El smartphone con zoom óptico 10x de OPPO: ya tenemos más información

Los fabricantes cada vez tienen más prisa y ganas de mostrarnos las novedades que se guardan para el Mobile World Congress, el evento mundial de conectividad y smartphones por excelencia. Y en este caso han sido los de OPPO quienes, dos días antes de su apertura oficial, han tenido a bien presentarnos oficialmente su zoom óptico 10x para cámaras de móvil tal y como lo veremos en uno de sus smartphones.

La marca llevaba ya unos días carraspeando por redes sociales sobre la tecnología de zoom de 10 aumentos sin pérdidas que vemos oficialmente hoy. Una tecnología que dobla la que vimos en el MWC de 2017, cuando presentaron el zoom de 5x óptico y que pudimos probar.

Otro más que se sube al tren de la triple cámara

La marca nos ha mostrado algunas muestras de fotografía con la tecnología que ya vimos hace algo más de un mes, mostrando la ventaja del zoom óptico frente al digital: la ausencia de pérdida de detalle. Pero han ido algo más allá en lo que respecta a la tecnología que veremos en la fotografía del móvil que integrará este zoom.

Lo que nos han contado es que este móvil tendrá un sistema de triple cámara trasera, con una configuración que nos es ya familiar dado que es el camino que han tomado otros fabricantes con sus topes de gama. Así, este smartphone (aún no bautizado públicamente) integrará un sensor de 48 megapíxeles en su cámara principal, lo mismo que hemos visto en el HONOR View 20 o el Xiaomi Mi 9.

Como avanzaron en enero, el nuevo sistema de OPPO permitirá ir desde los 16 hasta los 160 milímetros al sumar una lente gran angular (de 120 grados), de modo que al final podamos hacer tanto zoom como fotos con más ángulo junto con el disparo estándar. Además, habrá dos sistemas de estabilización óptica de imagen, para el telefoto y para la cámara principal, así que habrá que ver qué tal salen esas fotos nocturnas y si se nota en el vídeo.

Eso sí, el móvil como tal no lo hemos visto. No han mostrado un producto acabado, y lo que han soltado como guinda final es que veremos el móvil en el segundo trimestre de 2019. Esperamos que sea así, ya que finalmente no vimos ese zoom óptico 5x en ningún smartphone tras aquella demostración de la tecnología en 2017.

Al parecer la triple cámara trasera estará integrada en el móvil y no habrá módulo extraíble como en el OPPO Find X, según los renders que nos han ido mostrando en la presentación y en las fotos con las que se veía usarlo. Pero estaremos pendientes de ese lanzamiento, que se hará más o menos cuando el Find X cumplirá un año de su presentación, así que veremos si al final esta triple cámara se materializa en su sucesor.