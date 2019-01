Tres alternativas que quieren lograr que nos olvidemos del notch

El notch que Apple convirtió en tendencia con el iPhone X ha sido uno de los elementos de diseño más polémicos de la historia de los smartphones, y la búsqueda de la pantalla sin marcos ha hecho que diversos fabricantes hayan buscado alternativas de todo tipo.

Aunque en los últimos meses hemos visto todo tipo de variantes de esa singular muesca en la pantalla, el mercado apunta a una desaparición total de este elemento, y tenemos tres opciones destacadas -pero cuidado, hay más- que nos muestran cómo será el futuro de las pantallas casi sin marcos.

Al notch original le salieron muchas versiones

La mayoría de fabricantes de móviles Android se apuntaron rápidamente a la tendencia e integraron notchs de todo tipo en sus terminales: el Pixel 3 XL lo tenía muy amplio y luego había versiones como el notch en formato "gota" del OnePlus 6T o el Huawei Mate 20.

Otros fabricantes trataron de aguantar el tirón y mantuvieron los marcos o combinaron versiones con notch con otras sin notch en distintas gamas: el Xiaomi Mi A2 Lite sí tiene notch y el Mi A2 no la tiene, y Google sí puso el notch en el Pixel 3 XL y no lo utilizó en el Pixel 3. Samsung no ha querido ni oír hablar del notch en sus gamas altas, y ni los Galaxy S9/S9+ ni los Galaxy Note 9 cuentan con ese elemento de diseño.

Hubo también decisiones arriesgadas como las de Xiaomi con sus Mi Mix 2 y Mi Mix 2S en los que la cámara frontal fue desplazada a la esquina inferior izquierda. La opción no tuvo muy buenas críticas, y de hecho Xiaomi ha cambiado de sistema totalmente con el nuevo integrante de esa familia, del que hablaremos a continuación.

Lo cierto es que todas esas variantes parecen haber sido un pequeño paso intermedio en la búsqueda de la pantalla (casi) sin marcos. En los últimos meses hemos visto como los fabricantes han comenzado a barajar distintas alternativas para que nos olvidemos del notch, y a continuación destacamos las tres que consideramos más destacables a día de hoy.

Sistema retráctil

Si hay una empresa que está experimentando con el ámbito de las pantallas sin marcos es Vivo, que de hecho no era demasiado conocida hasta que comenzó a presentar dispositivos que querían decir adiós definitivamente al notch.

El primero de ellos fue el Vivo NEX, que con su ratio de pantalla del 91% sorprendía por su mecanismo de cámara frontal: una cámara retráctil que salía de la parte superior del móvil cual periscopio.

Este singular sistema parece tener poco futuro dado que han surgido problemas que se intuían: tener un elemento mecánico móvil en un dispositivo de este tipo ha dado ya ciertos problemas a los usuarios.

Pantalla deslizable

El segundo de los sistemas que han aparecido en el mercado parece haber tenido algo más de popularidad entre los fabricantes que están barajando deshacerse del notch: se trata de la pantalla deslizable.

Uno de los primeros móviles en ofrecer un diseño de estas características fue el Oppo Find X, un dispositivo con un diseño ciertamente llamativo por ese módulo que oculta y muestra la cámara automáticamente.

No ha sido el único en aplicar este sistema, y el Xiaomi Mi Mix 3 es otro de los terminales que se han apuntado a este sistema, lo que le ha permitido deshacerse de esas polémicas cámaras frontales situadas en la esquina inferior derecha de la pantalla en los Mi Mix 2 y Mi Mix 2S. Hasta OnePlus apunta a este sistema en su futuro OnePlus 7.

Agujero en pantalla

La última de las novedades en este ámbito la han traído los agujeros en pantalla que son quizás una segunda generación del noch que conocimos en el iPhone X y que los separan del borde superior para convertirlos precisamente en un agujero que permite situar en ellos la cámara frontal.

Ya hemos visto un primer exponente de esta tendencia de "pantallas perforadas" con los Honor View 20 que pudimos comprobar en nuestras primeras impresiones que era una solución interesante a esa búsqueda de la pantalla sin marcos.

Parece que esta será la alternativa que Samsung aprovechará en alguno de sus terminales de gama alta. Ya lo ha hecho en los Galaxy A8s con pantalla Infinity-O -en Samsung tienen más variantes de esta filosofía de diseño-, y todo apunta a que esa será también la forma de conseguir pantallas sin marcos en los futuros Samsung Galaxy S10.

En este Mobile World Congress que se aproxima sabremos cuál de estas tres tendencias es la que consigue mayor aceptación entre los fabricantes, pero atentos porque no parece que esté todo dicho en la búsqueda de la pantalla sin marcos. Será especialmente interesante saber qué hace Apple en sus iPhone de este año, y es que aún es pronto para saber cuál será la tendencia ganadora en este ámbito.