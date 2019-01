Amazon ya ha decidido cómo ganarán dinero los desarrolladores de skills para Alexa: comisiones por la compra de funciones extra

A mediados de 2017, Amazon coqueteó brevemente con la publicidad comercial como forma de monetizar las skills de su plataforma Alexa. A principios de 2018 hubo rumores de un nuevo intento, entonces desmentido.

Hace un mes, sin embargo, el vicepresidente de experiencia de Alexa, Toni Reid, descartaba que hubiera planes de retomar la publicidad en el futuro. ¿El motivo? Que a lo largo de 2018 habían ido introduciendo una nueva vía de monetización.

El pasado mes de septiembre Amazon lanzaba ulos 'consumibles' que se sumaban a otra serie de funcionalidades que habían ido habilitando para permitir que los desarrolladores de skills las vendieran a través de éstas. Entre esas funciones de pago podemos encontrar:

El proceso de adquisición de dichas funciones se conoce como "compra in-skill", y es el equivalente a las compras "in-app" o "dentro de la aplicación" que permiten muchas de nuestras apps móviles, incluso cuando éstas son gratuitas.

Esta función está, por ahora, restringida a los usuarios de la tienda estadounidense de skills de Alexa, aunque Amazon ya ha anunciado su intención de expandir lo antes posible esta función a más países.

El último recuento de skills para Alexa publicado por Amazon las cifraba en 70.000. Y cada vez son más las que apuestan por las compras "in-skill"** como vía para monetizarlas gracias, sobre todo, al decidido apoyo de Amazon a la misma.

Tal como anunció la semana pasada uno de los directivos de Amazon, Paul Cutsinge, este año tienen la intención de ayudar a que los desarrolladores puedan ganar más dinero este año, porque están convencidos de que es la mejor vía para "mejorar la experiencia que se ofrezca a los usuarios" de Alexa

Y el último paso para ello ha sido el lanzamiento, esta misma semana, de las nuevas herramientas de desarrollo liberadas por Amazon, que ahora facilitan la inclusión de 'compras in-skill', permitiendo a los programadores hacer con unos pocos clics lo que antes requería de código ex profeso.

[Launch Announcement] You can now add in-skill purchasing (ISP) to your #AlexaSkill directly from the Alexa Developer Console! Learn more: https://t.co/ekiFwl00UG pic.twitter.com/XES0xBKv4g