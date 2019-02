El Samsung Galaxy S10e frente al S10: ¿una propuesta equiparable a la del iPhone XR frente al iPhone XS? Las comparamos

Samsung ayer rompió con la dupla que llevábamos viendo varias generaciones de Galaxy S y amplió está estirpe hasta cuatro Galaxy S10. La jugada: añadir un modelo supremo, que además de lo más potente integre el soporte a 5G (lo que parece el bastión de los fabricantes este año), y uno rebajado o más sencillo. Pero, ¿es el Galaxy S10e un modelo descompensado frente a lo que representa el iPhone XR?

El paralelismo entre las jugadas es bastante lógico: en ambos casos se trata de un móvil de gama alta que mantiene muchos rasgos en común con sus hermanos mayores, pero que en el camino suelta peso para ser una opción más asequible y básica. Para el iPhone XR hablamos de un candidato a superventas de Apple viendo lo que supuso el iPhone 8 (contradiciendo totalmente nuestras primeras cábalas). ¿Podría serlo el S10e para Samsung o es una versión light más descompensada? Veámoslo en detalle.

Samsung Galaxy S10e vs. Samsung Galaxy S10

Explicaba Samsung ayer durante una presentación (que ya empezó con el plato fuerte del Samsung Galaxy Fold, a pelo y sin preliminares) que el Samsung Galaxy S10e está pensado y fabricado para quienes quieren los aspectos esenciales (dentro de los más exigentes) en un frasco pequeño y una pantalla plana, sin curvas. Esto se tradujo en un terminal más económico que sus hermanos mayores, los Samsung Galaxy S10, S10+ y el S10 5G, que además recuperaba la opción de pantalla sin curvas que la marca despedía de los Galaxy S con los Galaxy S8 y el adiós al apellido Edge, hasta entonces lo que servía para diferenciar la variante con pantalla curva de la estándar.

Pero rebajar costes no es magia y, valga la redundancia, tiene su coste a nivel de funciones y capacidades: en el caso del Galaxy S10e con respecto al S10 las principales diferencias o recortes están en la resolución de pantalla, las cámaras y la batería. Veamos con detalle que implican esos 150 euros de diferencia entre uno y otro (de momento).

Samsung Galaxy S10e Samsung Galaxy S10 Dimensiones y peso 142,2 x 69,9 x 7,9 mm, 150 gramos 149,9 x 70,4 x 7,8 mm, 157 gramos Pantalla Plana, 5,8" Dynamic AMOLED FullHD+ 19:9 Curva, 6,1" Dynamic AMOLED WQHD+ 19:9 Procesador Ocho núcleos, 8 nm Ocho núcleos, 8 nm RAM 6 / 8 GB 6 / 8 GB Almacenamiento 128 / 256 GB (hasta 512 GB con microSD) 128 / 256 GB (hasta 512 GB con microSD) Sistema operativo Android Pie + One UI Android Pie + One UI Cámaras traseras 16 MP (ultra gran angular f/2.2) FF +Dual Pixel (12 MP OIS gran angular f/1.5-2.4) AF 16 MP (ultra gran angular f/2.2) FF +Dual Pixel (12 MP OIS gran angular f/1.5-2.4) AF +12 MP (OIS tele f/2,4) AF Cámaras frontales Dual Pixel 10 MP AF f/1.9 Dual Pixel 10 MP AF f/1.9 Batería 3.100 mAh con carga rápida inalámbrica y carga inversa 3.400 mAh con carga rápida inalámbrica y carga inversa Seguridad Lector de huellas capacitivo +Reconocimiento facial 2D Lector de huellas en pantalla + Reconocimiento facial 2D Conectividad LTE Cat. 20 LTE Cat. 20 Otros Jack de 3,5 milímetros, resistencia IP67 Jack de 3,5 milímetros, resistencia IP68 Precio Desde 759 euros Desde 909 euros

Yendo por partes, las dimensiones de los teléfonos son distintas, y por tanto lo son su volumen y su peso final. Los 150 gramos del S10e vienen de sus 78,52 centímetros cúbicos, por debajo de los 82,31 cc del S10, pesando éste 157 gramos, siendo así un smartphone más compacto y ligero pero albergando una pantalla de diagonal menor: 5,8 pulgadas frente a 6,1 pulgadas.

Aunque hablando de las pantallas lo que más puede "preocupar" a quienes duden entre uno y otro es la resolución. El S10e es un Galaxy S que no llega al QHD, algo que no ocurre desde el Samsung Galaxy Note 4 quedando en FullHD+, pero esto no tiene por qué ser negativo teniendo en cuenta que muchos topes de gama actuales se quedan en esta resolución, como el OnePlus 6T, el Huawei P20 Pro o el recientemente presentado Xiaomi Mi 9, y que son 428 píxeles por pulgada de densidad para el S10e que tampoco es poco (la pantalla del S10 tiene 550 píxeles por pulgada).

Samsung Galaxy S10.

Más allá de la resolución, la tecnología es la misma (las dos son Dynamic AMOLED y las dos presentan un agujero en la pantalla para que asome la única cámara frontal), pero no la forma. Como hemos dicho, el menor de los S10 no tiene curvas en los bordes laterales como sí ocurre con las pantallas curvas de los más avanzados, aunque teniendo en cuenta que Samsung tampoco ha añadido un valor notable a esto más allá de la estética y una ligera personalización a nivel de software, quizás que una nos guste más que otra sea una cuestión más de gustos y no tanto una carencia.

Con respecto a las cámaras, lo que el S10e pierde por el camino del ahorro es el teleobjetivo, teniendo así un zoom óptico máximo de 0,5x (y 8x digital) frente al 2x del S10 (y 10x digital). Las otras dos cámaras son exactamente las mismas, y a falta de saber si hay diferencias en la app cabe pensar que salvo este aspecto del zoom estarán bastante empatados en capacidad fotográfica.

Otra de las diferencias (que no la última) es la batería. De momento nos toca especular partiendo del único dato de la capacidad, teniendo una batería de 3.100 miliamperios/hora en el S10e y una de 3.400 mAh en el S10, pero por precedentes con el Samsung Galaxy S9+ sabemos que 3.500 mAh pueden no llegar a ser lo satisfactorios que se espera en un móvil "grande" y de gama alta en el caso de Samsung (el Samsung Galaxy Note 9 con 4.000 mAh tampoco llegaba a cumplir expectativas con 4.000 mAh), así que puede que este sea un talón de Aquiles más importante.

Por último, la estética es distinta y también el diseño y la construcción en algunos sentidos (el Gorilla Glass es distinto, por ejemplo), y esto tiene su repercusión en la interacción usuario-smartphone. Los marcos laterales de pantalla del S10e son más anchos (consecuencia de no tener las curvas), logrando según GSM Arena un menor aprovechamiento del frontal por parte de la pantalla (83,3% del S10e frente a 88,3% para el S10), pero más notable es el cambio de un sistema de lectura de huellas a otro porque, mientras que el S10e lo integra en el lateral (siendo un lector óptico estándar) como el Samsung Galaxy A7 (2018), al S10 sí le ha llegado la evolución del lector ultrasónico en pantalla.

De este modo, podríamos resumir a grosso modo las diferencias entre el Galaxy S10e y el Galaxy S10 en éstas:

El Galaxy S10e es más compacto y ligero.

El Galaxy S10e está protegido con Gorilla Glass 5 y el S10 con Gorilla Glass 6. El primero presenta certificación de resistencia IP67 mientras que el segundo incorpora la IP68.

El Galaxy S10 tiene mayor resolución y diagonal de pantalla, también menos marcos.

Empate en procesador y RAM, el S10 tiene opción a más almacenamiento.

El S10e tiene dos cámaras traseras y no tres como el S10, que añade un telefoto.

Empate en cámaras frontales.

La batería del S10 es mayor: 3.400 mAh frente a 3.100 mAh.

iPhone XR vs. iPhone XR

iPhone XR iPhone XS Dimensiones y peso 150,9 x 75,7 x 8,3 milímetros, 194 gramos 143,6 x 70,9 x 7,7 milímetros, 177 gramos Pantalla 6,1" Liquid Retina HD IPS 1.792 x 828 px, 326 ppp OLED 5,8" Super Retina HD2.436 x 1.125 px, 458 ppp Procesador A12 Bionic A12 Bionic RAM 3 GB 4 GB Almacenamiento 64/128/256 GB (no ampliables con microSD) 64/256/512 GB (no ampliables con microSD) Sistema operativo iOS 12 iOS 12 Cámaras traseras 12 MP gran angular f/1.8, zoom óptico 12 + 12 MP gran angular y tele (f/1.8 y f/2.4), doble OIS, zoom óptico Cámaras frontales 7 MP f/2.2 7 MP f/2.2 Batería 2.942 mAh 2.658 mAh Seguridad FaceID FaceID Conectividad LTE, Wi_Fi 802.11ac con MIMO, Bluetooth 5.0, NFC, GLONASS, Galilieo, QZSS LTE, Wi_Fi 802.11ac con MIMO, Bluetooth 5.0, NFC, GLONASS, Galilieo, QZSS Otros IP67 IP68, 3D Touch Precio Desde 859 euros Desde 1.159 euros

El iPhone XR incorpora un panel LCD IPS, algo que ahora es una diferencia con los smartphones mayores de Apple al implantar el OLED en ellos desde el iPhone X, siendo este tipo de pantalla la que incorpora el iPhone XS. La diferencia en la pantalla va más allá, dado que la resolución de la pantalla de 6,1 pulgadas del XR es menor que la del de 5,8 pulgadas del XS (1.792 x 828 píxeles frente a 2.436 x 1.125 píxeles), habiendo también mayor densidad de píxeles en el caso de este segundo (458 frente a 326 píxeles por pulgada).

iPhone XS.

A nivel estético ocurre como en el caso de los anteriores; aquí hablamos de notch y los dos iPhones presentan esa gran muesca que aún logra ser característica, pero los marcos de la pantalla del iPhone XR son mayores. Y con todo, el aprovechamiento del frontal por parte de la pantalla es mayor en el iPhone XS (82,9%, según GSM Arena) frente al del iPhone XR (79%).

Algo más cambia en cuestión de pantallas y que repercute directamente en la interacción interfaz-usuario, siendo algo que es directamente una carencia y no una variable que dependa de nuestro ojo o del caso: en el iPhone XR no hay 3D Touch. Está claro que el echarlo en falta o no dependerá de si estamos acostumbrados a ellos, pero en sí es una diferencia con respecto a algo que sí tiene el iPhone XS y el XR no.

Por otro lado, la pantalla de mayor diagonal en el iPhone XR favorece que haya una mayor superficie y, por tanto, un mayor volumen (y peso). Apple ha colocado las 5,8 pulgadas donde antes ponía 4,6 pulgadas y marcos notorios, y el iPhone XS tiene un volumen de 78,4 centímetros cúbicos y un peso de 177 gramos, mientras que el iPhone XR sube a los 194 gramos para 94,82 centímetros cuadrados.

iPhone XR.

Hay igualdad de condiciones en cuanto a procesador y en ambos casos se incorpora el Apple A12 Bionic, pero no están del todo empatados hablando de la RAM y del almacenamiento. El iPhone XR se queda con 3 GB de RAM mientras que el XS integra 4 GB, y éste último sí llega a los 512 GB internos (sin pasar los 128 GB).

Lo que ocurre con el XR que también vemos en el S10e es que los colores disponibles incluyen alguna variedad más vistosa

Certificación de resistencia a agua y polvo IP67 para el XR mientras que el XS se lleva el IP68, pero igualdad en cuanto a materiales y construcción. Lo que ocurre con el XR que también vemos en el S10e es que los colores disponibles incluyen alguna variedad más vistosa, lo cual parece indicar que buscan ser un reclamo más atractivo para el público juvenil, normalmente con menor poder adquisitivo o menos medios para hacerse con un móvil de 1.000 euros.

iPhone XS.

Otra de las principales diferencias está en los sistemas fotográficos. El iPhone XR no ha sido un iPhone 9 como tal, pero arrastra la cámara única trasera y no incorpora la doble cámara que vemos en los iPhone mayores desde el iPhone 7s Plus, pero en su única lente dispone de estabilización óptica de imagen y a nivel de software vemos, como en sus hermanos mayores, los modos retrato y apertura simulada (eso sí, el retrato únicamente para seres humanos). A colación de esto, una sola lente tampoco es que per se represente una desventaja ni mucho menos, como hemos visto en nuestras comparativas.

Por último, ese mayor volumen que veíamos antes para el iPhone XR se traduce en una ventaja: más espacio para una pila con mayor capacidad. El iPhone XR integra una batería de 2.942 mAh mientras que la del iPhone XS se queda en 2.658 mAh.

Así, resumiendo en este caso igualmente las diferencias entre el iPhone XR y el iPhone XR quedarían así a grandes rasgos:

Mayor diagonal para el iPhone XR, pero menor resolución y densidad de píxeles. Es un panel IPS, y no OLED como el del XS, y éste tiene marcos más finos.

El iPhone XR es más grande y pesado, pero integra una batería mayor.

3 GB de RAM para el XR y 4 GB de RAM para el XS, empate en procesador. El XS tiene modelo de 512 GB, el XR hasta 256 GB.

El XR carece de 3D Touch.

Resistencia IP67 en el XR e IP68 en el XS.

Doble cámara trasera en el XS frente a única cámara en el XR.

Empatados con la frontal.

¿Pierde más el iPhone XR que el Galaxy S10e con respecto a sus hermanos mayores?

En realidad se trata de apuestas muy similares por lo que hemos estado exponiendo; mantienen procesador (incluso memoria en el caso de los Galaxy) con respecto a los modelos más potentes, de modo que en este sentido no nacen "anticuados", pero recortan en aspectos cuya importancia depende más de qué valore el usuario y no determinan tanto la obsolescencia. A unos pesará más la diferencia en pantallas, a otros en volumen y peso, a otros la batería y a otros la fotografía.

Cierto es que la diferencia en la densidad de píxeles y en su apreciación, además de la sensibilidad que tengamos cada uno, depende también de la matriz de píxeles y que en una PenTile se nota más que en un LCD. Quizás en este sentido la diferencia entre hermanos pese más en el caso de los Galaxy que de los iPhone, pero teniendo en cuenta lo que comentábamos de la industria en estos momentos es posible que esto no penalice para muchos usuarios.

El Samsung Galaxy S10e y el iPhone XR son apuestas bastante similares

Lo que parece, tras analizarlo detenidamente, es que el Samsung Galaxy S10e y el iPhone XR son apuestas bastante similares, y quizás lo que sí penalice de una manera más perceptible sea la autonomía. Eso sí, quien priorice la compactación a la duración de la batería no verá con malos ojos el tamaño que han logrado con el S10e, y en la era de las triples y cuádruples cámaras traseras quizás pueda pesar más no tener al menos el plus que ofrece una cámara secundaria (en este caso, gran angular).

Partiendo de especificaciones lo dicho: jugadas muy parecidas, recortes similares y sobre todo la búsqueda de ese buque insignia menos caro que siga siendo aspiracional y que suponga una opción a un público diana menos dispuesto a invertir en algo que cabe en sus bolsillos (en algunos). Doble cámara, más batería, diseño más compacto o menor diferencia cualitativa entre paneles, cuestión de preferencias.