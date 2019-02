Estos son los métodos con los que intentan sortear el reconocimiento facial los defensores de la privacidad

San Francisco podría convertirse en breve, si la iniciativa de uno de sus concejales tiene éxito, en la primera ciudad del mundo que prohíba explícitamente el uso de tecnología de reconocimiento facial por parte de las autoridades, al menos en caso de carecer de una orden judicial.

El mero hecho de que se haya planteado esta iniciativa refleja hasta qué punto preocupa a mucha gente esta tecnología de vigilancia. Mientras, el Estado de Hipervigilancia erigido por el régimen chino, millones de cámaras mediante, ejerce como modelo de inspiración para políticos de todo el mundo.

Pero la cuestión es que no sólo las autoridades están interesadas en hacer uso del reconocimiento facial: negocios privados como centros comerciales o campos deportivos se están sumando a esa tendencia. Hasta Taylor Swift recurrió a ello para localizar posibles acosadores.

En este contexto, no extraña que haya gente ideando métodos para sortear las tecnologías de reconocimiento facial que se encuentran en su día a día: métodos de lo más diverso y, en muchos casos, condenados a quedar obsoletos dentro de muy poco.

"Dependiendo del tipo de tecnología que se esté utilizando, se puede intentar sortear el reconocimiento facial de muchas formas diferentes", explica a Wired la activista pro-privacidad Lilly Ryan.

Simplificando bastante, podría decirse que las técnicas para sortear este tipo de vigilancia se clasifican en dos categorías: ocultamiento y confusión.

Basada en ocultar físicamente los rasgos faciales que la IA podría identificar. Métodos como los sombreros, barbas falsas, bufandas o gafas de sol podrán ser útiles para evitar que te identifique otro humano, pero muchos sistemas de reconocimiento facial pueden superar ya estos pequeños obstáculos.

Ni siquiera los pasamontañas son ya seguros: más te vale llevar una máscara como la de Spider-Man o, como mínimo, la de V de Vendetta, porque los últimos avances en reconocimiento facial ya permiten, recurriendo tan sólo a la zona que circundan boca y mentón, reconocer la identidad. Sí, Batman, sabemos que eres Bruce Wayne. De lo de Clark Kent mejor no decimos nada.

Leonardo Selvaggio es un artista y empresario de Chicago que en 2014 vio la oportunidad de hacer -simultáneamente- negocio y activismo a través de su empresa URME Surveillance, dedicada "a proteger al público de la vigilancia y a crear un espacio seguro para explorar nuestras identidades digitales".

Para ello, comercializó por 200 dólares la unidad una máscara hiperrealista (fabricada gracias a técnicas de impresión 3D), capaz de reproducir fielmente sus propias facciones y evitar así que sus compradores sean reconocidos.

Adam Harvey es otro 'artivista',como Selvaggio. Pero él se ha propuesto no recurrir al radical método de tapar nuestros rostro. Él, por el contrario, prefiere 'hackear' los principales algoritmos de reconocimiento facial, hasta convertir nuestros rostros en un puñado de píxeles totalmente irrelevantes para los mismos.

Lo logró con el proyecto Computer Visión Dazzle, basado en el uso de llamativos maquillajes y peinados asimétricos que no evitarán (más bien lo contrario) que la gente se fije en ti por la calle, pero sí dificultará que las cámaras sean capaces detectar en nuestros rostros los patrones típicos de los rasgos faciales.

El principio es simple: no hay reconocimiento facial posible si la máquina no es capaz de darse cuenta de que lo que tiene delante es un rostro humano.

La página web de CV Dazzle ofrece algunos consejos útiles para diseñar nuestro propio estilismo pro-privacidad:

I want a suit made of HyperFace, the fabric by @hyphen_labs that confuses face detection algorithms #SXSW // cc @kkarahal @complexfields pic.twitter.com/AZ9diYRynI