Instagram se plantea renovar completamente su interfaz y las pruebas han causado "el drama" entre los sorprendidos probadores

Los caminos del imperio de Facebook son inescrutables, ya sea en su red social madre o en las que ha ido fagocitando, y parece a Instagram se le ha ido la mano con las pruebas. La red de microposts multimedia al parecer se plantea abandonar una interfaz que ha mantenido desde sus inicios y puede que en un futuro leamos Instagram deslizando lateralmente, como si se tratase de una presentación de diapositivas.

El cambio ha llegado por sorpresa a algunos usuarios y en un primer momento lo estamos viendo en la app para iOS, en lo que parece que era una prueba a pequeña escala que al final ha trascendido a las redes. De este modo, se trataría de un cambio radical no sólo en la interfaz, sino en la experiencia de usuario que ahora tendrá que acostumbrarse al swipe lateral para desplazarse entre los posts de sus seguidos, y no el tradicional timeline en vertical.

Es posible que aún no os aparezca porque no se trata de algo definitivo y público, como Adam Mosseri (jefe de Instagram) ha aclarado por Twitter ante las dudas de la gente que lo ha empezado a experimentar. Pero navegando un poco por las redes ya vemos los primeros comentarios de quienes la están experimentando, adjuntando además capturas en vídeo que nos permiten apreciar cómo es esta nueva interfaz.

Está claro que los cambios no siempre son del agrado de todos y que hay quien no se lo ha tomado demasiado bien, pero tendremos que esperar a sea oficial y/o a que nos llegue llegue para probarla. Sobre todo ver si es estable y si reporta alguna ventaja con respecto a la interfaz en timeline que la app mantenía desde sus inicios, dejando el desplazamiento lateral para las diversas pestañas o ir de manera rápida a la interfaz de crear Stories.

I have the new Instagram horizontal scroll interface. I’m sure this will not be met with any backlash WHATSOEVER. But seems maybe intended to reduce mindless vertical scrolling? cc @mosseri comments at the end 😭 pic.twitter.com/fwmtbfjFaf