Samsung anuncia la fecha de presentación de los Galaxy S10: se confirma febrero para un evento que promete sorpresas

Esta mañana se filtraba la fecha para un evento por parte de Samsung como antesala del Mobile World Congress y ahora es la propia marca la que lo confirma. De ese modo, podemos saber ya cuándo preparar las palomitas techies para ver lo nuevo en móviles de primera línea de Samsung porque ya sabemos la fecha del Galaxy Unpacked 2019.

De manera tradicional la invitación del evento muestra siempre una pista de lo anunciado, aunque en este caso no es una esquina, un accesorio (como el S Pen para el Note 9) o algo del diseño de los terminales. Lo único que muestran es un número 10, lo cual coincide con lo esperado: que nos den a conocer los Galaxy S10, porque no serán ni uno ni dos según los rumores.

El evento de que hablábamos esta mañana para la presentación de su smartphone flexible hablaba de una presentación dual en Londres y San Francisco, pero lo que sabemos por los primeros medios que han recibido invitación como The Verge es que seguro que se celebra en la ciudad estadounidense, concretamente el 20 de febrero en el Auditorio Bill Graham de San Francisco.

Se trata de la cita que habitualmente antepone la marca a la feria tecnológica de Barcelona, si bien lo que estaba haciendo los últimos años era organizar una presentación en la ciudad española con fechas cercanas a la apertura oficial del MWC, presentando así sus novedades. La compañía ha compartido en redes el anuncio, con ese "10" como protagonista y una animación parece representar el fino borde de la pantalla de los próximos Galaxy S10 o de ese smartphone plegable.

