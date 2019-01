Xiaomi muestra en vídeo y funcionando su prototipo de smartphone plegable

Durante mucho tiempo se ha perseguido la idea de crear una pantalla plegable para los smartphones. Samsung ya ha anunciado que pondrá a la venta su propuesta, aunque no es lo que uno se espera de una pantalla plegable. FlexiPai es otra propuesta que vimos en el CES 2019 y tiene errores que solucionar. Aunque de momento la apuesta más prometedora es la de Xiaomi, que acaba de mostrar en su prototipo de móvil/tablet plegable.

A principios de año se dejó ver este nuevo teléfono que está desarrollando Xiaomi, en un vídeo filtrado con pocos detalles. Era real, la compañía ha publicado un vídeo oficial en el que vemos a Bin Lin, cofundador de Xiaomi, utilizando el teléfono (si se le puede llamar teléfono).

Check out this special video from #Xiaomi President and Co-founder Bin Lin, showing off a very special phone prototype... �



What does everyone think we should name this phone? �#InnovationForEveryone pic.twitter.com/1lFj3nM7tD