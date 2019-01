Algunos de los YouTubers más famosos están promocionando "Mistery Brand", un sospechoso sitio de sorteo de regalos

"He gastado 5.000 dólares en Mistery Boxes y no creerás lo que conseguí". Ese es el vídeo con el que Jake Paul, célebre youtuber, está promocionando una web llamada Mystery Brand en la que uno compra cajas sorpresa y entra en el sorteo de productos que pueden ser teóricamente mucho más valiosos.

Ese vídeo ya tiene más de dos millones de visitas, y no es el único. Otros youtubers de renombre como Bryan "Ricegum" Le llevan tiempo animando a sus seguidores a que se gasten dinero en esta web. El problema es que el público de estos youtubers es en buena parte menor de edad, y todo huele muy raro en esta sospechosa web de origen supuestamente polaco.

Si te gastas 100 dólares, puedes ganar ropa de marca de mucho más valor. Por 12,99 dólares entras en el sorteo de un Lamborghini o incluso de una mansión de 250 millones de dólares. "La más cara de Los Ángeles", indican el sitio web, que utiliza una foto de una mansión que efectivamente está situada en el barrio de Bel Air, pero que está valorada en 188 millones de dólares y de la que no es propietaria Mystery Brand.

Las cajas de regalos —una variación más de las peligrosas 'loot boxes'— tienen distintos precios, y los premios que uno puede ganar son muy atractivos en diversos casos. Le, por ejemplo, hablaba de cómo consiguió unos AirPods de Apple por 4 dólares. En otros casos los productos que te pueden tocar son poco reconocibles y sin apenas detalles.

Según revelan en The Daily Beast, la empresa Mystery Brand parece tener su sede en Polonia, y en sus términos de uso también hay datos curiosos. Los usuarios menores de edad no pueden recibir premios ni reembolsos de su dinero, algo extraño teniendo en cuenta que como indicábamos la mayor parte de los seguidores de esos youtubers son menores de edad.

Jake Paul admitía que la mayor parte de sus espectadores tienen entre 8 y 15 años, y en octubre ya fue acusado de violar la normativa de la FCC a la hora de hacer marketing e incitar a los niños a que compraran los productos que promociona en sus vídeos.

Algunos canales como Guava Juice y otros youtubers como Morgan "Morgz" Hudson han promocionado también esta sospechosa web, cuyo negocio ha acabado siendo destapado por otros youtubers, aunque eso no parezca haber servido de mucho.

Otros como Daniel Keem fueron tentados por la empresa Mystery Brand, que se ofreció a pagarle 100.000 dólares si hacía un vídeo de este tipo. Él se negó y fue uno de los primeros en hablar del problema. EL famoso PewDiePie también habló de este escándalo en uno de sus últimos vídeos: a él también le ofrecieron dinero —no especifica cuánto— por promocionar este sitio web.

First big story of 2019!



So it’s clear now a bunch of videos will be coming out starting tomorrow calling out @jakepaul & @RiceGum for promoting a Gambling site to kids!



I was offered $100k to do the same & almost took the cash. (But didn’t) So I can’t go that hard on them.