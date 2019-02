Xiaomi Mi 9 Transparent Edition: el móvil más avanzado de Xiaomi llega con 12GB de RAM e inspirado en Alita: Ángel de Combate

Xiaomi ha presentado hoy su nuevo buque insignia para 2019, el Xiaomi Mi 9. Pero tal y como ya había confirmado Lei Jun, CEO de la compañía, su gama alta viene acompañado de un modelo superior, el nuevo Xiaomi Mi 9 Transparent Edition.

Al igual que el modelo del año pasado, la versión Transparent Edition viene con una cubierta trasera en forma de cristal que muestra lo que serían sus componentes internos. Aunque decimos serían, ya que Xiaomi ha confirmado que el acabado transparente es falso y en realidad lo que hacen es perfilar y tallar esos detalles mediante una máquina CNC.

Más allá del acabado estético, en esta versión especial del Mi 9 tenemos toda una serie de añadidos para competir contra los buques insignia más innovadores del año. Estas son las características oficiales del modelo más avanzado de Xiaomi que está inspirado en la película Alita: Ángel de Combate.

Según ha dado a conocer el máximo responsable de la firma, el Xiaomi Mi 9 Transparent Edition cuenta con hasta 12 GB de memoria RAM, una cantidad muy elevada que duplica la memoria RAM que tenemos en la versión estándar del Mi 9. Junto a esta cantidad de memoria, se ofrecerá el mismo procesador Snapdragon 855 de Qualcomm.

