La OpenAI de Elon Musk: politólogos, psicólogos sociales y economistas son imprescindibles para crear inteligencia artificial

Las implicaciones sociales de la IA (y, sobre todo, de su mal funcionamiento) son numerosas. Los algoritmos mal diseñados o entrenados con datos poco diversos pueden generar todo tipo de situaciones perniciosas: discriminación laboral a mujeres, desaparición de la privacidad, denegación de préstamos a minorías o propagación de pseudociencias.

Muchas de esas externalidades negativas de la IA sobre lo social tienen a su vez causas sociales (como los prejuicios). Por ello, muchas son las voces que reivindican el papel que pueden desempeñar los científicos sociales a la hora de desarrollar esta tecnología.

Por ejemplo el emprendedor social Will Byrne, fundador de Groundwsell, afirmaba que

"Si queremos entrenar a la IA para que haga lo que los humanos quieren, antes debemos estudiar a los humanos [...] y resolver muchas incertidumbres relacionadas con la psicología de la racionalidad humana", sostiene un artículo publicado recientemente por Geoffrey Irving y Amanda Askell, investigadores de OpenAI.

Todavía en medio de la polémica desatada por su IA redactora de fakes news, esta entidad sin ánimo de lucro (fundada por Elon Musk y respaldada por Peter Thiel) ha tenido tiempo para reivindicar la colaboración cercana entre científicos sociales y expertos en computación.

