Huawei confirma la fecha y el lugar de presentación de los P30: llegarán después del MWC

Llevamos apenas mes y medio de 2019 pero a algunos fabricantes ya han tenido tiempo de presentar buques insignia. Otros esperarán al MWC, pero entre ellos no veremos a la familia de los Huawei P30 porque, como acaba de confirmar la marca, llegarán en el mes de marzo.

El Huawei P10 sí se presentó en el MWC de 2017, pero ya vimos el año pasado que la feria no iba a ser el entorno para darnos a conocer la primera remesa de topes de gama de los chinos, llegando los Huawei P20 en marzo. Ese mismo mes es el elegido de nuevo por la marca para traernos a los P30, cuyas características podemos intuir ya en parte por algunas filtraciones.

La confirmación ha sido en esta ocasión por los canales sociales, informándonos de que el 26 de marzo nos darán a conocer a los Huawei P30. El enclave, como en ocasiones anteriores y como lo fue para los Huawei P20, es de nuevo París.

