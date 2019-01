ASUS ROG Mothership (GZ700): un todo en uno pensado para que los más jugones se olviden del calentamiento

El CES Las Vegas siempre es un escenario ideal para actualizar catálogo, pero también para sorprender con nuevos productos y formatos. ASUS también es un habitual en este evento tecnológico y, como LG y otros tantos, se ha anticipado a la apertura oficial del mismo con productos como el ASUS ROG Mothership (GZ700), un equipo para gaming con un factor forma algo distinto a lo habitual.

La idea es que precisamente el factor forma favorezca al usuario, pero también que facilite la ventilación. Un aspecto esencial y más importante si cabe en equipos que van a soportar y ejecutar tareas muy pesadas durante horas, y partiendo de estas bases los taiwaneses han presentado este ordenador con un panel de 17,3 pulgadas FullHD.

Ficha técnica del ASUS ROG Mothership (GZ700)

ASUS ROG Mothership (GZ700) Pantalla LCD IPS de 17,3 pulgadas Full HD 144 Hz con NVIDIA G-SYNC Procesador Intel® Core i9-8950HK Gráficos NVIDIA GeForce RTX 2080 RAM Hasta 64 GB (configuraciones por determinar) Almacenamiento Tres unidades SSD NVMe M.2 de 512 GB Sonido Cuatro altavoces de 4 vatios cada uno Dimensiones y peso 410 x 320 x 29,9 milímetros, 4,7 kilogamos Sistema operativo Windows 10 Home/Pro Conectividad Inalámbrica: Intel Wi-Fi 6 AX200 (802.11ax)

Física: 1 x USB 3.1 Gen 1 / 3 x USB 3.1 / 1 xHDMI 2.0 / Realtek 2.5G Ethernet / 1 x micrófono / 1 x auriculares/microfóno / 1 x lector de tarjetas / 1 x RJ45 Precio Por determinar





Un todo en uno preparado para grandes sesiones de juego

El formato todo-en-uno (u All-in-one, AIO) no es algo nuevo ni mucho menos, pero no solemos verlo aplicado en equipos diseñados para el gaming. Y eso es lo que ha hecho ASUS, incluyéndolo en la familia de productos ROG (Republic of Games), centrada en este campo y con una estética propia que mantiene en este nuevo Mothership.

Así, se trata de un factor forma que según el fabricante incrementa el flujo de aire favoreciendo la ventilación, sin que esto suponga algún impedimento o influya en las partidas, dado que el teclado es una pieza separada. De este modo, es una alternativa a los portátiles gaming, separando la electrónica del teclado y montándola en vertical.

Lo hace tras un monitor de 17,3 pulgadas IPS con resolución FullHD, con una tasa de refresco de 144 hercios y un tiempo de respuesta de 3 milisegundos y soporte para la tecnología G-SYNC de NVIDIA. Y hablando de gráficos, lo que facilita este desempeño en el Mothership GZ700 es la GPU GeForce RTX 2080 de NVIDIA.

El equipo se apoya con una peana que está unida a él por una bisagra, la cual se despliega automáticamente de la base del chasis cuando toca una superficie. El chasis es de aluminio, buscando la resistencia a golpes más que la estética, según describe el fabricante.

Procesador i9 y gráficos de NVIDIA

El corazón del equipo lo bombea un procesador Intel i9-8950HK que puede ir acompañado de hasta 64 GB de RAM. Es un procesador que habitualmente funciona a hasta 4,3 gigahercios, pero que puede llegar a 4,8 en modo turbo, de manera que la combinación con esa cantidad de RAM favorece la ejecución de tareas exigentes a nivel de rendimiento.

En cuestión de almacenamiento sabemos que soporta unidades en RAID 0 y que puede montarse un array de tres unidades gracias al HyperDrive Extreme de ASUS con unidades SSD NVMe de hasta 512 GB. Todo ello refrigerado por un sistema de ventilación basado en el diseño y los ventiladores, reduciendo el chasis en 10 milímetros con respecto al prototipo original consiguiendo que mida 29,9 milímetros.

De este modo, han optado por un sistema basado en la canalización del aire y no una refrigeración líquida, con ventiladores de 12 voltios y una protección para CPU y GPU con ocho tuberías de cobre que transfieren el calor a las esquinas. Según explican, las salidas de aire están ubicadas y diseñadas para que estén menos expuestas al polvo y las partículas que suelen acumularse en el interior e impedir la ventilación a la larga, y para que la ventilación no suponga una carga acústica añadida hay un modo Silencio mejorado.

Todo bien conectado, por cable o inalámbrico

En cuanto a conectividad, el ROG Mothership incorpora el controlador Realtek 2.5G Ethernet y una tarjeta de red Intel Wi-Fi 6 AX200 que puede dar una navegación hasta de 2,4Gbps. Pueden conectarse hasta tres pantallas vía via HDMI 2.0, Thunderbolt 3 y USB tipo C, e incluye soporte de VirtualLink para cascos de realidad virtual.

Para el sonido el ROG Mothership integra cuatro altavoces frontales de 4 vatios con una tecnología de amplificación proopia, colocados para que estén orientados directamente hacia el usuario. La promesa: más rango dinámico, más bajos, más potencia y que no haya distorsión.

Incorpora además un DAC ESS Sabre y audio de alta resolución para los auriculares, hasta 24 bits y 192 kHz. Todo eso potenciado por el software Sonic Studio III, con el que puede añadirse sonido envolvente virtual para auriculares y/o cascos de VR (con audio).

Por su parte, el teclado puede establecerse con algo de ángulo para que el usuario lo adapte a su gusto en lo posible. Es de aluminio y se conecta al equipo de manera inalámbrica o bien por USB tipo C, teniendo las teclas de función separadas para que el usuario pueda reconocerlas mejor y, por supuesto, con efectos de iluminación personalizables.

Precio y disponibilidad del ASUS Mothership (GZ700)

Pocas pistas en cuanto a esto por parte del fabricante taiwanés, pero al menos se trata de un producto y no de un concepto. El ROG Mothership estará disponible a lo largo del primer trimestre de 2019, así que estaremos atentos a este dato.

Tampoco conocemos en qué mercados lo lanzarán, pero esperamos que como sus portátiles ROG esté disponible en muchos mercados de distintos continentes. Os seguiremos contando tanto de ASUS como del resto de fabricantes y actualizaremos esta información en cuanto lo sepamos.