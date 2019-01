CES 2019: pantallas transparentes y todo lo que esperamos ver en la gran feria a una semana de su apertura

Son fechas de turrones, polvorones y regalos (por aquí sobre todo tecnológicos), pero también es la antesala de la feria tecnológica de interés mundial que inicia el año estándar y tecnológico tras cada mes de diciembre. Así, nuestras cabezas ya están bastante en Las Vegas y no es mal plan reunir todo lo que esperamos ver en el CES 2019.

Este año el evento de eventos abre sus puertas en la ciudad de Nevada desde el 8 hasta el 11 de enero, pero estos días ya hemos visto alguno de los productos de los principales fabricantes que mostrarán en su stand. Y junto con la rumorología que siempre se anticipa a los anuncios tecnológicos ya podemos hacernos una idea de las novedades que podremos ver en Las Vegas en el mes y el año que empiezan en nada.

Así como el Mobile World Congress es una referencia mucho más a nivel de smartphones, el CES suele serlo para televisores y pantallas en general, y en este sentido ya hemos ido viendo algún aperitivo. Lo que se espera este año: pantallas "inteligentes", que se doblan y paneles transparentes.

Con respecto a lo primero, los televisores siguen queriendo ser más smart y lo que se rumorea es que Amazon se lanzará con los televisores que integren directamente un Amazon Echo, de modo que Alexa forme parte del dispositivo y que no sea un complemento a parte. Esto encaja con lo que se rumoreó para 2018 buscando la omnipresencia del asistente y que vimos hecho realidad con más altavoces, un reloj e incluso un microondas con Alexa.

LG forma parte de esos fabricantes que se anticipan con sus anuncios y de momento ya sabemos que habrá nuevos televisores, al haber presentado ya el que será el procesador que incluirán sus OLED de 2019: el Alpha 9 de segunda generación. Lo que se ha hablado también es de un OLED enrollable que podría salir a la venta este año.

Aunque lo que seguro que nos muestran son nuevos monitores, tanto de super ancho (49 pulgadas) como para gaming con una tasa de refresco de 144 hercios. Y el LG CineBeam Laser 4K, el nuevo proyector que ya presentaron en diciembre y que promete imágenes UHD a una distancia de 18 centímetros.

Samsung es otra que nos mostraba hace poco novedades en este sector, anunciando los televisores de diseño 2019 Frame y Serif TV. Dos productos que se centran algo más en el diseño, sin renunciar al característico QLED de la marca y que añade posibilidades decorativas a su uso cuando están apagados.

Se espera que además renueven sus otras líneas de televisores QLED, si bien hace poco presentaban la QLED Q900R 8K que ya pudimos analizar, y hace pocos días supimos que integrarán la función Remote Access (para acceder al PC o al smartphone). Aunque lo que también suena fuerte es que se subiría al carro de las pantallas transparentes como vimos ya en algunas muestras de LG y Panasonic, y que Bixby y Google Assistant estarán integrados en los televisores que la marca presente este año.

En octubre llegaban informaciones de que LG estaba trabajando en un teléfono plegable y que éste vería la luz en el CES 2019. Pero estas informaciones tomaron otro color cuando hace unas dos semanas el conocido filtrador Evan Blass insinuaba que la cosa estaba algo más fría y que no parece que el CES que empieza en una semana vaya a ser el momento para verlo, si es que está efectivamente en sus planes.

The likelihood of LG showing that foldable at CES has plummeted, I'm hearing.