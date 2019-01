Así han remasterizado 'Legend of Zelda: Twilight Princess' para Nvidia Shield (y otros videojuegos) recurriendo al deep learning

En su momento constituyeron una revolución gráfica, y muchos aficionados estábamos encantados con ellos... pero tenemos que admitir que, a ojos actuales, muchos de los videojuegos de la primera generación en 3D lucen bastante feos.

Una de las razones de esto es la escasez de polígonos en sus modelos 3D. Y la otra, nada desdeñable, la (baja) calidad de las texturas (esto es, de las imágenes que lograban que un mero cubo adoptara el aspecto de, pongamos, un muro de piedra).

Así, a nadie le puede extrañar que en esta época de recuperación, revaloración y remasterización de juegos clásicos, las texturas sean uno de los aspectos a 'acicalar'. Lo que quizá pueda pillarnos más de sorpresa es que se esté usando la inteligencia artificial para automatizar esta labor.

Cuando Nvidia lanzó su set top box Nvidia Shield en China, llegó a un acuerdo con Nintendo: los usuarios chinos (y sólo ellos), podrían ejecutar juegos de Wii en su Shield.

El problema es que aquella videoconsola de Nintendo no era compatible con resoluciones de alta definición, lo que repercute negativamente sobre la experiencia de juego en las actuales pantallas 4K.

Así que Nvidia ha decidido hacer algo al respecto, y ha anunciado esta misma semana una actualización gráfica de uno de esos juegos, 'Legend of Zelda: Twilight Princess' consistente en la mejora de 4.400 texturas gracias al uso de técnicas de deep learning.

Como podemos ver, el resultado no es tan espectacular como la versión HD de ese mismo juego lanzada por Nintendo para la Wii U, pero sí mejora claramente la versión original de esta entrega de 'Zelda':

Graphical comparison:

Original Shield Remaster

VS

Shield Version updated textures

VS

Twilight Princess HD on Wii U pic.twitter.com/xjnB0yZv8q