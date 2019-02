La nave de Virgin Galactic logra su mayor altitud, velocidad y por primera vez lleva a tres pasajeros a "los límites del espacio"

Virgin Galactic parece que empieza a tomar ritmo después de una dolorosa racha que terminó en un accidente que cobró la vida de dos personas, lo que al final ocasionó que los planes por poner turistas en los "limites del espacio" se retrasaran más de lo planeado.

Hoy, la compañía espacial de Richard Branson batió sus propios récords en velocidad y altitud, además de que por primera vez llevó a tres pasajeros a bordo.

Tras el exitoso vuelo de diciembre, donde la nave VSS Unity superó por primera vez los 80 kilómetros de altura (50 millas), que según la Fuerza Aérea de los Estados Unidos es el comienzo del espacio, la mañana de este viernes, Virgin Galactic efectuó un segundo vuelo de prueba, en el cual, además de los dos pilotos, llevaban por primera vez un pasajero adicional.

Congratulations to our Chief Astronaut Instructor, Beth Moses / @VGChiefTrainer . Today, you became the 571st human to travel into space. pic.twitter.com/0Zn7iTfOe9

Este tercer pasajero era Beth Moses, quien será la instructora de turistas espaciales de Virgin Galactic, quien además se convirtió, según la compañía, en "la primera mujer en volar al espacio a bordo de un vehículo comercial". Moses será la responsable de entrenar a los turistas que viajaran con Virgin Galactic, por lo que idea es que conociera la experiencia de primera mano para poderla transmitir a las personas de forma correcta.

The face you make when you look back on Earth from space. Our Chief Astronaut Instructor, Beth Moses, is the 571st person to fly to space and the first woman to fly on board a commercial spaceship. pic.twitter.com/lBhK34Burk