Es oficial: Huawei tiene listo su primer smartphone plegable y lo conoceremos el 24 de febrero durante el MWC 2019

Huawei acaba de enviar las invitaciones para el evento de prensa que tendrán en el próximo MWC 2019 en Barcelona, donde la imagen es obvia y no deja nada a la imaginación. Sí, Huawei nos mostrará su primer smartphone plegable.

