Un asteroide explotó en el Pacífico el pasado diciembre, liberó la energía de 10 bombas atómicas

El pasado 18 de diciembre los satélites estadounidenses vieron una “pequeña” llamarada sobre el Mar de Bering, en el océano Pacífico. Desde el espacio la llamarada podía parecer pequeña, sin embargo se trataba de la segunda mayor explosión de un asteroide registrado en los últimos 30 años. Frente a la costa de la península rusa de Kamchatka se acababa de desprender una energía equivalente a 173 kilotones.

¿Cómo es posible que sólo ahora nos hayamos enterado? El asteroide fue detectado inicialmente por los satélites de la Fuera Aérea de EEUU, también por las estaciones infrasónicas instaladas para detectar posibles detonaciones nucleares. Sin embargo, el CNEOS, que rastrea objetos peligrosos cerca de la Tierra, tardó meses en registrarlo. Muchas veces se necesita analizar para saber exactamente de qué se trata. Por otro lado, ocurrió en una zona del planeta lejana a la población, por lo que no habían testigos que pudiesen verlo y reportarlo.

Según indican en BBC, el asteroide en realidad sólo tenía varios metros de diámetro. A una velocidad de 32 km/s ese tamaño es más que suficiente para explotar con la fuerza de varias bombas atómicas. Más que suficiente también para que la explosión se vea desde el espacio. Hay una fotografía (a máxima resolución) en la que podemos ver en el vasto océano con sus nubes blancas una llama naranja.

