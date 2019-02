Xiaomi Mi 9 SE: la triple cámara y el lector de huellas en pantalla se mantiene en el más básico de la línea Mi

No, no estaba todo dicho tras conocer a los Xiaomi Mi 9 y Mi 9 Explorer Edition. De momento no son cinco variantes como las hubo del Xiaomi Mi 8 el año pasado, pero el que sí es oficial es el hermano de gama media, el Xiaomi Mi 9 SE.

Un terminal que no por ser de línea inferior renuncia a características tan actuales y llamativas como la triple cámara trasera, pero que opta por una configuración algo más modesta que sus hermanos mayores y un acabado también distinto. Con un precio también menor, así es el gama media con aspiraciones de Xiaomi.

Ficha técnica del Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 SE Dimensiones y peso 7,45 mm, 155 gramos Pantalla Super AMOLED 5,97" Procesador Snapdragon 712 RAM 6 GB Almacenamiento 64/128 GB Sistema operativo Android 9 Pie + MIUI 10 Cámaras traseras 48 MP + 8 MP + 13 MP Cámara frontal 20 MP Batería 3.070 mAh con carga rápida 18W Seguridad Lector de huellas en pantalla Conectividad USB tipo C, NFC, GPS, Bluetooth 5.0 Precio 6 GB + 64 GB: 1.999 yuanes (unos 262 euros al cambio)6 GB + 128 GB: 2.299 yuanes (unos 301 euros al cambio)

El notch de gota se queda y la trasera despejada también

Aunque el diseño mantiene líneas que lo hacen ser reconocible como un Mi más, el Xiaomi Mi 90 SE tiene ligeras variaciones en la estética con respecto a sus hermanos mayores. No hay versión transparente, pero sí acabado holográfico (aunque aparentemente más discreto que el del Mi 9) y lo vemos tres colores (azul, negro y rosa).

Eso sí, los bordes son distintos y el Xiaomi Mi 9 SE no tiene esas curvas que veíamos en la trasera del Mi 9. Y lo que también cambia es el frontal, con unos marcos más gruesos pero con ese mismo notch en forma de gota.

Para la pantalla han optado por una diagonal de 5,97 pulgadas, siendo así algo más contenido, la cual es también AMOLED. Mantiene el ratio de contraste 60.000:1 y los 600 nits de brillo máximo, con un aprovechamiento del frontal del 90,54% según el fabricante.

La pantalla es también la superficie encargada de integrar el lector de huellas, de modo que Xiaomi no excluye a su gama media tampoco de esta característica que solemos ver de momento en algunos topes de gama. Es un lector de huellas óptico, leyendo la huella en una determinada área (no toda la pantalla).

6 GB de RAM y triple cámara: un gama media vitaminado

Para el motor de este Mi 9 SE la marca ha optado por el procesador de Qualcomm el Snapdragon 712, con una memoria RAM de 6 GB que no está nada mal y no tiene nada de básico. Las opciones de almacenamiento están en 64 y 128 GB, y todo eso se alimenta de una batería de 3.070 mAh con carga rápida de 18 vatios.

En cuanto al equipo fotográfico, volvemos a ver una combinación de tres cámaras en la parte trasera y una única frontal de 20 megapíxeles, probablemente equivalente a la de sus hermanos mayores. En la principal hay un sensor Sony IMX586 de 48 megapíxeles con píxeles de 1,6 micras, igualando a resolución a la principal de otros móviles como el HONOR View20, acompañado de una de 8 megapíxeles y otra de 13 megapíxeles.

Versiones y precios del Xiaomi Mi 9 SE

De momento sólo se han dado a conocer los precios para el país asiático, sin saber aún si este móvil también tendrá un lanzamiento internacional. El modelo de 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento queda en 1.999 yuanes (unos 262 euros al cambio), mientras que el de 6 GB y 128 GB estará en 2.299 yuanes (unos 301 euros al cambio).