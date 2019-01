Nike Adapt BB: unas zapatillas "inteligentes" que se atan y ajustan automáticamente y usando una app

Que la tecnología forme parte de nuestros zapatos parece una cuestión de tiempo cuando vemos el empeño de algunos fabricantes por hacer "inteligente" esta prenda. En Nike ven la solución a la adaptación perfecta en el ajuste y el atado, pero no los convencionales, sino los automáticos, y ahora presentan las nuevas Nike Adapt BB.

Un calzado ideado para practicar el baloncesto, deporte que implica una expansión del pie considerable según se produce la actividad, con lo cual la adaptación del zapato es algo más complicada. En pro de que el jugador pueda sentirse cómodo durante todo el tiempo, Nike vuelve a basarse en un sistema automático de ajuste y atado llamado Nike Adapt.

Decimos vuelve porque la compañía ya lanzó un modelo de zapatos con un sistema de atado automático que permitía el ajuste al contorno del pie tal y como si fuesen calcetines. Fueron las Nike HyperAdapt 1.0, las consideradas primeras zapatillas "inteligentes" de la marca, por un módico precio de 700 euros y que según su diseñador, Tinker Hatfield, se "anticipaban las necesidades de los atletas".

Necesidades como la comodidad tras 24 minutos jugando al baloncesto, tiempo en el que según la marca el pie puede expandirse casi un 50%. Y buscando una solución a esto Nike ha combinado una nueva tecnología de atado y una app en la experiencia con las nuevas zapatillas Nike Adapt BB.

Lo que ocurre cuando el usuario introduce el pie en uno de estos zapatos es que los sensores calculan la tensión necesaria para el pie y ajustan el interior del zapato de modo que se asegure la comodidad y el correcto flujo sanguíneo en el pie. El sistema y los tejidos son capaces de soportar la misma tensión que un cable de paracaídas estándar, pudiendo aguantar 32 libras de fuerza (unos 142 newtons).

¿Qué se hace desde la app? El usuario puede ajustar la tensión tensión según en qué momento de la práctica se encuentre, por ejemplo si hay un tiempo muerto, y explica Nike que próximamente habrá posibilidad de configurar los ajustes para los momentos de calentamiento.

También es la manera de actualizar el firmware de la tecnología FitAdapt, la responsable de esa adaptación automática de los zapatos, y de consultar el estado de las baterías. Es pues un uso algo distinto de la app que veíamos para las RS Computer Shoe de Puma, cuyo propósito es completamente diferente y que es un guiño retro, no un calzado especializado, dentro de que en ambos casos se trate de zapatillas con tecnología.

Las zapatillas han sido probadas con tests de impacto, temperaturas extremas e impermeabilidad, así como con algunos atletas profesionales como Jayson Tatum, jugador de los Boston Celtics. Ahora queda que se prueben de manera seguida en la cancha y de ese modo comprobar si son o no una solución práctica para un jugador de baloncesto, teniendo en cuenta que no podrían pararse en pleno partido a toquetear el móvil para ajustar el zapato.

Introducing Nike Adapt BB. Power laces for the perfect fit.



Pre-order now for a limited time only on https://t.co/bowoctlxR0 in the U.S. Arriving globally February 17: https://t.co/5cm5ou0XQC #nikeadapt pic.twitter.com/UDbUBK7HvK