedaría con el LG Homebrew, la maquina para hacer cerveza en tu casa y me quedaría con el OLED enrollable. Son los productos con los que me quedaría.

¿Llega a España la LG HomeBrew?

Sí, claro. Durante este año. Todavía no tenemos confirmadas las fechas pero durante 2019.

¿Y el precio?

No, todavía no. Pero para que te hagas una idea no va a ser como una Nexpresso, es una maquina muchísimo mas compleja.

¿Por debajo de los 1000€?

No.

Televisores OLED y tecnología enrollable

"La OLED enrollable llegará en el segundo semestre y es un producto muy concreto para aquel público que busca mucho el diseño premium"

¿Qué hay de la OLED enrollable? ¿Tendrá un precio como el de la serie OLED Wallpaper?

A final de año, en el segundo semestre del año más o menos junto a la OLED 8K. No tenemos precio, pero va a ser un producto mega premium para un publico muy específico. Sí estará por encima en el precio. Sé más o menos pero no te puedo desvelar. Pero vamos, es un producto muy concreto para aquel público que busca mucho el diseño premium, más que la funcionalidad.

¿Habrá diferentes tamaños?

De momento solo en 65".

Continuemos con televisores. ¿88 pulgadas no son demasiadas?

No. No lo son. ¿55 pulgadas es mucho? Hace 4 años eran una burrada. Y hace 10 años las de 42" también lo eran.

¿Y para quién no tiene un salón tan grande? ¿No está el espacio limitado?

No, ahí está la cosa. Y la solución. Todo el mundo tiene una pared en su casa de más de 120 pulgadas.

Todo el mundo tiene una pared en su casa de más de 120 pulgadas.

¿Acabaremos colgando todas las televisiones?

Sí. A partir de un determinado tamaño todas van a ser colgadas. Luego está el tema de la resolución donde lo que te permite es verla mas cerca. Una tele de 88 pulgadas 8K permite verla a un metro y medio. Es una burrada. Te envuelve de una forma increíble. Lo normal es que lo veamos más lejos, pero es lo que te permite hacer.

OLED, LCD, NanoCell, MicroLED…

Nosotros también tenemos microLED. No en el CES, pero la mostramos en la IFA del año pasado.

Mi pregunta es; ¿estamos volviendo a confundir al cliente con tantos nombres de tecnologías diferentes? ¿El cliente entiende las diferencias?

"En el mercado hay muchas historias de marketing que pretenden confundir."

Son tecnologías alternativas. Pero no. Como puedes observar en el mercado hay muchas historias de marketing que pretenden confundir. La tecnología OLED es una diferenciación del LCD. Pero hay LCD que les cambian el nombre para parecerse al OLED. Sí puede haber un intento de confusión al consumidor, pero en el ejercicio de nuestra responsabilidad intentamos que el consumidor siempre sepa la verdad. El hecho de lanzar un televisor enrollable no es para vender muchas teles así, lo que estamos viniendo a decir es que solamente con OLED puedes hacer ese tipo de cosas.

¿Cuánto tiempo crees que va a pasar hasta que veamos a la competencia lanzar su propia tele enrollable?

Bueno, si hay una tele enrollable de otras marcas siempre será tecnología de LG. Puede ser con otro nombre pero es una tecnología propietaria que no se puede copiar, por el momento.

Hemos visto decenas de televisores 8K en el CES 2019. ¿No es demasiado pronto? ¿Acaso no debería haber un mínimo de contenido?

Nosotros creemos. Bueno, yo creo, que en el mundo de la tecnología la gente quiere lo último. Tú tendrás una tele 4K, pero ¿cuántos contenidos 4K ves a la semana? En Netflix, el 10% de su contenido es 4K. A veces veo de vez en cuando alguna película sin darme cuenta y digo "qué bien se ve". Con el 8K va a pasar lo mismo. Nosotros no queremos lanzar ya. Lo presentamos en el IFA del año pasado, pero no hemos querido lanzar ya porque no está claro cuáles son los códecs que van a comprimir el contenido a la hora de transmitirlo.

No queremos poner en el mercado algo hasta que no sea 100% compatible con lo estandarizado. Si compras demasiado pronto tu televisor 8K pero no puedes ver contenido...queremos lanzarlo y es bueno que lo hagamos, pero cuando se clarifiquen un poco más las cosas. Creemos que en la segunda parte del año va a estar más claro.

"No hemos querido lanzar ya el 8K porque no está claro cuáles son los códecs que se van a implantar para comprimir el contenido."

ThinQ y el ecosistema permanentemente conectado

Tema sonido. ¿Qué puedes decirme de la tecnología de sonido a través de la pantalla? ¿Vais a seguir invirtiendo en ella?

Bueno, es nuestra, pero no la estamos poniendo ahora mismo en nuestros dispositivos. Entendemos que el resultado no es el mejor. Desde marketing es interesante pero produce una serie de vibraciones. Creemos mucho más en Dolby Atmos y estamos colaborando también con la tecnología de Meridian, que nos ha dado un salto de calidad. Ahora mismo, lo mejor para el consumidor es Dolby Atmos y su sonido envolvente.

Nevera conectada, ThinQ.. incluso para los expertos que seguimos las novedades, nos cuesta encontrar qué hay de nuevo. Dime cosas concretas nuevas de este año.

Lo que se ha mejorado yo creo que es establecer el televisor como el centro del ecosistema para el hogar. Aunque el centro en realidad no va a ser ni un dispositivo móvil ni la tele, sino la voz. Lo conectará absolutamente todo. Un hubo que te ayude cuando te estés desplazando. Se accederá por el móvil o más adelante por otra cosa. En el hogar, desde el salón con el televisor o un equipo de audio.

Bueno. ¿Entonces, será habitual hablarle a todo?

Sí, a todo.

¿Y esa sensación de estar siendo escuchado permanentemente? ¿A LG no le genera algún tipo de dudas a nivel de privacidad?

Por supuesto. Por encima de cualquier cosa está la seguridad y privacidad de nuestros consumidores. Cuidamos muy mucho eso y creemos que la tecnología debe ser útil.

¿Y en el caso de ThinQ?

Ofrecemos codificaciones y estamos certificados. Nuestros televisores Smart TV son los únicos del mercado certificados contra ciberataques y que cuidan la privacidad por encima de cualquier otro. Es un tema que llevamos con más celo que cualquier otra marca.

"Nuestros televisores Smart TV son los únicos del mercado certificados contra ciberataques."

¿Cómo os están funcionando las ventas en portátiles como el LG Gram? ¿Qué previsiones esperáis para este 2019?

Pues mira, LG Gram es una grata sorpresa. No sorpresa, una grata situación porque sabíamos que iba a funcionar. En Corea hemos pasado de ser en tema ordenadores la marca nº2 a ser claramente la nº1 en el sector premium gracias a LG Gram. En los últimos dos años, el crecimiento ha sido exponencial. El modelo de 17" va a suponer un antes y un después, porque creemos que se multiplicará todavía más exponencialmente. El reconocimiento de la marca 'Gram' ya existe. El consumidor va buscando nuestra marca y todo el mundo habla lo bueno que es el ordenador.

"El reconocimiento de la marca 'Gram' ya existe."

Parecían que nunca iban a llegar, pero he notado en esta feria una nueva tendencia con los robots personales. ¿Se van a vender este año? ¿Será el LG Cloi uno de los regalos por Navidad en el próximo año?

No lo sé. Ahí te podría decir que no te lo puedo decir pero realmente no lo sé.

En coche conectado, ¿qué estrategia tiene LG al respecto? No hemos visto prácticamente presencia de LG en ese sentido.

No tiene nada que ver. Para nosotros el CES es una feria de electrónica de consumo, no B2B. Quizás has visto el stand de otras marcas que va por ahí..

Un hall entero.

Sí, pero hay una marca concreta. Nosotros no hemos venido aquí como la división de componentes de vehículos. No estamos presentes así. Pero tenemos absolutamente todos los componentes para un coche autoconducido y eléctrico, desde motores hasta frenos.

¿Y conectado?

Acabamos de firmar un acuerdo con Volvo para la conducción autónoma. Y acuerdos con otras marcas donde no puedo dar más detalles. Pero tenemos una posición bastante fuerte y creemos que va a ser una de las cosas que va a revolucionar el mercado. El automovilístico se va a convertir en un mercado parecido al de la electrónica de consumo. Y ahí somos fuertes.

"El automovilístico se va a convertir en un mercado parecido al de la electrónica de consumo."

5G. Todos decís que vais a lanzar un móvil 5G en 2019. ¿Es demasiado pronto?

Nosotros también. Creemos que vamos a ser uno de los primeros. Sobre el tiempo, bueno, el comunicar que estamos más avanzados que los demás en tecnología y forzar a que el 5G se desarrolle lo más rápido posible.

¿Habrá una versión especial 5G o el buque insignia será compatible?

Habrá una versión especial.

"Creemos que vamos a ser uno de los primeros en lanzar un móvil 5G, que llegará en una versión especial."

Un repaso a la perspectiva de futuro de LG España

Háblame de la cultura interna de la empresa. ¿Qué clase de iniciativas se ponen en practica o qué valores promueve LG?

Cuidamos mucho eso. A nivel interno por un lado esponsorizamos el deporte. La Selección Española, el Atlético de Madrid y valores de pertenencia como el honor, la lucha, sociedad y la cultura. También a la escuela de Rafa Nadal, a la escuela, no a él. Porque todo el mundo quiere tener un Rafa, pero no solo al campeón. A la persona. También participamos en el proyecto 'Best place to work', donde en España somos el nº4 y queremos aspirar al primer puesto. No sabemos si este o algún año, pero queremos ser la mejor empresa de España para trabajar.

¿Qué hay de la parte más ecológica de la tecnología? He visto que tenéis un proyecto llamado "Smart Green". ¿Qué avances habéis dado?

Somos una de las cinco empresas que más invertimos en I+D verde. Apostamos por energía eléctrica y limpia y creemos que nuestro negocio va a hacer un planeta mejor. Tengo convencimiento personal que había que hacer algo y no podemos echar la culpa a los gobiernos u a otros. Dentro de mi capacidad, quiero ser el primero que mueva ficha. El año pasado, en los puntos de venta no solo indicamos cuánto dinero, sino cuánta energía y C02 se ahorra. El año pasado hemos plantado 4.000 árboles, pero en 2019 planeamos una inversión mucho más grande. El objetivo es plantar un árbol por cada habitante hasta conseguir 47 millones. Uno por persona. Hemos hablado con ayuntamientos, comunidades, el Ministerio de Agricultura... mucha gente para planificarlo y hacerlo posible. Y te puedo decir que es factible.

"En el segundo semestre de 2018 hemos sido nº1 en televisores tanto en España como en Portugal."

Hazme un resumen de 2018. ¿Cuáles han sido los resultados globales y en España?

2018 ha sido el mejor año en la historia de LG España y esperamos que el 2019 sea mejor. En televisores, somos nº1 en este momento. Lo hemos sido en muchos meses o trimestres, pero nunca en más de 3 meses. Sí lo habíamos conseguido en unidades, pero no en valor. En lo que va de año somos líderes en unidades de sobra en Smart TV, pero en valor no lo habíamos conseguido durante un semestre. En el segundo semestre de 2018 hemos sido nº1 tanto en España como en Portugal. En este último, con más de 10 puntos respecto al principal competidor. En España acabamos como líderes y en el total del año a unas décimas.

¿Cuál es el 'marketshare'?

Más del 30%. La diferencia con el primero es de unas décimas. No llega a un punto. Creemos que en 2019 vamos a estar ahí.

Soy de Barcelona, por lo que con toda probabilidad nos veremos en el Mobile World Congress. Para finalizar, ¿puedes anticiparme algo de lo que veremos por parte de LG?

Lo que te puedo anticipar es que vamos a lanzar una gama media muy potente. Además de nuestro próximo flagship. Llamará mucho la atención porque vamos a tener una tecnología que no tiene nadie más. Aparte de muchas otras cosas que tampoco tienen los demás, pero es más de lo mismo. Y mejoras que se dan cada año en los teléfonos como una mejor cámara, etc. Principalmente móviles, pero vamos a tener una tecnología que os va a llamar mucho la atención.