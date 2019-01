El Starship es una realidad: así luce el cohete de pruebas de SpaceX cuya futura misión es la llegada a Marte

No, no se trata de un montaje aunque a primera vista lo parezca, o el fotograma de una película de ciencia ficción de los años 80. Se trata de las fotografías que el propio Elon Musk ha publicado de el cohete Starship de SpaceX completado.

A este cohete lo hemos conocido con varios nombres, porque siendo algo que ha gestado el conocido e irreverente empresario no podía tener un nombre estándar. El Starship, antes conocido como BFR, aparece ya aparentemente construido del todo en Texas, donde se encuentra la plataforma de lanzamiento, cumpliendo con la fecha que se estimó para sus primeras pruebas.

Lo que vemos en las fotografías que Musk ha compartido en su cuenta personal de Twitter es que la construcción del modelo de prueba del Starship ha concluido. Se trata de un cohete con un aspecto muy distinto al que tienen los otros cohetes de SpaceX, más o menos a lo que apuntaban los diseños que vimos, o los que vemos en los lanzamientos de la NASA o la ESA, y se trata de una versión algo más pequeña de lo que será el Starship final.

Starship test flight rocket just finished assembly at the @SpaceX Texas launch site. This is an actual picture, not a rendering. pic.twitter.com/k1HkueoXaz

Además de las fotografías de Elon Musk, algunas personas han presenciado el momento del montaje del plateado cohete, también compartiendo en redes algunas fotografías y vídeos. Musk insistía en que no es un render, que es realidad, y desde luego las fotos de unos y otros lo demuestran.

.@SpaceX is working hard to build the first Starship prototype at Boca Chica, Texas. It's exciting to see it unfold! Inspiring!

Can't wait for the first hop tests! #SpaceX @elonmusk #SuperHeavy #Starship pic.twitter.com/f18FQmhMkq