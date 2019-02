El Xiaomi Mi 9 se presentará el 20 de febrero en China y esto es todo lo que creemos saber sobre él

Hemos actualizado con una segunda confirmación de la fecha por Twitter.

De filtración en anuncio y tiro porque me toca. Con la cercanía del Mobile World Congress las novedades y los rumores están casi a la orden del día, y esta vez ha sido Xiaomi la que ha colmado aún más un día que ya venía cargado con la publicación del anuncio de la presentación del Xiaomi Mi 9.

De este modo, Xiaomi volvería a aprovechar la coyuntura del evento más potente del año en términos de móviles y como el Xiaomi Mi 5 podríamos ver a su primer buque insignia de 2019 en la feria, o al menos presentado en fechas de estar ya pensando en los stands de la Fira de Barcelona. Un anuncio únicamente en redes y lengua propias, que ha sido suficiente para que anotemos en el calendario otra cita ese día, porque ya traía otras.

Mientras en la cuenta oficial de Twitter veíamos que la marca calentaba motores para el día 24, el domingo que anticipa la apertura oficial del MWC y que normalmente está cargado ya de eventos potentes, el cofundador de la compañía Lei Jun y la cuenta oficial en Weibo según GSM Arena anunciaban la llegada del Xiaomi Mi 9 el 20 de febrero. Dos carteles (uno con texto y otro con el terminal, de la mano de un cantante local) que anunciaban la presentación del Mi 9 en siete días.

No deja de ser algo confuso aunque más tarde hayan vuelto a hablar de presentar el Mi 9 el día 20 de febrero en China, si bien podría tratarse de un evento inicial sólo en este país y el lanzamiento en Europa o global aprovechando el evento mundial de Barcelona. Una primera presentación que es justamente el mismo día que esperamos una buena dosis de material de Samsung, en relación no sólo a la próxima hornada de Galaxy S, sino también a su móvil plegable, así como de Vivo, con un Vivo V15 Pro que parece tener cámara retráctil como el primer Vivo Nex.

Our latest flagship phone #Mi9 will be launched on Feb 20 in China. Stay tuned for the most powerful and beautiful phone we've ever made!❤️❤️ pic.twitter.com/rZsCrZ1kSY