"Podríamos poner 100 cámaras en un teléfono si quisiéramos, pero hay que mirar si tiene sentido": Yosuke Someya, Sony Mobile

Sony ha sido uno de los fabricantes que más reforzado ha salido del MWC 2019 con su Xperia 1 y su apuesta por el ecosistema.

En medio de un evento en el que hemos visto innovaciones que no sabemos si se acabarán quedando como concepto o no (smartphones plegables, control por gestos, minimóviles que se adaptan a la muñeca, etc.), los japoneses han preferido optar por un gama alta con triple cámara, pantalla 4K HDR OLED y una relación de aspecto de 21:9.

Pudimos charlar con Yosuke Someya, Senior Product Manager de Sony Mobile, al que le preguntamos sobre portfolio, posibilidades de Sony entrando en el terreno de pantallas plegables, si el 5G será determinante en la gama alta...

Sobre portfolio y la colaboración con el resto de Sony

La primera tanda de preguntas tuvo que ver con la estrategia de productos que seguirá Sony Mobile. En los últimos años, la empresa decidió recortar su catálogo para intentar conseguir más beneficios, algo que se acabó notando para mejor en las cuentas de resultados. Sin embargo, en el MWC 2019 han presentado un gama baja (Xperia L3), dos gamas media (Xperia 10 y 10 Plus) y un gama alta (Xperia 1).

Ahondamos también en por qué no se han aprovechado del ecosistema de Sony tanto como ahora.

¿Cuál es vuestra estrategia de portfolio a medio y largo plazo? ¿Extenderéis el catálogo o seguiréis reduciéndolo como en los últimos años?

"Con el Xperia 1 hemos querido incorporar tecnologías enfocadas a un público profesional, como las cámaras o la pantalla, así como para la retransmisión de contenidos. Más adelante, estas tecnologías también acabarán llegando a la gama super media, que es lo que Sony siempre ha hecho con características como el High Resolution Audio".

Creo que no me has respondido a la pregunta. ¿Ampliaréis o reduciréis vuestro catálogo en los próximos años?

"Bueno, no puedo decirte exactamente cuántos productos vamos a lanzar, pero sí te puedo decir que lo que nos hace diferentes es ser parte de Sony y vamos a seguir trabajando con Sony Pictures, Entertainment, Electronics y PlayStation para ofrecer los mejores productos que podamos".

Una de las cosas que más ha gustado sobre el nuevo Xperia 1 es la colaboración con Sony Electronics o Sony Entertainment, sobre todo porque el resultado se palpa en algo tangible. ¿Por qué no habéis hecho esto antes?

"No es la primera vez que trabajamos con el resto de divisiones de Sony. Anteriormente hemos colaborado con el departamento de Sony Bravia, por ejemplo, lo que creo que pasa es que ahora el resto de productos de Sony están muy bien valorados y que ciertos aspectos lleguen a nuestros móviles está siendo muy bien recibido".

Sí, pero esa colaboración no había sido tan pronunciada como ahora.

"Ahora hemos dado un gran paso. Hemos pasado mucho tiempo junto a ingenieros de otras divisiones de Sony para perfeccionar nuestros nuevos smartphones. Creo que la integración es más grande que nunca".

Es justo lo que te estaba preguntando, ¿por qué ahora esa integración es más grande que nunca?

"Todo lleva su tiempo y creo que ahora se están viendo mejor los resultados de un trabajo que empezamos hace años".

Las cámaras que caben en un teléfono y los 21:9

Sony Mobile se resistió a la tendencia de la doble cámara y fue muy criticada por ello (aunque el año pasado nos dijeron que intentarían sacar un terminal con cámara dual en 2018). Sin embargo, este año han dado el paso y directamente han incluido triple cámara.

Preguntamos a Yosuke si incluirán más cámaras en el futuro, a lo Nokia 9 Pureview, y aprovechamos para sacarle el tema del 21:9 y de por qué no han optado ni por notch ni por perforación en pantalla.

El Xperia 1 tiene triple cámara trasera, pero hemos visto con cuatro o incluso cinco cámaras traseras. ¿Crees que el futuro de los smartphones está en incluir cada vez más cámaras?

"Somos el mayor fabricante de sensores, así que podríamos poner 100 cámaras si quisiéramos, pero hay que mirar si tiene sentido ponerlas, dependiendo de cada producto. Esta vez, a diferencia de otros, hemos decidido montar tres cámaras de 12 megapíxeles en el Xperia 1 porque queríamos centrarnos en el reto creativo de conseguir resultados profesionales. No digo que en el futuro vayamos a poner más y más cámaras, pero iremos viendo las necesidades de cada producto".

¿Por qué habéis decidido optar por el 21:9 como relación de aspecto?

"Porque la experiencia de ver contenidos es más inmersiva, precisa y contundente. Además, 21:9 se aproxima a la relación que los creadores históricamente han preferido usar para sus fotos o vídeos. También estamos viendo una tendencia a cada vez pantallas más grandes, y nosotros creemos que esta solución hace que la pantalla sea más grande y el teléfono sigue teniendo unas dimensiones razonablemente pequeñas".

Mientras que otros fabricantes se han enfrentado al dilema de elegir entre notch o perforaciones en pantallas, Sony está fuera de este debate. Ni una cosa ni otra. ¿Por qué?

"Creo que es una consecuencia natural de querer centrarnos en ofrecer la mejor experiencia para ver contenido, sin que nada interfiera en la pantalla. En anteriores productos optamos por una ligera curvatura en la pantalla que logra un efecto interesante, pero esta vez queríamos conseguir una superficie super plana con una gran cantidad de detalles en pantalla".

El futuro de Sony Mobile

Para terminar, quisimos averiguar más del futuro de los smartphones Sony, así que le sacamos el tema de las pantallas plegables, la competencia de fabricantes chinos y su calidad-precio y, por probar, le lanzamos la pregunta de si deberíamos esperar un smartphone con la marca PlayStation enfocada al gaming.

Está previsto que el nuevo Xperia 1 salga a la venta a finales de primavera, es decir, abril o mayo. ¿No es demasiado tarde teniendo en cuenta que para entonces vuestros grandes competidores ya habrán salido con sus productos?

"Somos conscientes de que hay muchos productos que se anuncian en Barcelona pero, al mismo tiempo, queríamos asegurarnos de que invertimos tiempo suficiente en rematar nuestros smartphones. A día de hoy seguimos depurando la pantalla y las cámaras, así que lanzaremos cuando estemos listos, pero aún no lo estamos".

En vuestra colaboración con Sony Audio, ¿os han dicho algo sobre el debate entre incluir o no el puerto de jack en el teléfono?

"Sí, siempre ha habido discusiones sobre ello, especialmente cuando el año pasado decidimos removerlo. Esta vez hemos decidido quitarlo también, pero también incluimos el adaptador en el pack. De todas maneras, para futuros productos estamos discutiendo si pueden necesitar o no jack. No es una decisión que hayamos tomado para siempre y estamos siempre escuchando lo que dice la gente y el mercado".

¿Qué piensas de los smartphones plegables? ¿Va a ser el futuro o solo una moda?

"Antes te comentaba que con el 21:9 conseguíamos hacer dos cosas a la vez. Creo que la idea tras los smartphones plegables es ofrecer un área mayor para ver contenidos, pero también para demostrar que se puede hacer técnicamente. Por ahora nosotros creemos que podemos hacer muchas otras cosas con las pantallas para impresionar a los consumidores. No negamos la idea de pantallas flexibles, pero por ahora ésta es la que creemos que es la mejor solución para ofrecer una gran pantalla".

En cualquier caso, ¿no te parecen muy caros?

"Bueno, es la primera generación y estoy seguro de que poco a poco irán bajando de precio".

La única mención sobre inteligencia artificial que hemos visto en el Xperia 1 es en la columna de acceso rápido para facilitar la navegación con una mano. ¿Por qué?

"Que anunciemos esa parte específica no quiere decir que solo hagamos eso con inteligencia artificial en el teléfono. Lo hacemos también con nuestras cámaras. Por ejemplo, al hacer zoom usamos esta tecnología para compensar la pérdida de detalle. Y todo esto lo hacemos con tecnología basada en inteligencia artificial y machine learning. Lo que pasa es que no queremos hacer mucho foco promocional en esto en particular".

Teniendo en cuenta que estáis trabajando más que nunca con otras divisiones de Sony, ¿veremos un smartphone gaming junto a PlayStation?

"(Risas) No puedo comentar en lo que vendrá en el futuro pero, por supuesto, el gaming o los esports son una tendencia muy fuerte en la industria. Por eso hemos incorporado el launcher gaming en el Xperia 1. No niego ninguna posibilidad, pero seguro que seguiremos haciendo más cosas para satisfacer al público gaming. Que nadie olvide que somos una compañía de entretenimiento".

¿Han hecho los competidores chinos y sus estrategias basadas en precio que cambiéis vuestra manera de diseñar smartphones, especialmente en gama media y de entrada?

"Por supuesto que nos fijamos en la estrategia de precios de nuestros competidores, pero tenemos que tener cuidado de cómo nos diferenciamos de ellos porque no estamos en un negocio de escala como algunos de ellos. Tenemos que seguir nuestro propio camino y diferenciarnos de nuestros competidores con una satisfacción de cliente muy alta. Pensamos que solo los que crean y aprecien el beneficio que ofrecemos estarán dispuestos a pagar por el valor que ofrecemos".

Entonces no entraréis en esa batalla de precios, ¿no?

"No necesariamente, no".

¿Va a ser el 5G tan importante para los smartphones como otros fabricantes están intentando vendernos?

"Sí, claro, creemos que el 5G en términos de consumo de contenido tiene mucho potencial. Estamos trabajando ya para ver qué puede ofrecer Sony para diferenciarse del resto en este aspecto".