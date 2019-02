Subir la edad mínima para fumar hasta los 100 años: la nueva propuesta que votará Hawaii para acabar con el tabaco

La del tabaco es una industria tan beneficiosa para unos como perjudicial para la salud, por lo que los gobiernos llevan décadas ideando maneras de al menos reducir la incidencia del hábito y lograr un ambiente más aliviado de humos. Pero la última propuesta de Hawaii gana la partida a llamativa, porque se trata en establecer la edad mínima para fumar en los 100 años.

Es una nueva propuesta de ley que incrementaría el mínimo de edad de fumar y adquirir tabaco de manera legal progresivamente, consiguiendo así que se reduzca a una población que a todas luces no debe ser un sector demográfico muy numeroso. De este modo, buscan combatir un hábito adictivo cuya relación con el desarrollo de cáncer se ha estado estudiando desde hace décadas.

Que en 2024 necesites tener 100 años para comprar una cajetilla

Se trata de un proyecto de ley de la mano del representante del partido demócrata Richard Creagan, en el que la idea es que la edad mínima de fumar vaya aumentando con los años a partir de 2020. Tal y como transmiten en BBC, esta propuesta (la HB 1509) plantea que la edad mínima legal para fumar se incremente a los 30 en 2020, a 40 en 2021, a 50 en 2022, a 60 en 2023 y en 2024 que directamente pase a los 100 años.

Tal cual. El político mantiene que se trata de una "industria ridícula y perjudicial" y que el cigarro es "el artefacto más mortífero de la historia de la humanidad", lo cual figura literalmente en la propuesta.

No es de extrañar que Creagan proponga algo con tal fuerza dado que trabajó com médico de emergencias antes de pasar a la política en 2014. De hecho, se apoya en que no hay tampoco un acceso libre a los opioides, y que en este caso se trata igualmente de una sustancia adictiva (y además letal, según sus propias palabras).

Cada vez fuman menos estadounidenses, pero siempre es una cifra a reducir

En Estados Unidos ya ha habido alguna propuesta drástica previa a esta, como la reducción de la cantidad nicotina por cigarrillo para intentar reducir ese 15% de adultos fumadores que según la FDA había en 2018. De hecho, este porcentaje se ha ido reduciendo gracias a las campañas y distintas medidas (no poder fumar en el interior de locales, etc.), aunque en 2015 aún suponía unas 480.000 muertes y más de 300.000 millones de dólares en gastos de sanidad al año.

Hawaii parte con ventaja para poner en marcha esta curiosa ley, ya que es el primer y único estado del país en el que la edad mínima para fumar son los 21 (en el resto está entre los 18 y los 19). Una propuesta que no incluye los cigarrillos electrónicos y los puros porque el político considera que son menos dañinos, aunque no está claro del todo que los primeros sean inocuos como ya vimos.

Por el momento es una propuesta y necesita la aprobación antes de convertirse en una ley a nivel del estado. Habrá que ver cómo actúan las tabacaleras y si de alguna manera ejercen presión para que no se apruebe, pero desde luego sería una victoria para quienes buscamos un ambiente libre de malos humos y Hawaii sería un poco más paraíso (aún más).