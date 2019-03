Chelsea Manning es encarcelada por negarse a testificar en el caso Wikileaks en Estados Unidos

La exsoldado y analista de inteligencia del ejercito de los Estados Unidos, Chelsea Manning, está nuevamente en el ojo público tras nuevamente haber sido detenida y encarcelada después de haberse negado a colaborar ante un jurado de Virgina que investiga a Wikileaks.

Para quienes no lo recuerden, Chelsea Manning fue detenida en 2010 al ser acusada de filtrar más de 700.000 documentos confidenciales a Julian Assange, los cuales posteriormente fueron publicados en Wikileaks. Manning debía cumplir una sentencia de 35 años, y en 2013 decide someterse a un tratamiento hormonal en prisión que la lleva de ser Bradley Edward a Chelsea. Debido a su condición de persona transgénero, Manning menciona que sufrió mucho durante su estancia en la prisión militar masculina, por lo que intenta quitarse la vida en dos ocasiones en 2016.

En 2017, Manning ya se había convertido en un icono de los derechos transexuales y tras haber cumplido siete años en prisión, el presidente Obama rebaja su condena por cargos de traición y es puesta en libertad el 17 de mayo de 2017.

Hoy, el juez de distrito de Virginia, Claude Hilton, ordenó encarcelar a Manning por desacato, esto después de que durante una breve audiencia como parte de las investigaciones en contra de Wikileaks, Manning se negó a testificar y declaró que no tiene intenciones de declarar en contra de Julian Assange o Wikileaks, e incluso se dirigió al juez mencionado: "aceptaré lo que me impongan".

Manning también mencionó que ya declaró ante la Corte Marcial todo lo que sabía en 2013, pero se niega a ser parte de este "proceso secreto", esto a pesar de que los fiscales de distrito le garantizaron la inmunidad por cualquier testimonio.

Ante esto, los abogados de Manning pidieron que fuera enviada a casa a cumplir la condena, esto por complicaciones médicas que padece, pero el juez negó la petición, por lo que deberá permanecer en prisión hasta que acceda a testificar o hasta que el jurado determine qué hacer con ella o concluyan con su trabajo.

El caso que se lleva en Virginia en contra de Wikileaks lleva varios años, sin embargo, a día de hoy se desconocen los cargos y las acusaciones concretas en contra de su creador, Julian Assange, quien sigue viviendo en la Embajada de Ecuador en Londres y había prometido que aceptaría la extradición si se conmutaba la sentencia de Manning. Además, hay que recordar que la estancia de Assange se está volviendo cada vez más complicada para el gobierno de Lenín Moreno.

Tracy McCormick, la fiscal de distrito, mencionó que espera que Manning cambie de opinión, mientras que Moira Meltzer-Cohen, abogada de Manning, declaró que este encarcelamiento es un acto de crueldad debido a los problemas médicos que padece Manning, por lo que mantenerla privada de su libertad en la habitación de su casa debería ser más que suficiente.

** Chelsea was taken into custody today for resisting a grand jury in the Eastern District of Virginia



Chelsea provided the following statement: pic.twitter.com/tWjEOFyhYn