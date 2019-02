Trump quiere "5G y hasta 6G" lo antes posible en EEUU, pero le va a tocar esperar

Hoy en uno de los momentos más memorables que ha visto Twitter en su historia, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió uno de sus habituales mensajes mañaneros donde mencionó que "quiere tener tecnología 5G y hasta 6G en Estados Unidos lo antes posible".

Desconocemos que llevó al presidente estadounidense a hablar de redes móviles, y a pesar de que el 5G es el concepto de moda, y lo será aún más con el MWC 2019 a la vuelta de la esquina y las primeras implementaciones de las redes 5G este 2019, el 6G ni siquiera está en planificación, vamos, es una especificación de red que a día de hoy no existe ni de forma básicos ni teórica.

I want 5G, and even 6G, technology in the United States as soon as possible. It is far more powerful, faster, and smarter than the current standard. American companies must step up their efforts, or get left behind. There is no reason that we should be lagging behind on.........

....something that is so obviously the future. I want the United States to win through competition, not by blocking out currently more advanced technologies. We must always be the leader in everything we do, especially when it comes to the very exciting world of technology!