La "victoria" de las gafas standalone y la gestión del feedback del usuario: hablamos con Jorge Madrigal y Dilip Bathia de Lenovo

Algo que tiene el MWC y otros eventos tecnológicos es la oportunidad de preguntar y dialogar a expertos y responsables de diversas materias tecnológicas cara a cara, y en nuestro caso aprovechamos para poder preguntar a dos responsables de Lenovo sobre Realidad Virtual y la innovación. Dos temas que abarcan pasado, presente y futuro y que plantean un reto a este y otros fabricantes a la hora de pensar en sus soluciones y productos.

En concreto, pudimos hablar con Jorge Madrigal, responsable de RV y RA de región EMEA, y Dilip Bathia, vicepresidente de experiencia de usuario, de Lenovo. El contexto: ha pasado un año desde que se presentaron las Mirage Solo, las primeras gafas autónomas con Daydream, centrándose en sacarles partido con el programa Expedition de Google (que pudimos probar), y por otro lado Lenovo se guardó una buena artillería de novedades para el MWC 2019.

Educación, futuro y ganadores y perdedores en la realidad virtual: hablamos con Jorge Madrigal, responsable de RV y RA de región EMEA de Lenovo

Además de poder hablar con él, Jorge formaba parte del equipo que se encargaba de la demostración de Google Expedition con las Lenovo Mirage Solo. Una manera inmersiva y bastante divertida para aprender sobre gran variedad de temas que permite a los profesores ver dónde ponen la atención sus estudiantes y que en nuestro caso resultó ser agradable, pero esto no siempre es así debido a uno de los principales enemigos de la RA/RV: los mareos.

Sobre esto nos comentaba Jorge que hay numerosos factores a tener en cuenta, como la distancia interpupilar de cada persona o la tasa de refresco. En su caso han trabajado en la ergonomía y la posibilidad de alejar o acercar la pantalla de los ojos para lo primero, y en relación a lo segundo intentan que la latencia sea la menor posible.

Con el programa de Lenovo y Google se trata de que tanto profesores como alumnos puedan participar de manera activa en las sesiones. El profesor va señalando lo que le interesa desde el tablet, donde también puede observar dónde ponen la atención los alumnos.

Algo que permite que experiencias como el aprendizaje y el entretenimiento en general sean algo más agradables es la posibilidad de no tener cables a nuestro alrededor, algo que también pudimos comprobar. Pero, ¿significa esto que nos vamos a olvidar ya de los cables en RV/RA?

Creo que depende de la potencia que se requiere a cada solución. Ahora mismo entendemos que hay un mercado muy fuerte (tanto a nivel de consumo como de empresas) que requieren ese grado de libertad total. Pero vamos a seguir trabajando con dispositivos conectados al PC porque permiten un extra de exigencia gráfica para tareas mucho más avanzadas (modelado, gaming, etc.). (Jorge Madrigal, Lenovo)

De hecho, a la pregunta de cuál es la solución ganadora, si las gafas conectadas al PC, gafas standalone o gafas para móvil, el responsable nos comentaba que él personalmente elegiría las standalone por la libertad que dan, ya que "lo puedes disfrutar en cualquier sitio incluso sin conexión a internet". Comenta que le parece la solución más completa para los múltiples casos actuales y que "al final es que da toda la potencia de un smartphone pero en una gafas".

Eso sí, los cascos o gafas de RA/RV no suelen ser económicos. De ahí que aprovechásemos para preguntarle sobre ello, sobre la evolución en los años venideros y qué considera como reclamo en las soluciones de RV/RA de Lenovo.

Aunque su precio se ha reducido mucho durante los últimos cinco años, las gafas RV siguen siendo un accesorio caro. ¿Prevéis que se produzca un descenso significativo de su precio a corto plazo?

Yo creo que año a año está pasando, lo estamos viendo con las ventas de dispositivos Lenovo Explorer, Lenovo Star Wars y Mirage Solo, que ahora mismo están arrancando con fuerza. Pienso que en la mente del consumidor son claves el contenido y el precio, y a medida que lo primero aumenta con ejemplos como Google Expedition o el contenido de Disney la tecnología se va abaratando. Yo creo que este año el precio se ajustará y también el año que viene y sucesivamente, y al final han de ser soluciones lo más accesibles para el usuario, para lograr una adopción masiva.

¿Por qué un usuario que quiere unas gafas RV/RA debe fijarse en las soluciones de Lenovo?

Creo que son tres aspectos fundamentales. Por un lado, lo que estamos intentando es seleccionar la mejor plataforma de contenidos disponibles, de ahí que tengamos el acuerdo con Google, una plataforma que está disponible para todos los usuarios. Por otro está la libertad de movimiento (seis grados de libertad), y finalmente facilidad de uso. Estamos proporcionando un entorno que es lo más parecido al entorno Android, al que está acostumbrado el usuario, pero en el ámbito de la RV, y eso facilita la adaptación.

Tras una gran expectación en 2015 y 2016, ¿se está estancando la realidad virtual unos años o está yendo hacia otro gran salto como ocurrió con la realidad virtual clásica hace muchos años?

Yo creo que sí, creo que durante el presente año y el que viene vamos a experimentar un avance drástico tanto de las soluciones que encontraremos en el mercado como en los contenidos. El mercado de contenidos crece año a año, y esto empuja al mercado a que haya un crecimiento e interés por parte de los consumidores.

Las Lenovo Mirage Solo.

Han apostado por la realidad mixta junto con Microsoft. ¿Qué aporta realmente este concepto con respecto a la RV y la RA por separado? ¿Tiene la realidad aumentada más potencial que la realidad virtual (más allá de los videojuegos)?

Hemos tenido un headset en cada una de las vertientes (RA, RV y realidad mixta), y creemos que hay que seguir estando en todas las modalidades. Hay diferencia, claro, en el tamaño del nicho de cada caso. El grueso es la RV aún, si comparamos el de la mixta con éste es aún pequeño, lo vemos más como algo de nicho.

Hablando de las que considera las killer apps de RV y RA, Jorge barre para casa y habla de Google Expedition como killer app de RV, así como de YouTube VR hablando de consumo y VOD. En RA lo mismo, hablando de Disney y de que "a la gente le encanta tener la saga Jedi disponible en VR".

E hilando con Expedition aprovechamos para preguntarle cómo está funcionando en el sector educativo el mercado de la RV y la RA. Y nos explicó que hay más allá de los videojuegos, un mercado que sigue siendo el más potente.

Solemos hablar de videojuegos o entretenimiento, pero ¿qué hay del sector educativo? ¿La RV/RA será también una herramienta relativamente habitual? ¿Y en medicina?

En educación estamos detectando un interés real, y no sólo hablando de aulas virtuales, sino de casos concretos. Creemos que toda la parte de RV puede ayudar en la dificultad en el aprendizaje, por el lado de poder captar el 100% del grado de atención de gran parte de os estudiantes es clave para romper barreras que llevan a un correcto aprendizaje. Y ahí estamos viendo el interés de profesores y pedagogos. El área de los tratamientos psicológicos también está generando interés. Poder crear entornos de confort, de relajación, etc. Ya existen empresas que se están centrando en utilizar al RV para generar un entorno de relax dentro de la empresa, e integrarlo en el día a día de los trabajadores, por ejemplo.

Las Lenovo Mirage Solo.

¿Es un mercado que está subiendo más que el del videojuego?

No, no lo supera, pero ahora mismo sí es cierto que estamos detectando una demanda muy alta con nuestra solución VR Classroom solution. Pero a nivel porcentual, no a nivel de valor neto, sí es un crecimiento mayor el del mercado VR educativo. Hemos pasado de un interés muy bajo a un interés real muy alto, pero el mercado del videojuego es un enorme. En nuestro caso, Estados unidos el que mayor demanda tiene, quedando Reino Unido en segundo lugar. El siguiente paso es llevarlo a España, Francia, Alemania e Italia.

Jorge nos comentó que, aunque se hallan en desarrollo continuo de nuevas soluciones para VR, por el momento no han introducido sensores TOF (Time Of Flight) 3D, que parecen estar en auge en móviles y han demostrado ser un recurso muy valioso en los dispositivos de realidad aumentada. De cara al futuro, y viendo productos venideros como las Pimax 8K, opina que la mejora de las pantallas va a ser la siguiente evolución, que no ha de ser precisamente pasando por el 8K y que se trata de una evolución que en su caso parte del 2K (que usan en la actualidad y les funciona bien).

La interesección entre la innovación, las señas de identidad y el feedback de los usuarios: hablamos con Dilip Bathia, vicepresidente de experiencia de usuario en Lenovo

Y precisamente en el futuro y en el camino que sigue el fabricante con respecto a la innovación pudimos centrarnos al hablar con Dilip Bathia. En su caso se encarga de dirigir los programas de experiencia de usuario, pudiéndole preguntar sobre cómo trabajan con el feedback que los usuarios dejan y sobre algunas decisiones que nos han llamado la atención sobre los productos Lenovo.

¿Qué es lo que más le gusta del mercado portátil actual, qué característica/tendencia?

Creo que todo el mundo debería beneficiarse de las mejores características, y creo que de cara el futuro lo que me gusta es ver cómo las últimas tecnologías llegan a los productos de gama de entrada, cómo la tecnología más guay se hace más asequible. En el futuro veo la voz como uno de los máximos exponentes en el futuro, tener una conversación natural con tu ordenador, de ahí que hayamos puesto dos micrófonos en el ordenador. Para mí la industria del PC ahora mismo es como la de los coches en los 50-60: las innovaciones no van a parar de llegar y lo harán a los productos de masas, más mainstream.

A nivel de hardware, ¿cuál será el principal eje de innovación en los portátiles? ¿Y en convertibles? ¿Y en Lenovo?

Creo que la principal innovación vendrá cuando el PC te conozca: que sepa cuándo te despiertas, cómo proteger tu información, etc. Creo que es donde deberíamos de centrarnos todos y es la verdadera innovación, más allá de la evolución natural del hardware. Tras hacer mucha investigación, lo que hemos encontrado es que a los usuarios les importa, en primer lugar, el tiempo. Llevamos una vida muy ocupada y queremos terminar toda las tareas, y pensamos ¿cómo Lenovo puede ser lograr dispositivos más eficientes en menor tiempo? Por ejemplo, con micrófonos y asistentes virtuales. El segundo aspecto que más importa es la comodidad, y eso también está relacionado con hablar con los asistentes (pero que al final sea hablar con ellos, no con un dispositivo u otro). Y en tercer lugar está la conectividad: poder comunicarnos con gente en todo el mundo.

Dilip nos explicó que ellos trabajan con el feedback recibido haciendo lo que denominan "índice de sensaciones" por cada uno de los productos. Eso les lleva a saber cuáles son los cinco aspectos de mayor interés, qué gusta más y qué gusta menos, y al final es una manera de marcar ciertos objetivos o camino a seguir.

Adivina qué es lo que menos satisface ahora mismo en ordenadores: la pantalla. (Dilip Bathia, Lenovo)

Eso afirmaba Bathia hablando de lo que les había estado mostrando ese índice, comentando que han estado de ello unos tres años investigando para ver qué es lo que interesaba realmente a los usuarios en cuestión de pantallas, viendo que "pese a que habitualmente las tiendas usan la resolución como reclamo de venta, lo que realmente interesa son los colores y el brillo", según comentaba.

De hecho, Bathia considera que esta labor está siendo clave para ellos y que el mercado les está compensando, dándonos cifras de una cuota de mercado del 24,6% y de un crecimiento de los beneficios del 16% en su último balance. Nos citaba además un ejemplo de una de sus investigaciones, en la que llegaron a hacer un seguimiento de 30 gamers pasando tres días con ellos, viendo que "ellos querían un portátil profesional: nada con luces ni llamativo".

El nuevo ThinkPad T590.

Algo que nos llama la atención de Lenovo es el conservadurismo en la estética y el diseño de los ThinkPad, aunque el lanzamiento de un phablet en pleno 2019 nos dejó bastante sorprendidos. Y sobre estos dos aspectos teníamos que preguntarle, claro.

Lenovo apuesta bastante por el diseño en mercados de consumo, pero lleva con los mismos diseños de portátiles para empresa desde hace... ¿Por qué?

¿Preguntarías a BMW o a Mercedes por qué siguen manteniendo el mismo diseño? [Risas]. Creo que los ThinkPad son nuestro producto estrella y que gustan como son. Antes yo dirigía esa división y recibía mucho feedback negativo si implementaba cualquier pequeño cambio, por eso lo modernizamos pero mantienen el diseño, es lo que quieren los usuarios. Si te fijas, los ThinkPad son ya prácticamente como un portátil de consumo, pero incorporan características avanzadas como la resistencia al agua o el trackpoint, que es usado de manera habitual por el 30-35% de los usuarios. Hemos vendido unos dos millones de ThinkPad X1, así que nos va bien y vemos que nos recompensan por mantener esos diseños.

Un phablet en 2019: a parte de la demanda de mercado que hayan podido detectar (según nos explicaron), ¿dónde está la innovación en este producto?

Hay un segmento de mercado que personalmente creo que no está bien atendido: los mercados emergentes. En esos mercados la gente busca una experiencia inmersiva que no obligue a cargar con dos elementos. Más que un producto innovador es algo que hemos hecho porque lo pedía el público.

El Lenovo Tab V7.

Hilando con lo de seguir manteniendo ciertos aspectos y valores le preguntamos sobre el conservar o no los USB tipo A, viendo que en ciertos casos se tiende a reducir al máximo los puertos dando como única opción los USB tipo-C, como en los MacBook Pro. Con respecto a esto, Bathia nos explicaba que pese a las muchas ventajas del USB tipo C "hay que pensar en el usuario" y que "tiene que ser una transición lenta".

¿Y qué hay en el horizonte de este fabricante? Más todo-en-uno (AIO), que para Dilip "han venido para quedarse", más 5G y más soluciones inteligentes para el hogar conectado, la salud y la educación.

¿Vamos a seguir viendo más convertibles y más todo-en-uno?

Absolutamente. Los AIO han venido para quedarse, además cada vez son más delgados, modernos, innovadores... Vamos a seguir viendo la innovación en ellos y en convertibles, que son perfectos para quienes quieren tener un tablet o un portátil según el momento.

El IdeaCentre AIO A340, el último All-in-one de Lenovo.

¿Qué ordenadores son los mejores para el sector educativo?

Los Chromebooks han experimentado un crecimiento notable sobre todo en Estados Unidos. Al fin y al cabo, los clientes más exigentes son los niños, y diseñamos los Chromebooks para que sean resistentes. Pero eso es sólo el principio. Están las Lenovo Mirage Solo, que acercan como ninguna otra cosa otros puntos de vista y conocimientos.

¿Qué vamos a ver a medio y corto plazo en cuanto a nuevos productos?

Además de los ordenadores y otros productos que conforman nuestro núcleo, en la estrategia de Lenovo están también áreas como el internet de las cosas, soluciones para los hogares inteligentes, la salud y la educación, que son las emergentes. Son lo que llamamos mercados incubadora, y vamos a ver soluciones en estos sectores, ahora que además contamos con el acuerdo con Qualcomm para el 5G.