OpenAI dice haber creado una inteligencia artificial capaz de escribir 'deep fakes' de texto pero se niega a difundirla

OpenAI es una organización sin ánimo de lucro impulsada por Elon Musk y dedicada a investigar la inteligencia artificial al mismo tiempo que intenta llamar la atención sobre los límites éticos de la misma.

De hecho, en su misma carta constitución afirmar confiar en "que las preocupaciones relativas a la seguridad reduzcan la publicación tradicional [de investigaciones] en el futuro".

Y precisamente esa clase de preocupaciones son las que han alegado los responsables de Open AI para no liberar el resultado de una de sus últimas investigaciones: una IA, bautizada como GPT2 y capaz, según han anunciado, de generar textos que podrían ser usados para alimentar noticias falsas.

Ellos mismos explican así su creación:

We've trained an unsupervised language model that can generate coherent paragraphs and perform rudimentary reading comprehension, machine translation, question answering, and summarization — all without task-specific training: https://t.co/sY30aQM7hU pic.twitter.com/360bGgoea3