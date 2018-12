Más de tres décadas después el primer anuncio del Macintosh sigue muy vivo, y se emitió por primera vez durante un Fin de Año

Dentro de unos 20 días se cumplirá un aniversario que puede que se celebre de algún modo por aquellos fans más veteranos o sentimentales de Apple: el de la emisión de un anuncio tan mítico que tiene nombre propio (y qué nombre): '1984', el primer anuncio del Macintosh. Pero no por hacerse mayor pasa a ser olvidado, sino todo lo contrario, y aún hoy en día nos enteramos de datos curiosos sobre él.

Por ponernos un poco en contexto, los reyes de la informática de consumo eran IBM (aún con MS-DOS como sistema operativo), de modo que la salida al mercado de un ordenador pensado para un uso sencillo y una interfaz gráfica más amigable necesitaba una buena presentación. Había que intentar romper una tendencia y vencer a un rival que toma forma de Gran Hermano en el popular spot, el cual recordaremos ahora antes de hablar de las curiosidades sobre el mismo.

La Super Bowl es un evento deportivo estadounidense cuya millonaria audiencia ha hecho que el precio de un anuncio de 30 segundos durante la retransmisión alcance los 3,4 y 4 millones de euros. Es la gran final de la NFL (la liga de fútbol nacional) y también el foco de atención de qué marca es la que ha invertido un buen pellizco en protagonizar esos segundos.

No es de extrañar pues que la edición decimoctava de esta final (es decir, la de 1984) fuese el momento elegido por Apple para presentar un anuncio que rompía bastante con lo habitual y que, como ahora veremos, contaba con figuras destacables detrás de las cámaras. De hecho, como en NPR recuerdan fue votado en repetidas ocasiones como el mejor anuncio de todos los tiempos cuando ni siquiera muestra el producto.

En el anuncio vemos que los protagonistas son, por una parte, un grupo de personas con rasgos similares y de algún modo uniformados (los proletarios), y por otra la atleta que acaba con la retransmisión a la que éstos atienden (interpretada por Anya Major). Y sobre el reparto habló Fred Goldberg, ejecutivo de cuentas de la agencia de publicidad Chiat/Day que actuó como persona de enlace entre Steve Jobs y los creativos del anuncio, en un libro sobre su experiencia en la publicidad que recordaban en CNN.

Comenta el ejecutivo que en torno a un 75% de esos actores eran skinheads y "seres bastante desagradables", según palabras del propio Goldberg. Añade que hubieron peleas y altercados y que el personal de seguridad iba con perros policía para poder controlarlos y que incluso llegaron a acosar a la actriz protagonista.

Había un total de 200 (incontrolables) extras. El rodaje duró tres días (que al parecer dieron para bastantes jaleos) y cobraron un total de 10.000 dólares.

El anuncio se emitió públicamente el 22 de enero de 1984 en la final de Los Ángeles Raiders contra los Redskins de Washington, en la cual los primeros ganaron 38-9 en el estadio de Tampa. Aunque estrictamente no era la primera vez que se emitía, ya que cuenta también Goldberg que se mostró previamente para evaluarlo para los concursos.

En esa época las filtraciones y leaks no estaban tan a la orden del día como ocurre hoy con los móviles, pero ya se cuidó mucho la condición de pase previo en petit comité para que no las hubiese. Este pase se hizo a media noche en Twin Falls (Idaho, EE.UU.), en los estudios de la KMVT, y el único feedback que tuvo fue el de un trabajador de la cadena de televisión, que llamó a la agencia preguntando que qué era aquello.

De hecho, en Mental Floss hablaron con Tom Frank, el encargado de hacer ese primer pase el 31 de diciembre de 1983 (pasadas las 00:00) de una versión de 60 segundos del spot. Frank explicaba que entendía la elección de esa pequeña emisora a esas horas por la poca audiencia y que desconoce el hecho de que a la prensa trascendiese una fecha incorrecta de este pase, además de hechos curiosos como que también emitieron el spot "Lemmings" (menos conocido) y que personalmente no es un usuario de productos de Apple.

El anuncio tenía que ser algo impactante porque se trataba de la presentación de Macintosh, considerado el primer ordenador personal con una interacción interfaz-usuario sencilla y dirigida a un público más general (no especializado). Y para crearlo no sólo tenía que tener una temática llamativa, también había que hacerse con el mejor personal.

No en vano se contó con Ridley Scott para la dirección, quien había dirigido películas como 'Alien' y 'Blade Runner' pocos años antes (en 1979 y 1982 respectivamente). Y si habéis visto la segunda probablemente el anuncio os habrá recordado a ella ya que tiene un aspecto futurista (para el momento) como dicha producción.

Según cuenta Goldberg, Steve Jobs se mostró muy entusiasmado cuando se le presentó esta idea de spot basado en la novela distópica '1984' de George Orwell.

Para el ejecutivo esa apariencia futurista era muy apropiada para el efecto que deseaban causar con el anuncio. Lo que vemos en él es a un grupo de proletarios con la cabeza rapada que atienden a la emisión de un mensaje por parte de una especie de Gran Hermano, en el cual se celebra el aniversario de "las Directivas de Purificación de Información", hasta que entra la protagonista y se lo carga todo. El mensaje es el siguiente (ponemos el original y la traducción a español):

"Today, we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology—where each worker may bloom, secure from the pests purveying contradictory truths. Our Unification of Thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail!"

"Hoy celebramos el primer glorioso aniversario de las Directivas de Purificación de Información. Hemos creado, por primera vez en la historia, un jardín de ideología pura donde cada obrero puede florecer a salvo de las plagas que proveen de pensamientos contradictorios. Nuestra Unificación del Pensamiento es un arma más poderosa que cualquier flota o armada sobre la tierra. Somos un pueblo con una voluntad, una resolución, una causa. Nuestros enemigos hablarán entre sí hasta su muerte y nosotros los sepultaremos en su propia confusión. ¡Nosotros prevaleceremos!"