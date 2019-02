Xiaomi Mi 9, primeras impresiones: no solo tiene un precio rompedor, es uno de los móviles más completos del momento

El Xiaomi Mi 9 llega por 449 euros para su versión con 6GB de RAM y 64GB de almacenamiento. Un precio imbatible para un gama alta que incorpora el último procesador de Qualcomm, triple cámara, carga inalámbrica y toda una serie de pequeños detalles que lo sitúan entre la élite de la telefonía móvil de principios de este año.

Normalmente solemos catalogar a los móviles de Xiaomi por su relación calidad-precio, pero ha llegado un punto en que cada vez cuesta más diferenciar de categoría los productos del fabricante chino que se ofrecen por menos de quinientos euros de los que cuestan dos o trescientos euros más. Xiaomi continúa bajando el precio de su buque insignia pese a incorporar cada vez más tecnología para acercarse a los buques insignia más punteros.

Hemos estado un par de días probando el nuevo Xiaomi Mi 9 y aquí os traemos nuestra toma de contacto. Un móvil con varios puntos débiles pero que en general ofrece un resultado muy convincente. Estas son las primeras impresiones del Xiaomi Mi 9, el gama alta para 2019 de la marca que está arrasando con su agresiva política de precios.

Xiaomi Mi 9, toma de contacto en vídeo

Ficha técnica del Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Dimensiones y peso 155 x 75 x 7,6 mm, 173 gramos Pantalla Super AMOLED 6,39", 1.080 x 2.280 px, 19:9

Gorilla Glass 6 Procesador Qualcomm Snapdragon 855 RAM 6 GB / 8 GB Almacenamiento 64 GB / GB 128 / 256 GB Sistema operativo Android 9 Pie + MIUI 10 Cámaras traseras 48 MP f/1.8 (IMX586), 1.6µm + 16 MP f/2.2 (gran angular) + 12 MP (tele) Cámara frontal 20 MP Batería 3.300 mAh, con carga rápida de 27W, carga inalámbrica de 20W Sensores Acelerómetro, giroscopio, barómetro, proximidad, brújula Seguridad Lector de huellas en pantalla Conectividad WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band, Bluetooth 5.0 (aptX HD) Otros USB tipo C, GPS dual, NFC Precio 449 euros (6/64 GB)

Diseño curvado, compacto y práctico, aunque sin una sensación premium

Con el diseño del Xiaomi Mi 9 he tenido sensaciones encontradas. Por un lado tenemos un dispositivo con un tamaño bastante compacto pese a incorporar una pantalla de 6,39 pulgadas. También se siente ligero y es bastante delgado para los estándares habituales, situándose por debajo de los ocho milímetros de grosor.

Si a esto le sumamos que todos los bordes del terminal están curvados, nos queda un móvil que en mano es muy fácil de controlar y toquetear. En su punta más delgada, Xiaomi explica que el Mi 9 mide únicamente 3.5mm. Además a nivel visual es muy bonito, sobre todo en la parte trasera cuyo cristal refleja la luz y gracias a que no tiene lector de huellas físico hace que todo sea bastante minimalista.

Sobre el papel y sobre la mesa el Mi 9 tiene todos los ingredientes para convencernos por su diseño, pero a la hora de la verdad no es tan así. Nos pasa quizás lo contrario que con el LG G8 ThinQ, mientras en aquel sí tenemos una sensación premium, en el Xiaomi Mi 9 al tocarlo tenemos una sensación parecida al plástico. Es agradable, pero no nos transmite toda la calidad deseada.

Este tacto tiene sus ventajas y es que en general se siente un móvil bastante frío. Si nos vamos a la parte delantera, perdemos gran parte de la identificación que sí tiene por detrás. Desde delante puede perfectamente pasar por cualquier otro móvil. En la parte superior tenemos un 'notch' en forma de gota de agua, ligeramente más recto que no los que incorporan otros fabricantes como Huawei.

Los marcos son bastante reducidos en parte gracias a esta muesca en la pantalla, pero por el camino perdemos el sistema de identificación biométrica facial que teníamos en el Mi 8. Otro elemento que se pierde, aunque no es la primera vez, es el jack de 3.5mm.

El Xiaomi Mi 9 incorpora un pequeño LED bajo el bisel de la parte superior. También tenemos un anillo de color entorno a la cámara principal trasera. Es un elemento distintivo que le aporta un toque de personalidad. Otros compañeros me han comentado que les distrae este añadido, pero por mi parte me ha parecido curioso. No me gusta tanto que la triple cámara sobresalga tanto del cuerpo, lo que provoca que si lo colocamos boca arriba el terminal quede inclinado y baile ligeramente al tocarlo.

Por la parte frontal contamos con Gorilla Glass 6, aunque la capa olefóbica es mejorable. Aunque si hay algo que llama mucho la atención es que el cristal es un auténtico imán para las huellas, ensuciando todo el diseño trasero y perdiendo gran parte de su atractivo. Entre esto y la cámara que sobresale, el Mi 9 es un móvil claramente pensado para llevar con funda.

Xiaomi ha incorporado este año en su gama alta el lector de huellas integrado en la pantalla. Funciona bastante bien, aunque es una solución inferior a los últimos lectores físicos o incluso el reconocimiento facial. Al ser una pantalla OLED, cuando levantamos el teléfono aparece un pequeño símbolo en la zona de abajo que será donde pondremos el dedo. Funciona con la pantalla apagada y es bastante rápido.

El punto negativo es que el área es algo pequeña y en varias ocasiones no acertaremos del todo. La velocidad tampoco llega a ese punto que sí tienen los lectores físicos.

Cuando lo tenemos encima de la mesa la pantalla está totalmente apagada y por tanto no sabemos exactamente dónde debemos pulsar, una situación que no sabemos si con el paso de los días mejora. Finalmente, hemos notado que bajo el sol directo el lector de huellas integrado falla más. Pese a esto, nos gusta la solución y creemos que es el camino a seguir.

Un buen panel AMOLED acorde a su precio

La pantalla del Xiaomi Mi 9 no es la mejor que hemos visto este año, ni tan siquiera el pasado. Estamos ante un panel AMOLED de 6,39 pulgadas con resolución FullHD+ y 600 nits de brillo. El contraste es el acorde a un panel de este estilo y el brillo es perfecto para interiores, pero tanto en colorimetría, detalle o brillo queda algo por debajo de los móviles más punteros. Aquí se nota que Xiaomi debe recortar en alguna parte y pese a incorporar un buen panel, no destaca precisamente por él.

Los tonos son ligeramente más apagados que en otros terminales y el brillo máximo sufre ligeramente bajo la luz directa del sol. No tenemos degradaciones evidentes y los ángulos de visión son buenos. Nos gusta mucho la implementación del modo nocturno donde el brillo mínimo es realmente bajo.

El apartado multimedia lo completa el sonido. En este caso tenemos altavoces mono en la parte inferior. No suena mal el Mi 9, pero es un punto donde desde hace años esperamos una mejora y siguen siendo conservadores.

Aquí hemos venido a jugar

Xiaomi siempre se ha caracterizado por ofrecer las especificaciones más punteras en sus terminales y el caso del Mi 9 no es una excepción. Fuera de China todavía no se ha confirmado la versión 'Transparent Edition' con 12GB de RAM, pero con los 6GB que tenemos parece más que suficiente.

El Mi 9 vuela. MIUI 10 no es la capa de personalización más fluida del mercado, pero en el Mi 9 por lo que hemos experimentado todo va de maravilla. Todo sea dicho, no es la primera vez que al cabo de unos días empiezan a aparecer los problemas.

Entendemos que parte de la responsabilidad es debido a la incorporación del último procesador de Qualcomm, el Snapdragon 855. Como decimos, moverse por todos los menús es muy fluido pero además hemos podido instalar algún juego y también los mueve con total soltura. Aquí Xiaomi no solo añade el mejor hardware, sino que ofrece un software que intenta transmitir también esta velocidad.

Tras pasarle algunos de los benchmarks más populares, hemos conseguido una puntuación superior al 99% de los móviles registrados. 361.295 puntos en AnTuTu y 3.429 / 10.447 en GeekBench 4. Fríos números pero acordes con la primera sensación que transmite el Mi 9 después de usarlo durante este tiempo.

Botón dedicado para Google Assistant y cargador rápido inalámbrico

Con el Xiaomi Mi 9, el fabricante se apunta a una tendencia que hemos visto en otros terminales y donde parece indicar que Google está consiguiendo bastante aceptación por parte de las marcas. Hablamos del botón físico dedicado para lanzar Google Assistant. En el caso del Mi 9, está en el lateral izquierdo a la misma altura que el botón de apagado/encendido.

Lo interesante es que este 'botón IA' se puede configurar desde el software para utilizar como acceso para abrir la cámara, abrir la última aplicación, activar la linterna o abrir la caja de búsqueda de la propia Google.

Otra incorporación de este año es la carga inalámbrica rápida. Normalmente la mayoría de terminales incluyen carga rápida con cable, pero la carga inalámbrica está en unos 10W. Xiaomi es el primero en ofrecer carga inalámbrica de 20W.

El cargador inalámbrico se vende por separado, pero afortunadamente también hemos podido probarlo. Y a decir verdad, funciona a las mil maravillas. El tamaño es algo grande, pero lo detecta muy bien y no resbala. Cuando nos quisimos fijar, en menos de 10 minutos habíamos pasado del 65% al 80%.

Sobre la autonomía del terminal no podemos deciros nada, aunque teniendo en cuenta el tamaño de pantalla quizás los 3.300 mAh se quedan algo justos. Un hecho que si viene acompañado de una buena carga rápida no será tan problemático.

Xiaomi acelera en fotografía con su triple cámara

Lejos de poder llegar a tomar conclusiones sobre el apartado fotográfico, sí es cierto que en esta toma de contacto hemos podido probar más a fondo la cámara de lo que suele ser habitual en las primeras impresiones.

Xiaomi incorpora por primera vez la triple cámara y lo hace con una combinación de sensores bastante habitual. Como protagonista tenemos el sensor IMX586 de Sony con 48 megapíxeles y apertura f/1.8, donde le acompaña un gran angular de 16 megapíxeles y un tercero para telefoto.

La aplicación de fotografía es la misma que teníamos anteriormente pero ha sido actualizada para incorporar varios añadidos relacionados con la cámara del Mi 9. Desde la pestaña principal podemos acceder a la opción de telefoto 2X, pero también la posibilidad de hacer un zoom 10X digital. En la misma pestaña pero en una esquina, tenemos un botón para activar el gran angular.

¿Cómo se comporta la cámara del Xiaomi Mi 9? Por lo que hemos podido probar bastante bien. Es muy rápida y de día captura imágenes con un alto nivel de detalle. Las opciones de IA y HDR están al alcance y las imágenes conseguidas tienen colores intensos y el rango dinámico es correcto.

Xiaomi utiliza la técnica del Pixel Binning para sus fotos, aunque también tenemos la opción de hacer fotos directamente a 48 megapíxeles. En el mismo menú, está la opción de "estabilizar" que nos permite girar el móvil pero la foto siempre saldrá recta. Una incorporación curiosa y que puede ser de ayuda en bastantes ocasiones.

Los resultados de la cámara principal del Xiaomi Mi 9 son bastante convincentes. Xiaomi tiene por fin una cámara en su móvil de gama alta que compite perfectamente contra los mejores móviles hasta la fecha. Claro está, tanto Samsung como Huawei vuelven a dar un salto en fotografía con los nuevos Galaxy S10 y próximos Huawei P30.

De noche la cámara también se comporta bastante bien, con un nivel de ruido relativamente bajo, aunque en algunas ocasiones obtenemos fotos bastante malas. Quizás por un procesado demasiado agresivo de la inteligencia artificial.

El modo noche permite iluminar zonas oscuras, elimina la difusión de las luces y mejora el detalle. Los resultados son muy buenos aunque como en la mayoría de procesados, no siempre acaba valiendo la pena ya que en muchas ocasiones los resultados son demasiado artificiales o hay imperfectos en ciertos elementos.

No conseguimos tan buenos resultados con las lentes secundarias. En este sentido, Xiaomi puede que necesita más tiempo para perfilar el resultado. El gran angular captura hasta 117 grados, pero tanto el rango dinámico como el detalle cae bastante. Una caída de calidad que no percibimos tanto en los modelos de Huawei o LG.

El modo retrato también nos ha dado algún problema. Las condiciones no eran las mejores, pero el enfoque no ha terminado de funcionar a la primera.

La cámara frontal de 20 megapíxeles del Xiaomi Mi 9 funciona bien. El nivel de detalle es muy bueno y el modo retrato por inteligencia artificial consigue un resultado envidiable. Sin embargo el rango dinámico de la cámara frontal nos ha parecido muy limitado, quemando prácticamente todos los selfies que nos hemos hecho.

A nivel de vídeo, el Xiaomi Mi 9 promete un gran resultado en estabilización, aunque no hemos podido probarlo suficiente para poder contároslo en estas primeras impresiones.

Xiaomi Mi 9, la opinión de Xataka

El Xiaomi Mi 9 cuesta 449 euros. ¿Nos parece un móvil recomendable? Por supuesto. Por ese precio nos está ofreciendo una experiencia similar a lo que tienen muchos otros buques insignia. ¿Por qué entonces Xiaomi está en este rango de precio y el resto no? Por el coste de la tecnología. Xiaomi se centra en ofrecernos lo que sabe que funciona, pero no incorpora tecnologías de última generación que pueden incrementar el precio. No tenemos la mejor pantalla, no tenemos la mejor cámara, el diseño es bastante tradicional y tampoco cuidan detalles como el sonido.

Pero todo esto da igual cuando la experiencia que se consigue es casi de diez. El móvil va rapidísimo, la cámara consigue fotos de muy alto nivel y la pantalla es agradable a la vista. Xiaomi nos ofrece un gama alta con incorporaciones como la triple cámara, el lector de huellas integrado o el cargador inalámbrico rápido, pero su verdadero punto fuerte es darnos la seguridad que estamos pagando lo más ajustado a lo que se nos ofrece.

Sin ser el mejor en casi ningún apartado, el Xiaomi Mi 9 nos ha parecido un buque insignia equilibrado y casi sin puntos flacos. Una apuesta sobre seguro que unido a su precio se convertirá con toda probabilidad en una compra muy recomendable.

Otros móviles más caros ofrecerán mejores resultados en muchos aspectos, pero la diferencia cada vez es menor a nivel de calidad e incluso la distancia en precio ha crecido. Con el Xiaomi Mi 9 creemos que tienen entre manos un terminal para hacer bastante daño a todos esos terminales que superan los 800 euros pero se quedan entre dos mundos, entre la categoría que opta a ser el mejor móvil del mercado y la categoría de gamas alta que busca ofrecer una gran experiencia.

Os emplazamos al análisis para volver a conocer los puntos fuertes y débiles de este Xiaomi Mi 9, un terminal que ya está a la venta y tiene gran parte de los ingredientes para volver a situarse como aquel gama alta similar en prestaciones a los más top pero con el siempre agresivo precio de Xiaomi.