Somos el equipo que lleva 10 años traduciendo Wordpress al español

Puede que sea un menú flotante que desaparece al hacer scroll. O un tema que tarda siglos en cargar. O un plugin que no es compatible con esa función AJAX que quieres seguir usando en tu nuevo Wordpress. Si hay un problema, hay una pregunta, y si hay una pregunta en un foro de soporte de Wordpress España, hay una respuesta. En el día. Garantizado. Hay empresas con servicios de atención al cliente que no son tan escrupulosos, y eso que cobran por responder.

En Wordpress España, la comunidad con más de 2.500 voluntarios que sacan adelante todo lo relacionado con este CMS en español, nadie cobra, pese a que sus miembros invierten horas traduciendo temas, plugins, documentación, subiendo vídeos y respondiendo a cuantas dudas asaltan a los usuarios hispanohablantes de Wordpress. Por eso, y por otras cosas, Wordpress España recibió en junio de 2018 el Open Award a Mejor comunidad tecnológica.

“Somos un conjunto de personas que utilizamos Wordpress y que nos hemos dado cuenta de que, como es un software libre y gratuito y que no hay ninguna empresa detrás que nos garantice que va a estar disponible siempre, tenemos que poner nuestro granito de arena para que Wordpress siga creciendo”, explica Fernando Tellado, experto en Wordpress y uno de los fundadores oficiosos de una comunidad que este año cumple su décimo aniversario.

Traducción, soporte, diseño, desarrollo, promoción de WP. Las labores de Wordpress España son diversas, pero hay dos que son decisivas para la comunidad: primera, responder dudas técnicas, y segunda, traducir al español todo cuanto se desarrolla para este CMS. “Si queremos que Wordpress se popularice, no puedes ofrecerlo a medias en inglés en un país como España, en el que la gente no entiende inglés a nivel general”, dice Tellado. Ahora mismo, los 120 plugins más utilizados en Wordpress y los 120 temas más populares están completamente traducidos al español.

En cuanto al soporte técnico, Tellado destaca que, pese a la implantación mundial de WordPress (33% de las webs en el mundo están levantadas sobre WP), no hay una empresa detrás que preste una asistencia técnica ni responda en caso de problemas. “Los foros de soporte son los únicos canales que tenemos para ayudar al usuario.”

Una organización abierta donde todos pueden participar

Las cifras oficiales calculan alrededor de 2.500 voluntarios. Tienen perfiles variados, pero la mayoría está relacionada de alguna forma con WordPress: son usuarios de este CMS, desarrolladores de plugins, diseñadores de páginas web, consultores de comunicación y marketing, entusiastas del código abierto. Ejercen como traductores, desarrolladores, diseñadores, animadores de la comunidad WordPress España. Quienes tienen conocimientos técnicos se especializan en asuntos muy concretos (como resolver dudas de seguridad o compatibilidades entre plugins en soporte), pero donde más voluntarios hay es el campo de la traducción. Algunos dedican varias horas al día, otros desaparecen durante meses y sólo aportan cuando encuentran algo de tiempo. De los 2.500 miembros, sólo una muy pequeña parte participa diariamente. Pero no hay rencores. Nadie cobra, así que no se exige dedicación plena.

La comunicación entre los voluntarios se realiza con Slack, una especie de chat para equipos parecida a Teams y Asana. En Slack están representadas todas las funciones de la comunidad. Hay canales para los traductores, para los diseñadores, para los desarrolladores, para los expertos en seguridad, para quienes se encargan de la accesibilidad, para los que atienden a la prensa, para los que organizan los eventos (de los que hablaremos luego). En resumen, más de 70 canales especializados.

Foto de grupo WordCamp Zaragoza 2019. David Vázquez.

Slack es la tela de araña que vertebra todos los miembros y permite que haya un flujo de trabajo asumible. Al día se publican entre 10 y 20 mensajes en Slack, al menos en los canales que son públicos. A esto hay que añadir las respuestas en los foros de soporte (con más de 10 preguntas diarias que hay que responder) y las cadenas de traducciones, que en temporada alta (cuando se prepara una nueva versión del CMS) se pueden contar por centenares. Al día.

Propuestas y decisiones abiertas a debate (casi siempre)

Ante tanta actividad se vuelve imprescindible la figura del responsable. En España hay ocho, y ejercen un papel que incluye supervisar los trabajos de los voluntarios, valorar las propuestas que hacen estos a través de Slack, alertar sobre lo que falta por hacer, trazar planes a largo plazo y animar a los voluntarios a que se involucren. Además de los responsables también están los validadores de traducciones, que son quienes aprueban, o no, las traducciones. Muchos de los responsables son a su vez validadores. (Es el caso de Fernando Tellado y Rafael Poveda, presentes en este artículo)

Hay dos tipos de decisiones: las de medio/largo plazo, que se definen como objetivos nada sorprendentes y muy prácticos (traducir la totalidad de la nueva versión de WordPress antes de que salga, responder todas las dudas de los foros de soporte en el mismo día…) y las de corto plazo. Las decisiones a futuro las toman los responsables y se suelen discutir personalmente en los eventos, aunque todo el mundo es libre de proponer en Slack. Las decisiones más inmediatas (dónde hacer nuevos eventos, cómo se traduce un término…) se discuten en Slack.

Este sistema de organización y de toma de decisiones tan transparente y abierto se mantiene igualmente en WordPress internacional, que también usa Slack. Algunos de los responsables de WP España participan en los equipos internacionales. Para Tellado, “todos opinamos pero las decisiones las toman los equipos que van a trabajar en ello. Se discuten las propuestas, pero no las decisiones”. Eso sí, de vez en cuando surge algún liderazgo, como el de Matt Mullenweg, cofundador de WP, a quien conocen como el “dictador benevolente”, que “tira de las riendas cuando hay demasiado debate y no se llega a ninguna conclusión.”

Antes de la llegada de Slack todo funcionaba con IRC y más tarde con Facebook y Skype. Con el paso del tiempo, la comunidad creció y las herramientas de comunicación que valían para unas pocas decenas de personas se volvieron insuficientes. Ni daban abasto ni eran funcionales. “Antes, para traducir un término tenías que esperar a la reunión semanal y discutirlo. Ahora lo lanzas directamente al canal de Slack de traductores, todo el mundo te responde y solucionado”, explica Rafael Poveda, desarrollador y otro de los fundadores oficiosos de la comunidad de WordPress en España.

Eventos locales y nacionales donde no sólo se va como oyente

Sin embargo, esa rapidez de actuación no se debe sólo a contar con una herramienta de comunicación ágil. Lo que facilita que las decisiones importantes se tomen rápidamente es que los miembros más activos de la comunidad se ven cada pocos meses. La comunicación telemática es diaria y constante, pero lo que vertebra la comunidad son los eventos. No es casualidad que España fuera en 2018 el segundo país del mundo, sólo por detrás de EE.UU., con más eventos locales, los llamados Meetups. Se celebraron 52.

Más importantes que estos encuentros locales son las WordCamps, eventos que se celebran cada dos o tres meses en distintas ciudades españolas y que reúnen a centenares de personas, como la de Madrid de 2018, que acogió a más de 400 asistentes (y cuya foto casi cenital encabeza este artículo). En 2018 hubo nueve WordCamps, y 2019 apunta a que se superarán las 10. Las WordCamps suelen durar dos días y costar entre 10 y 30 euros (comida incluida). En ellas se ofrecen charlas, talleres y mesas redondas. “Son eventos particulares porque no vas sólo a ver, sino que el primer día vas a aprender y el segundo, a colaborar”, explica Fernando Tellado.

Momento durante el Contributor Day en WordCamp Zaragoza 2018. Alfredo Piqueras Lasa

“El segundo día se llama Contributor Day. Es el día en que enseñamos a la gente cómo pueden colaborar en Wordpress España”, explica Alejandro Gil, docente, experto en Wordpress y promotor de la WordCamp Zaragoza. Aunque también los miembros de la comunidad se reúnen para fijar próximos objetivos, la misión de este día es captar nuevos colaboradores para la comunidad. Se colocan varias mesas y los responsables de cada área de la comunidad explican a los asistentes en qué consiste cada sección y cómo pueden participar.

Alejandro Gil fue el impulsor de la candidatura de Wordpress España a los Open Awards, los premios más importantes que reconocen las tecnologías de código abierto. “Vi una oportunidad perfecta para animar a más gente a que se meta en la comunidad. No sólo por el reconocimiento del premio, sino por la visibilidad que nos podría ayudar a generar”, explica Gil.

Momento en que WordPress España recibe el Open Award 2018 a Mejor comunidad tecnológica. Alejandro Gil es el tercero por la izquierda, Fernando Tellado, el cuarto.

Y lo consiguieron. “Creo que en nuestro caso fue un premio muy puro en su esencia por nuestra manera de funcionar, pues aquí es la propia comunidad la que impulsa el software. Nos encantó y estamos muy orgullosos de haberlo recibido”, dice Fernando Tellado, al tiempo que anima a otras comunidades, como Joomla o Drupal, a que se presenten también.

El origen de una de las comunidades Wordpress más eficientes del mundo

Tanto Fernando Tellado como Rafael Poveda comenzaron a subir a la red sus propias traducciones de WP porque no encontraban lo que buscaban. Poveda, ingeniero informático desde hace casi dos décadas, empezó a traducir porque sus clientes necesitaban acceder a sus WordPress en español. Y Tellado, que descubrió WordPress en el primer lustro de los 2000 cuando aquí apenas se conocía, decidió pasar al español lo que él sólo encontraba en inglés. Así comenzaron a traducir y crear contenidos sobre WordPress y a ofrecerlos gratuitamente a quien pudiera interesar. Empezaron por necesidad, pero se quedaron por el compromiso de aportar algo no ya a WordPress en particular, sino a la filosofía del código abierto en general. Esta misión impulsa la actividad de muchos de los integrantes de la comunidad de WordPress España.

Alejandro Gil, experto en WordPress y promotor de eventos WP en Zaragoza, presenta la II edición de WordCamp Zaragoza. Anabel Pérez

Lo que hoy conocemos como WordPress España se creó oficialmente en 2009, en Barcelona, en la segunda WordCamp que se celebró en nuestro país. Muchos de los contribuidores ya se conocían, como es el caso de Tellado y Poveda (en las conversaciones salen otros como Luís Rull y Fernando Muñoz), pero fue la influencia de alguien de fuera (José Fontainhas, gestor de comunidades de WP a nivel internacional) lo que les animó a juntarse. “Nos empezó a pinchar un poco diciéndonos que por qué narices estábamos haciendo las cosas por separado, y a partir de ahí nos sentamos y nos organizamos”, cuenta Rafael Poveda. Y así, sentándose y organizándose convirtieron WordPress España en lo que es hoy, una referencia mundial para otras comunidades de usuarios de software de código abierto.

Imágenes. Foto 1 | Foto 2