Moto G7 Play, Moto G7 Power, Moto G7 y Moto G7 Plus: todo lo que creemos saber de lo nuevo de Lenovo antes de su presentación

El aluvión de filtraciones y rumores afecta a la mayoría de las principales marcas y Motorola tampoco se escapa. Del fabricante, que ha seguido apostando fuerte en la gama media, esperamos conocer a la nueva familia de Moto G7, porque al parecer serán hasta cuatro nuevos terminales.

El año pasado pudimos asistir en abril a la presentación de los Moto G6, habiendo tres modelos: Moto G6 Play, Moto G6 y Moto G6 Plus. Para este año se habla de un lanzamiento antes de que se cumpla el año preparando no tres, sino cuatro teléfonos: Moto G7 Play, Moto G7 Power, Moto G7 y Moto G7 Plus.

Los cuatro mosqueteros

La familia Moto G ha ido incrementando su prole con las sucesivas generaciones. Dos eran el Moto G5 y Moto G5 Plus (aunque se les añadieron los Moto G5S y G5S Plus más tarde), tres los Moto G6 con el Moto G6 Play y el Moto G6 Plus y parece que el bombo ahora trae cuatro G7.

Al parecer habrá cuatro móviles: un Moto G7 Power, un Moto G7 Play, un Moto G7 y un Moto G7 Plus

Las cuantiosas filtraciones apuntan a que veremos un Moto G7 Power, un Moto G7 Play, un Moto G7 y un Moto G7 Plus, siendo los dos primeros los más básicos y los dos últimos los más avanzados y potentes. Del que más se ha rumoreado ha sido del Moto G7, sin apellidos, pero veamos qué es lo que se espera para la familia Moto G de este año.

Moto G7 Play

El apellido Play fue el elegido para el menor de los Moto G6, y en este caso se repite el caso ya que el Moto G7 Play aspira a ser, según las filtraciones, el más básico de los cuatro hermanos G7. Así, para este móvil se habla de una pantalla de 5,7 pulgadas con resolución HD+ de 1.512 x 720 píxeles. Notch "tradicional" para este móvil, un apelativo que hemos estado colocando debido a que sus hermanos mayores lo tendrán reducido o en forma de gota.

En sus entrañas figurará según los rumores un Snapdragon 632, acompañado de 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. En este caso la batería esperada es algo menor, pero tampoco es que vaya a ser pequeña, hablándose de 4.000 mAh.

Este móvil en teoría será más contenido, con una pantalla y una batería menores, manteniendo el USB tipo-C y con una sola cámara trasera de 13 megapíxeles. El lector de huellas está en su parte trasera y se habla de un precio de partida de 149 euros.

Ficha técnica del Moto G7 Play según las filtraciones

Moto G7 Play Pantalla 5,7 pulgadas IPSResolución 720 x 1.512 píxeles Dimensiones y peso 147,3 x 71,5 x 8 mm, 149 gramos Procesador Snapdragon 632 Gráfica Adreno 506 RAM 2 GB Almacenamiento 32 GB (ampliable a 256 GB con microoSD) Cámara trasera 13 megapíxeles f/2.0 Cámara frontal 8 megapíxeles f/2.2 Batería 4.000 mAh Software Android 9 Pie Conectividad Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, NFC según mercados Otros Lector de huellas trasero, radio DM, USB tipo C Precio estimado 149 euros

Moto G7 Power

Aunque los primeros rumores hablaron de un Snapdragon 625, un procesador que compartiría con su abuelo el Moto G5, al parecer el Moto G7 Power también integrará un Snapdragon 632 con entre 2 y 4 GB de RAM. Contaría con bandeja para microSD, que permitiría ampliar los 32 ó 64 GB base hasta 256 GB, y todo alimentado por una enorme pila de 5.000 miliamperios/hora.

Eso encaja con las dimensiones filtradas, hablando de 9,3 milímetros de grosor tras una pantalla de 6,2 pulgadas IPS con la misma resolución que el G7 Play. En su frontal también muesca alargada, asentando esa diferencia con los otros dos G7 (que tendrán mayor porcentaje de aprovechamiento del frontal por parte de la pantalla).

Ficha técnica del Moto G7 Power según las filtraciones

Moto G7 Power Pantalla 6,2 pulgadas IPSResolución 1.5612 x 720 píxeles Dimensiones y peso 159,4 x 76 x 9,3 mm, 193 gramos Procesador Snapdragon 632 Gráfica Adreno 506 RAM 2 / 3 / 4 GB Almacenamiento 32 / 64 GB (ampliable a 256 GB con microoSD) Cámara trasera Dual, 12 megapíxeles f/2.0, PDAF, flash LED Cámara frontal 8 megapíxeles f/2.2 Batería 5.000 mAh con carga rápida 15 W Software Android 9 Pie Conectividad Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.0, GLONASS, GPS, BDS Otros Lector de huellas, radio FM, USB tipo-C 2.0 Precio estimado 209 euros

Moto G7

El Moto G7 sin más apellidos da a entender que es una opción intermedia, y lo era con todas las de la ley cuando eran tres modelos. Si se confirma que serán estas cuatro variantes y lo que se rumorea para este Moto G7, será algo así como la opción "intermedia plus" al estar más cerca del Moto G7 Plus que del Moto Play por especificaciones y por aspecto.

El marco frontal se reduce en su parte superior para dejar un notch en forma de gota, a lo OnePlus 6T o Huawei Mate 20, suponiendo así otro salto en la estética como lo fue el Moto G6 al integrar una pantalla 18:9. En este caso se trata de una pantalla FullVision (un supuesto término a nivel de marketing) de más de 6 pulgadas, con rumores que hablan de 6,27 pulgadas y otras filtraciones que apuntan a 6,4 pulgadas, hablando en todo caso de resolución FullHD+.

En su interior al parecer integraría el Snapdragon 660 (el mismo que el Xiaomi Mi A2) o el Snapdragon 632, acompañado de 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Para la batería en este caso se habla de 3.000 ó 3.500 mAh, en principio con soporte a carga rápida.

El lector de huellas también pasa a la parte trasera (Lenovo se ha puesto en serio con lo de aprovechar mejor el frontal por parte de la pantalla), y en este caso sí que veríamos una doble lente. Al parecer habrá una combinación de sensores de 12 y 5 megapíxeles en la parte trasera (el secundario para el bokeh) y 8 megapíxeles para el sensor de la cámara frontal.

Ficha técnica del Moto G7 según las filtraciones

Moto G7 Pantalla 6,27/6,4 pulgadas IPS Resolución 1.080 x 2.270 píxeles Dimensiones y peso 157 x 75,3 x 7,9 mm, 174 gramos Procesador Snapdragon 632/660 Gráfica Adreno 506/512 RAM 4 Almacenamiento 64 GB (ampliable a 256 GB por microSD) Cámara trasera Dual, 12 megapíxeles (f/1.8) + 5 megapíxeles (f/2.2) Cámara frontal 8 megapíxeles (f/2.2) Batería 3.000/3.500 mAh + carga rápida 15 W Software Android Pie 9 Conectividad Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.0, GLONASS, GPS Otros Radio FM, lector de huellas, USB 2.0 tipo C, cancelación activa de ruido, Dolby Audio, jack de 3,5 mm Precio estimado 249 euros

Moto G7 Plus

El mayor de los cuatro móviles tendrá en común con el Moto G7 ese notch en forma de gota y la doble cámara trasera, aunque según lo filtrado sería una óptica más avanzada, con una cámara secundaria que sí parece la misma (dedicada también a la profundidad). Con trasera de cristal y pantalla más grade, de 6,4 pulgadas y con la misma resolución

Si las dimensiones rumoreadas son correctas, tendría un volumen similar al del Moto G7 (algo más grueso), albergando una batería de 3.000 mAh, aunque lo último que se ha filtrado sobre la carga de este móvil es que soportaría carga rápida de 27 vatios, siendo superior a la de 15 vatios que hemos visto hasta ahora en los móviles Moto. Eso sí, el G7 Plus añade una segunda cámara frontal, en apariencia como apoyo para mejorar el modo retrato analizando la profundidad.

En las tripas de este hermano mayor habrá un Snapdragon 636 con hasta 6 GB de RAM si se confirma lo rumoreado. Los sensores de las cámaras traseras son de 16 y 5 megapíxeles (con estabilización óptica en la principal), siendo de 12 y 5 megapíxeles en el caso de las frontales.

A la izquierda al Moto G7 Power, a la derecha el Moto G7 Plus. (Imágenes: GSM Arena

Ficha técnica del Moto G7 Plus según las filtraciones

Moto G7 Plus Pantalla 6,4 pulgadas IPSResolución 1.080 x 2.270 píxeles Dimensiones y peso 157 x 75,3 x 8,3 mm, 172 gramos Procesador Snapdragon 636 Gráfica Adreno 509 RAM 4 / 6 GB Almacenamiento 64 / 128 GB (ampliables hasta 256 GB por microSD) Cámara trasera Dual, 16 megapíxeles (f/1.8) con OIS + 5 megapíxeles (f/2.2) Cámara frontal Dual, 12 megapíxeles (f/1.7) + 5 megapíxeles (f/2.2) Batería 3.000 mAh + carga rápida 27 W Software Android 9 Pie Conectividad Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.0, GLONASS, GPS Otros Radio FM, lector de huellas, NFC (según mercados), USB tipo C 2.0 Precio estimado 360 euros

Especificaciones técnicas de los cuatro Moto G7, según las filtraciones

Moto G7 Play Moto G7 Power Moto G7 Moto G7 Plus Pantalla 5,7 pulgadas IPSResolución 720 x 1.512 píxeles 6,2 pulgadas IPSResolución 720 x 1.512 píxeles 6,27 pulgadas IPS Resolución 1.080 x 2.270 píxeles 6,4 pulgadas IPSResolución 1.080 x 2.270 píxeles Dimensiones y peso 147,3 x 71,5 x 8 mm, 149 gramos 159,4 x 76 x 9,3 mm, 193 gramos 157 x 75,3 x 7,9 mm, 174 gramos 157 x 75,3 x 8,3 mm, 172 gramos Procesador Snapdragon 632 Snapdragon 632 Snapdragon 632/660 Snapdragon 636 Gráfica Adreno 506 Adreno 506 Adreno 506/512 Adreno 509 RAM 2 GB 2 / 3 / 4 GB 4 4 / 6 GB Almacenamiento 32 GB (ampliable a 256 GB con microoSD) 32 / 64 GB (ampliable a 256 GB con microoSD) 64 GB (ampliable a 256 GB por microSD) 64 / 128 GB (ampliables hasta 256 GB por microSD) Cámara trasera 13 megapíxeles f/2.0 Dual, 12 megapíxeles f/2.0, PDAF, flash LED Dual, 12 megapíxeles (f/1.8) + 5 megapíxeles (f/2.2) Dual, 16 megapíxeles (f/1.8) con OIS + 5 megapíxeles (f/2.2) Cámara frontal 8 megapíxeles f/2.2 8 megapíxeles f/2.2 8 megapíxeles (f/2.2) Dual, 12 megapíxeles (f/1.7) + 5 megapíxeles (f/2.2) Batería 4.000 mAh 5.000 mAh con carga rápida 15W 3.000/3.500 mAh + carga rápida 15 W 3.000 mAh + carga rápida 27 W Software Android 9 Pie Android 9 Pie Android Pie 9 Android 9 Pie Conectividad Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, NFC según mercados Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.0, GLONASS, GPS, BDS, NFC según mercados Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.0, GLONASS, GPS, NFC para mercado europeo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.0, GLONASS, GPS, NFC para mercado europeo Otros Radio FM, lector de huellas, USB tipo C Radio FM, lector de huellas, USB tipo-C 2.0 Radio FM, lector de huellas, USB tipo-C 2.0, cancelación activa de ruido, Dolby Audio, jack de 3,5 mm Radio FM, lector de huellas, USB tipo C 2.0, cancelación activa de ruido, Dolby Audio, jack de 3,5 mm Precio estimado 149 euros (modelos dorado y azul) 209 euros (modelo en negro) 249 euros (modelos en blanco y negro) 360 euros (modelos en azul y rojo)

¿Tendremos cita la semana que viene?

La semana pasada se filtraba una invitación a los medios brasileños para un evento en São Paulo el próximo 7 de febrero. La macrourbe brasileña fue también el lugar para dar a conocer a los Moto G6, por lo que encaja bastante como evento de presentación de los nuevos G7, así que estaremos atentos.

De confirmarse todo esto, la serie G tendría más miembros que anteriormente y se daría a conocer antes del MWC, como Samsung, al contrario que el año pasado (que se presentaron en abril). También falta por ver si presentados éstos habrá serie GS, aunque la anterior llegaba seis meses después que la G, así que nos queda esperar (en principio, poco).