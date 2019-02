De Sony a Wiko pasando por Alcatel: los smartphones de gama media y de entrada que hemos visto en el MWC 2019

Aunque los focos del MWC 2019 se los han llevado los Mate X, Xperia 1, Xiaomi Mi 9 o LG G8 ThinQ, en la vida real las ventas que sostienen a la mayoría de las marcas son las de sus gamas medias y de entrada. Y de esto también ha habido muchas novedades en esta feria.

Como tendencias generales, las pantallas infinitas (o casi), las dobles y triples cámaras o las baterías más que generosas terminan de democratizarse y llegar incluso a terminales de poco más de 100 euros. Otra tendencia es que demasiados fabricantes lanzan sus terminales sin publicar sus precios, pero es es otro tema. Ahí van las novedades más destacadas del MWC para las gamas de entrada y media.

Sony Xperia 10, 10 Plus y L3: 18:9 y 21:9 para su gama media

Aunque el protagonismo ha ido a parar al Xperia 1, la gama media de Sony también ha estado presente en el Mobile. En primer lugar, con dos terminales mellizos, muy parecidos pero con algunas diferencias: el Xperia 10 y el Xperia 10 Plus.

El modelo superior, además de tener media pulgada más de pantalla, tiene una batería ligeramente mayor, otra distribución de cámaras traseras (12 y 8 megapíxeles en lugar de 13 y 5), un Snapdragon 636 en lugar del 630 de su versión reducida, y un GB extra de RAM, 4 en lugar de 3. Por lo demás, lo mismo en ambas tallas.

El otro terminal no-premium de los presentados por Sony es el Xperia L3, por debajo de los dos anteriores en cuanto a especificaciones y precio. Se queda en 3 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento interno y pantalla de 5,7 pulgadas también con marcos muy reducidos, aunque su ratio es de 18:9, menos alargada que las de los modelos de arriba.

Un procesador Mediatek 6762 completa sus especificaciones, movidas por un Android 8.0 quizás deje con sabor agridulce a más de uno. Aquí está la tabla que compara los tres modelos.

XPERIA 10 XPERIA 10 PLUS XPERIA L3 Pantalla LCD 6 pulgadas Full HD+ (21:9) LCD 6,5 pulgadas Full HD+ (21:9) LDC HD+ 5,7 pulgadas (18:9) Batería 2.870 mAh (carga rápida) 3.000 mAh (carga rápida) 3.300 mAh Cámaras traseras 13 MP + 5 MP 12 MP + 8 MP 13 MP + 2 MP Cámara frontal 8 MP 8 MP 8 MP Sonido LDAC, amplificador, audio de alta resolución DSEE HX, grabación estéreo, altavoz monoaural LDAC, amplificador, audio de alta resolución DSEE HX, grabación estéreo, altavoz monoaural - Procesador Snapdragon 630 Snapdragon 636 MTK6762 RAM 3 GB 4 GB 3 GB Sistema operativo Android 9.0 Android 9.0 Android 8 Oreo Almacenamiento 64 GB UFS + microSD hasta 512 GB 64 GB UFS + microSD hasta 512 GB 32 GB + microSD hasta 512 GB Conectividad LTE LTE LTE Seguridad Sensor dactilar lateral Sensor dactilar lateral Sensor dactilar lateral Colores Negro, plateado, azul marino, rosa Negro, plateado, azul marino, dorado Negro, plateado, dorado Medidas y peso 156 mm x 68 mm x 8,4 mm / 162 g 167 mm x 73 mm x 8,3 mm / 180 gr 154 mm x 72 mm x 8m8 mm / 156 g Precio 349 euros 429 euros 199 euros

Samsung Galaxy A30: por su batería lo recordarás

Aunque no ha sido presentado en el MWC 2019 propiamente dicho, sí ha sido presentado durante el mismo. Como uno no cree demasiado las casualidades, vamos a empaquetarlo junto a los terminales presentados en la feria. Es el Samsung Galaxy A30, el que podría ser el hermano pequeño del A50.

Sus cámaras y su batería, probablemente lo más destacable junto al panel Super AMOLED

La pantalla de 19,5:9 y 6,4 pulgadas ya nos da una idea de por dónde va este terminal: un gama media que replica los elementos hasta ahora vistos prácticamente solo en la gama alta. Les acompañan una doble cámara trasera de 16 y 5 megapíxeles (la superior, con apertura f/1.7), Exynos 7904, versiones de 3 GB de RAM con 32 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM con 64 GB de almacenamiento; otra cámara frontal de 16 megapíxeles y lector dactilar.

Lo más destacable, una prometedora batería de 4.000 mAh, aún más interesante teniendo en cuenta que la pantalla es FullHD+, por lo que debería rendir aún mejor que si alimentase a un panel de resolución superior.

No hay todavía precio oficial para este terminal.

Galaxy A30 Pantalla Super AMOLED 6,40 pulgadas 2.340 x 1080, 19,5:9 Procesador Exynos 7904 Almacenamiento 32 GB / 64 GB RAM 3 GB / 4 GB Cámaras traseras 16 MP f/1.7 / 5 MP f/2.2 Cámara frontal 16 MP f/2.0 Otros LTE, lector dactilar Batería 4.000 mAh con carga rápida Precios Por confirmar

Alcatel 1S, 3 y 3L: gama de entrada ya no tan básica

El Alcatel 1S es el más destacable por su precio: 109 euros de gama de entrada que a precio de Android Go nos trae cristal 2,5D, pantalla 18:9, cámara trasera doble y 3 GB de RAM. Alcatel sube así el listón respecto a lo que entendíamos por gama de entrada por muy poco más de 100 euros.

La batería de 3.060 mAh, junto una pantalla relativamente contenida y de resolución HD+, promete alegrías en cuanto a autonomía.A falta de probarlo, podemos asumir que las cámaras no nos darán tantas alegrías, pero no olvidemos el precio que estamos pagando por él, la décima parte de lo que nos costaría un terminal de los que ya van por las cuatro cifras.

Luego están los Alcatel 3 y 3L, que suben mucho el listón pero no tanto el precio. Por 139 y 159 euros podemos hacernos con ellos, que incluyen mejoras sustanciales en diseño, pantalla (que se hace más grande y alargada), procesador -ahora con Snapdragon de la serie 400- y una batería de 3.500 mAh.

En este caso, el Alcatel 3 es seguramente la que más merezca la pena, ya que aporta mayor calidad (RAM, procesador, almacenamiento...) por apenas veinte euros más. Eso sí, ambos llegan con Android 8.1 Oreo, nada de Pie.

Alcatel 1S Alcatel 3 Alcatel 3L DIMENSIONES 147,8 x 70,7 x 8,6mm, 146g 151,1 x 69,7 x 7,99 mm, 145 g 151.1 x 69.7 x 7.99 mm, 145 g PANTALLA IPS 5,5" HD+ 18:9 IPS 5,9" HD+ 19.5:9 IPS 5,94" HD+ 19.5:9 PROCESADOR SC9863A, ocho núcleos a 1,6GHz + 1,2GHz Snapdragon 439 Snapdragon 429 RAM 3 GB 3/4 GB 2 GB ALMACENAMIENTO 32 GB + microSD 32/64 GB + microSD 16 GB + microSD CÁMARAS FRONTALES 5 MP 8 MP 8 MP CÁMARA TRASERA Dual: 13 + 2 MP Dual: 13 + 5 MP Dual: 13 + 5 MP BATERÍA 3.060 mAh 3.500 mAh 3.500 mAh SISTEMA OPERATIVO Android 9 Pie Android 8.1 Oreo Android 8.1 Oreo CONECTIVIDAD Wi-Fi 802.11b/g/n, radio FM, BT 4.2 WLAN 802.11b/g/n, BT 4.2, radio FM WLAN 802.11b/g/n, BT 4.2, radio FM OTROS Lector de huellas trasero, reconocimiento facial Face Key Lector de huellas trasera Reconocimiento facial Face Key PRECIO 109 euros 159 euros 139 euros

Hisense

Hisense A6.

Hisense, fabricante más conocido por sus televisores, también está dando el salto a los smartphones. En este MWC ha presentado cinco que se mueven entre la gama de entrada y la media: su terminal puntero equipa un Snapdragon 675.

La lista empieza con los A6 y U30. El A6 destaca sobre todo por tener una doble pantalla: en la trasera tiene una de tinta electrónica -de menor consumo que la frontal- pensada para sesiones de lectura. Por dentro, un Snapdragon 660 con 6 GB de RAM y a partir de 64 GB de almacenamiento. La mala noticia es que llega con Android Oreo casi en marzo de 2019.

Hisense U30.

Un peldaño por encima está el U30, que pierde la pantalla de tinta electrónica pero gana en calidad de la principal, que viene con agujero para la cámara frontal en lugar de notch, panel AMOLED de 6,3" y resolución Full HD+. Un lector de huellas, la RAM, de 8 GB, y el procesador, un Snapdragon 675, completan este terminal que sí viene con Android 9 y una batería más que generosa, de 4.500 mAh.

Hisense H30.

La segunda tanda de terminales presentados por Hisense en el MWC la componen los H30, Rock V y Rock V Pro. El primero, con procesador Helio P70, sí cuenta con notch en su pantalla de 6,5 pulgadas, RAM de 4 GB y almacenamiento de 64 o 128 GB a los que se le puede añadir una microSD. La batería, de 4.500 mAh, no ha sido detallada en cuanto a si tiene carga rápida o inalámbrica, así que podemos asumir que no salvo que Hisense se pronuncie hacia lo contrario. Al menos sí llega con Android 9.

Hisense Rock V.

El Hisense Rock V repite notch en su pantalla de 6,22 pulgadas que se queda más ajustada en resolución, HD. El procesador es de nuevo un Snapdragon, esta vez el 439, con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. La batería crece hasta los 5.500 mAh, que ya son bastante impresionantes pero que parecen poco viendo lo que trae el último terminal de la lista de Hisense. Reconocimiento facial -no huella-, doble cámara, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento (más microSD) redondean este dispositivo.

Hisense Rock V Pro.

Y por último, un terminal... curioso. Es el Rock V Pro, que trae 8.000 mAh de batería dividida en dos celdas de 3.500 y 4.500 mAh. Un diseño rugerizado de 6,5 pulgadas, notch, Full HD, Helio P70 como cerebro y variantes de 6 y 64 GB o 6 y 128 GB. Android Pie, nada de lector de huella (sí reconocimiento facial) y doble cámara. Ninguno de todos los terminales presentados por Hisense en este Mobile trae un precio confirmado por la marca.

HISENSE A6 HISENSE U30 HISENSE INFINITY H30 HISENSE INFINITY ROCK V HISENSE INFINITY ROCK V PRO PANTALLA Frontal 6,01" Full HD AMOLED Trasera de 5,61" HD y tecnología e-ink 6,3 pulgadas FHD+ Infinity-O IPS 6,5" Full HD IPS 6,22" HD IPS 6,5" Full HD PROCESADOR Snapdragon 660 Snapdragon 675 Helio P70 Snapdragon 439 Helio P70 RAM 6 GB 8 GB 4 GB 4 GB 4 GB / 6 GB ALMACENAMIENTO 64 GB / 128 GB + microSD 128 GB 64 GB / 128 GB + microSD 64 GB + microSD 64 GB / 128 GB + microSD CÁMARA TRASERA 12 MP 48 MP + 5 MP 16 MP + 2 MP 13 MP + 2 MP 13 MP + 2 MP CÁMARA FRONTAL 16 MP 20 MP 20 MP 8 MP 8 MP BATERÍA 3.300 mAh 4.500 mAh 4.500 mAh 5.500 mAh 4.500 mAh + 3.500 mAh SISTEMA OPERATIVO Android 8.1 Oreo Android 9 Pie Android 9 Pie Android 9 Pie Android 9 Pie CONECTIVIDAD USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C PRECIO Sin confirmar Sin confirmar Sin confirmar Sin confirmar Sin confirmar

Wiko y su gama media con triple cámara trasera

Los nuevos terminales que Wiko ha presentado en Barcelona, los Wiko View3 y View3 Pro, son teléfonos prácticamente idénticos por fuera, con diferencias mínimas (0,1 pulgadas de pantalla), pero que se van haciendo evidentes cuando miramos en su interior.

La mejor noticia de los nuevos Wiko, su triple cámara trasera presente en ambos modelos

El View 3 tiene panel HD+ por el Full HD+ del Pro. La RAM pasa de los 3 GB del modelo menor a los 4 o 6 GB del mayor, teniendo este último la variante de 128 GB además de los 64 GB que también comparte con el pequeño.

Lo que sí tienen ambos es una triple cámara trasera, aunque de distinta configuración: 12+13+5 megapíxeles para el Pro y 12+13+2 en el caso del View3. La cámara frontal también cambia, de 8 a 16 megapíxeles. Se mantiene la batería de 4.000 mAh (aunque solo tiene carga rápida el mayor) y el hecho de que ambos llegan, por suerte, con Android Pie. De estos dos terminales tampoco conocemos, a día de hoy, su precio.

Wiko View3 Wiko View3 Pro Pantalla Pantalla de 6,2 pulgadas HD+ Pantalla de 6,3 pulgadas FHD+ PROCESADOR Mediatek Helio P22 Octa-Core Mediatek Helio P60 Octa-Core RAM 3 GB 4/6 GB ALMACENAMIENTO 64 GB Ampliable con microSD 64/128 GB Ampliable con microSD de hasta 256 GB CÁMARA TRASERA 12 megapíxeles 13 megapíxeles 2 megapíxeles 12 megapíxeles 13 megapíxeles 5 megapíxeles CÁMARA FRONTAL 8 megapíxeles 16 megapíxeles BATERÍA 4.000 mAh 4.000 mAh con carga rápida SISTEMA OPERATIVO Android 9 Pie Android 9 Pie COLORES Night Blue, Blush Gold y Electro Bleen Nightfall y Ocean

ZTE y el regreso a la era de las selfiecámaras

El gama media presentado por ZTE en el MWC, el Blade V10, es como viajar de vuelta a 2014, cuando los fabricantes buscaban diferenciarse ofreciendo cámaras pensadas para los selfies. Naturalmente, el Blade V10 está adaptado a estos tiempos, pero mantiene aquel espíritu.

Por dentro no tiene demasiado misterio: sigue la tendencia de enormes pantallas con sus 6,3 pulgadas Full HD+, cámara frontal de 32 megapíxeles por lo que comentábamos antes, lector de huella en la parte trasera, Android Pie, doble cámara trasera, almacenamiento en 32 o 64 GB, y un procesador del que no se ha dado el modelo exacto, sino su velocidad -2.1 GHz-, algo que definitivamente no es buena señal. Tampoco se ha publicado su precio.

ZTE Blade V10 Dimensiones 158 mm x 75,8 mm x 7,5 mm Pantalla TFT Full HD 6,3 pulgadas, ratio 90,3%, 400 ppp Procesador 2.1 GHz, ocho núcleos RAM 3 GB / 4 GB Almacenamiento 32 GB / 64 GB Sistema operativo Android 9.0 Cámaras traseras 16 MP, 5 MP Cámara frontal 32 MP Batería 3.200 mAh Sensores Acelerómetro, proximidad, luz ambiental, giroscopio Seguridad Lector dactilar trasero Conectividad LTE, WiFi 2.4 GHz / 5 GHz, Bluetooth 4.2, USB-C, jack 3.5 mm, microSD (sin NFC) Colores Negro, verde, azul Precio Sin confirmar

Nokia y el espíritu de antaño

La vieja Nokia, reencarnada a través de HMD, está cada vez más de vuelta. Terminales simples y sin mal aspecto -todo lo contrario- a precios populares además de un gama alta sostenido en sus muchas cámaras son lo que ha traído al MWC. ¿Les suena?

Nokia 3.2 y Nokia 4.2.

En primer lugar, los Nokia 3.2 y Nokia 4.2. Ambos llegan con Android One, lector dactilar y un diseño similar, incluyendo notch tipo gota. El primero tiene versiones de 2 y 16 GB o 3 y 32 GB (más microSD), así como cámara trasera, Snapdragon 429 y batería de 4.000 mAh en un cuerpo grande, de 6,26 pulgadas. 149,99 euros es el precio que le ha puesto Nokia en su opción más modesta, mientras que la de 3 / 32 sube a los 179,99.

El segundo eleva prestaciones como el procesador, un Snapdragon 439; o la doble cámara trasera. Sin embargo, es más pequeño, ya que la pantalla se queda en 5,71 pulgadas. Su precio, 169,99 euros para la versión más reducida, y 199,99 para la de mayor RAM y almacenamiento.

Nokia 1 Plus.

Por último, el Nokia 1 Plus, el más básico de todos los presentados y que alcanzan la categoría de smartphone (el Nokia 210 se queda fuera de esta categoría). Este llega con Android Go para optimizar su ajustado GB de RAM, panel de 5,45 pulgadas, 8 GB de almacenamiento interna, cámaras de 8 y 5 megapíxeles, y batería de 2.500 mAh. Todo por 99 dólares. Gama de entrada en su máximo exponente.