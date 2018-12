Los 12 mejores ensayos y libros de ciencia de 2018 (y otros 16 que no están nada mal)

2018 ha sido un año lleno de sobresaltos, descubrimientos y ciencia. Mucha ciencia. Consumamos la exploración privada del espacio, descubrimos que el cambio climático no se iba a ir a ningún lado y empezamos a jugar a ser Dioses. Además, escribimos y leímos mucho. Aquí está nuestra selección de lo mejor que podemos encontrar en librerías.

'Cajal. Un grito por la ciencia' de José Ramón Alonso y Juan Andrés de Carlos

La leyenda dice que Pedro II de Aragón perdió nueve poblaciones fortificadas jugando a las cartas con Sancho VII de Navarra. En una de ellas, Petilla de Aragón, nació uno de los científicos más importantes de la historia de España, Santiago Ramón y Cajal. Uno de los libros del año ha sido esta biografía de Cajal (33,25 euros).

Normalmente solo suelo recomendar textos biográficos escritos por historiadores, una vida es un objeto demasiado complejo como para dejarlo en manos de cualquiera, pero en esta ocasión voy a hacer una excepción. Primero, porque, pese a la admiración por el personaje, los autores han demostrado que también saben ser críticos con él. Y segundo, por la espectacular edición de Next Door Publishers que bien merece darse un capricho.

'She has her mother's laugh: the powers, perversions, and potential of heredity' de Carl Zimmer

Zimmer es columnista del New York Times, pero sobre todo es uno de los grandes expertos públicos sobre la teoría de la evolución. Alguien capaz de escribir piezas ligeras y divulgativas como publicar manuales universitarios de un altísimo nivel sobre el tema. En ‘She Has Her Mother’s Laugh’ (28,81 euros), Zimmer nos habla del poder, las perversiones y el potencial de la herencia de una forma muy original. Y, también, muy necesaria.

Como Zimmer explica mucho mejor que yo, la sociedad necesita una nueva forma de entender la genética porque la genética ha pasado a ser un asunto social de primer orden. No podemos seguir manteniendo ideas del siglo pasado en un momento donde todo va a cambiar. El libro es un viaje apasionante para entender, de verdad de la buena, que es lo que se nos viene encima.

'En defensa de la Ilustración: por la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso' de Steven Pinker

Oculto entre escándalos de corrupción, guerras y desastres, el gran tema de nuestro tiempo es si el "progreso" tiene futuro. Y por eso, el último libro de Steven Pinker (sobre los mejores años de la humanidad) se ha convertido en la gran polémica de lo que llevamos de año. 'En defensa de la Ilustración' (30,40 euros) tiene dos ideas-fuerza: que la vida en todo el mundo está mejorando y que esa mejora se debe a los valores ilustrados de la razón, la ciencia y el humanismo. ¿Cuál es el papel del conocimiento en todo esto?

Pinker reúne más de 70 gráficas para mostrar ese progreso que nos ha acompañado durante los últimos 150 años. Son muchos datos. Y sin embargo, el debate no ha hecho más que empezar ¿Nos espera un mundo como el de 'Star Trek' o como el Blade Runner? ¿'The Expanse' o, quién sabe, 'Juego de Tronos'? En tiempos locos como estos, es un libro que reivindica el papel de las ideas y nos hace reflexionar sobre las nuestras propias.

'Compórtate' de Robert Sapolski

Este es un libro que trata sobre las formas que tenemos los humanos de hacernos daño. Un libro sobre la violencia, la agresión y la competencia. Un libro que comienza describiendo cómo sacarle los ojos, perforarle los tímpanos y arrancarle la lengua a Hitler antes de mantenerlo conectado a una máquina infundiéndole todo el dolor imaginable. Es, además, 'Compórtate' (33,25 euros) el libro más positivo del año.

Cuenta Sapolsky que, por naturaleza, es una persona muy pesimista. "Denme cualquier tema y encontraré la forma en que las cosas se pueden desmoronar". Pero que cuando tuvo hijos se dio cuenta de que tenía que controlar esa parte de sí mismo y, para ello, procedió como esperaríamos de un neurobiólogo de la Universidad de Stanford: recopilando todos los datos que le demostraran que el dolor, el sadismo y la maldad no eran inevitables. Le costó casi mil páginas, pero son mil páginas que devuelven la confianza en la humanidad.

'Mercaderes de la duda. Cómo un puñado de científicos ocultaron la verdad sobre el calentamiento global' de Erik M. Conway y Naomi Oreskes

Hay algo que siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que, pese a tener datos fiables desde hace más de 50 años, aún hoy sigamos discutiendo si el cambio climático es una realidad? Naomi Oreskes y Erik M. Conway nos dan su respuesta. Para ello, repasan la historia de cómo un grupo de científicos y asesores se embarcaron en numerosas campañas para manipular la opinión pública y negar verdades científicas comprobadas a lo largo de cuatro décadas.

'Mercaderes de la duda' (20,90 euros) es un libro muy interesante para comprender las complejas relaciones entre la ciencia, la política y la economía. Pero, sobre todo, es un libro imprescindible para reflexionar sobre cómo conservar y potenciar el conocimiento científico en un contexto lleno de riesgos, peligros y vulnerabilidades.

'Del mito al laboratorio. La inspiración de la mitología en la ciencia' de Daniel Torregrosa

Últimamente se escucha mucho eso de "cultura científica". La mayor parte de las veces es solo una excusa para justificar la organización de charlas, talleres y actividades de divulgación. Y de repente te encuentras con una joya como esta. Torregrosa nos agarra y nos muestra que precisamente en el corazón de la ciencia lo que late es pura cultura.

Si cuando habla de 'Del Mito al Laboratorio' (17,95 euros) Sergio Parra utiliza la imagen del laberinto, yo no dejaba de pensar en la imagen de la biblioteca. La de Alejandría, la del Nombre de la Rosa o la del Doctor Who. Y en Torregrosa como un guía formidable capaz de pasar del pasado más clásico a la tecnología más puntera en la misma línea. ¡Qué viaje!

'Los orígenes de la creatividad humana' de Edward O. Wilson

Con todos los 'peros' que queramos ponerle, yo tengo debilidad con E.O. Wilson. Sobre todo, por esa voluntad de consiliencia, por su proyecto para unir todos los saberes humanos en un único cuerpo de conocimientos. En 'Los orígenes de la creatividad humana' (21,75 euros, Wilson ensaya ese maridaje entre las humanidades y las ciencias.

En apariencia, se trata de una búsqueda a través de la historia natural, cultural y social del ser humano para explicar uno de sus rasgos más idiosincrásicos de nuestra especie: la creatividad. Pero va más allá, el libro es una reflexión del papel de las humanidades en el contexto de una sociedad cada vez más científica. Igual no estamos de acuerdo con él, pero es uno de los temas de nuestro tiempo.

'Un científico en el País de las Maravillas. Cuando la verdad duele' de Edzard Ernst

En 2005, el príncipe Carlos de Inglaterra encargó un informe a favor de incluir diversas pseudoterapias en el sistema público de salud. En un primer momento, a muchos británicos les sonó razonable. Pero desde Exeter, un médico de origen alemán levantó la mano y dijo lo que le parecía: “vergonzosamente erróneo y peligroso”. Aquello le costó el trabajo.

En este texto, Edzar Ernst nos cuenta (23,75 euros) su travesía de décadas estudiando y poniendo a prueba las medicinas complementarias. Más allá de los detalles de su vida y de su batalla contra la monarquía inglesa a cuenta de la homeopatía, el libro de Ernst es un ejemplo enorme de la importancia enorme del compromiso con la ciencia.

'Breves respuestas a grandes preguntas' de Stephen Hawking

El último libro de Hawking (17 euros) es también su libro más personal. Entre los diez pequeños ensayos que componen el libro, hay piezas que son una delicia de sencillez, elegancia y sentido del humor. El mejor Hawking aparece en los capítulos dedicados al origen del universo, al interior de los agujeros negros o a los viajes en el tiempo.

Brilla donde puede leerse como una pequeña introducción a lo más básico de la cosmología actual. Pierde fuerza donde las "grandes preguntas" desbordan el ámbito de la física teórica. Sin embargo, es un libro genial porque nos abre el apetito de buscar respuestas. Y eso, eso nunca está de más.

'Factfulness', de Hans, Anna y Ola Rosling

Otro libro extraño. Otro 'último' libro porque Hans Rosling, su autor principal, murió en 2017 con el texto casi terminado. 'Factfulness' (21,37 euros) es un libro centrado en llevar el pensamiento científico a la vida cotidiana porque va precisamente contra nuestra incapacidad de ver el mundo tal y como es.

Rosling fue durante años la encarnación del optimismo, pero un optimismo extraño. Para él, los grandes logros de la humanidad no estaban bien representados en un Arco del Triunfo, lo estaban en algo tan sencillo como una lavadora. Ese es el optimismo sobre el que se levanta el libro.

“Papá, ¿dónde se enchufa el Sol?” de Antonio Martínez Ron y Laura Martínez Lasso

Se nos olvida a menudo, pero el material con el que está hecha nuestra forma de ver el mundo son las preguntas. Por eso los niños no paran de hacerlas. El libro de Antonio y Laura es una colección de preguntas curiosísimas sobre cómo funciona el mundo. Es un imprescindible de las bibliotecas de padres, tíos o abuelos de niños curiosos.

Pero hay un motivo más para recomendarlo y, además, es algo que no se suele decir en las reseñas que he leído. Más allá de las preguntas, lo que hay en 'Papá, ¿dónde se enchufa el sol?' (14,20 euros) es un relato precioso sobre las relaciones entre padres e hijos, una celebración de esos momentos en que volvemos a aprender cómo es el mundo en los ojos de los que acaban de llegar.

'Sólo se puede tener fe en la duda' de Jorge Wagensberg

Acabo la lista larga con el último libro del enorme divulgador Jorge Wagensberg que también murió este año. Vaya año triste para la divulgación, como podéis ver. 'Solo se puede tener fe en la duda' (16,15 euros) un libro de aforismos que en 792 piezas compone un puzle apasionado sobre la necesidad del pensamiento crítico y el escepticismo.

Algunos libros más

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.