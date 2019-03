ZTE parece haber encontrado la forma de erradicar el 'notch', pero tiene un precio alto: se lleva las cámaras frontales al marco

La batalla por maximizar el tamaño de la pantalla y reducir el impacto del notch ha llevado a algunos fabricantes de smartphones a apostar por los paneles perforados. Samsung, Huawei y Honor son algunas de las marcas que ya tienen teléfonos móviles con pantallas perforadas, y que, gracias a esta estrategia, han conseguido incrementar sensiblemente el porcentaje de superficie frontal del móvil ocupado por la pantalla. Lo sorprendente es que parece que hay una alternativa al notch, las pantallas perforadas y las cámaras frontales instaladas en un módulo escamoteable, como el del Find X de OPPO.

El medio Notebook Italia ha publicado varias imágenes que muestran el diseño conceptual de dos nuevos smartphones de ZTE que podrían apostar por soluciones bastante originales para erradicar tanto el notch como las pantallas perforadas, maximizando de esta forma la superficie del móvil ocupada por la pantalla. Estos diseños parecen revelar cómo serán los dos próximos teléfonos móviles de esta marca china, el Axon S y el Axon V. Y, curiosamente, cada uno de ellos apuesta por una estrategia diferente.

ZTE Axon S: una estrategia conocida para desterrar el 'notch'

El diseño conceptual al que recurre el modelo Axon S para prescindir tanto del notch como de las pantallas perforadas es similar al que hemos visto en smartphones como el Mi Mix 3 de Xiaomi o el Find X de OPPO: un panel deslizable que asoma y muestra las cámaras frontales únicamente cuando vamos a utilizarlas. Lo interesante es que el diseño de ZTE no apuesta por un módulo que se desplaza verticalmente y asoma por la parte superior del móvil, sino por un panel que se desliza horizontalmente y surge del lateral del chasis del smartphone, mostrando de esta manera tanto las cámaras frontales como las traseras.

Las imágenes conceptuales reflejan, además, que este teléfono móvil incorporará dos cámaras frontales y tres cámaras traseras. Al parecer también se ha filtrado que apostará por una pantalla OLED que gracias a esta estrategia ocupará el 95% del frontal. Y, como es lógico, la parte trasera será completamente diáfana porque las cámaras principales también permanecerán ocultas hasta que llegue el momento de utilizarlas, como hemos visto.

Una consecuencia lógica de esta estrategia es que el lector de huellas dactilares estará integrado en la pantalla, y, como podemos ver en las imágenes conceptuales, el altavoz superior queda disimulado en el marco, encima de la pantalla. Pero hay algo más. En las imágenes también podemos ver el identificador de la conectividad 5G alojado, como es habitual, en la parte superior de la pantalla, lo que nos anticipa que este Axon S podría ser uno de los primeros terminales de ZTE dotados de esta tecnología de comunicación, junto al modelo Axon 10 Pro 5G que ya ha sido presentado por la marca china.

Y aún sabemos algo más: el medio que ha publicado estas imágenes conceptuales también revela que una de las cámaras traseras que incorporará este smartphone recurrirá a un sensor de 48 megapíxeles, otra a un captador de 19 megapíxeles, y tendrá un zoom óptico de 5 aumentos y ópticas con apertura f/1.7-2.4 y f/3.8, así como un flash de xenón.

ZTE Axon V, ni notch ni módulo deslizable: una protuberancia en el marco

La forma en que esta marca china propone deshacerse no solo del notch, sino también de las perforaciones en la pantalla y de los módulos deslizables en el modelo Axon V, es bastante sorprendente. Y es que, como podéis ver en las imágenes, recurre a una protuberancia del marco junto a la esquina superior derecha de la pantalla en la que residen la cámara frontal y una cámara equipada con un sensor TOF (Time Of Flight) 3D. Sí, de esta forma es posible maximizar la superficie ocupada por la pantalla, pero esa protuberancia posiblemente no encajará en las preferencias estéticas de muchos usuarios.

Otras características de este smartphone reveladas por Notebook Italia reflejan que podría utilizar un panel OLED de 6,8 pulgadas con relación de aspecto 21:9, doble cámara trasera y lector de huellas integrado en la pantalla. En cualquier caso, es importante que tengamos en cuenta que estas imágenes muestran diseños conceptuales, por lo que podrían no materializarse en ningún producto comercial. Pase lo que pase, os mantendremos informados puntualmente.

Vía | Notebook Italia