La senadora de EE.UU Ocasio-Cortez critica el sesgo racista del reconocimiento facial… y pone de ejemplo a FaceTime, que no lo usa

Alexandria Ocasio-Cortez es una de las jóvenes estrellas de la política estadounidense, tras haberse convertido en noviembre en senadora a los 28 años, meses después dar la campanada en las primarias del Partido Demócrata.

La mediática senadora, que destaca entre sus compañeros de institución por su manejo y conocimiento de las redes sociales, participó ayer en un evento de homenaje a Martin Luther King Jr., y aprovechó para exponer sus ideas y reflexiones en varios campos.

La mayoría de los titulares se han centrado en su predicción de que "si no abordamos el cambio climático, el mundo se acabará en 12 años", y en su definición del calentamiento global como "la Segunda Guerra Mundial" de la actual generación.

Sin embargo, Ocasio-Cortez también dedicó una parte de su intervención a hablar de tecnología, concretamente de la de reconocimiento facial.

Socialist Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) claims that algorithms, which are driven by math, are racist pic.twitter.com/X2veVvAU1H