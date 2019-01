Xiaomi también mirando a Marte: han colaborado en este concepto de hábitat marciano basado en el reciclaje y la simplicidad

A Xiaomi no se le acaban las ideas ni las áreas en las que meter la nariz (y sus fábricas). Ya no sólo se trata de ir más allá de lo tecnológico para tener productos como bolígrafos o paraguas, sino de pensar más allá de la estratosfera e imaginar un hogar perfecto para Marte, en colaboración con un estudio de arquitectura.

Se trata de MARS Case, un concepto de casa minimalista y poco invasiva pensado para asentarse en un ambiente inhóspito y que no disponga de la abundancia (y facilidad de explotación) de los recursos naturales necesarios para la vida que ofrece nuestro maltratado planeta. Por supuesto, al hogar no le faltarían electródomesticos de la marca china, por supuesto.

A reciclar sobre la arena roja

Inspirándose en encontrar las necesidades esenciales para la vida y alejarse de la explotación incontrolada de recursos, el estudio de arquitectura OPEN propone MARS Case, un proyecto que combina tecnología, diseño y arquitectura que representa lo que podría ser un hogar ideal para Marte. Lo que ellos y Xiaomi proponen con MARS Case es que imaginemos que la humanidad se ve forzada a vivir en Marte, donde no hay opción de asentarse y desarrollar una vida tal y como la conocemos aquí, por muchas novelas que nos muestren cómo cultivar patatas en el Planeta Rojo.

No nos quedaría alternativa y tendríamos que cambiar nuestros hábitos, o mejor dicho olvidar las materias primas y fuentes que suplen nuestras necesidades (o lo que creemos imprescindible para la vida). De ahí que el pilar fundamental de MARS Case sea reciclar: reciclar el calor, el agua, los gases y todo aquello que se generase y que necesitasen los sistemas electrónicos de la casa.

Además, está pensado para la movilidad y la estructura modular, con módulos de 2,4 x 2,4 x 2 metros hinchables, de modo que al final la burbuja pueda desinflarse y plegarse para ser trasladada a otra localización. Lo que vemos en las fotos es que quedan dos estancias, de modo que la parte hinchable sale de un cubículo, todo muy minimalista, en blanco y con pequeñas ventanas.

Así, se trataría de un hogar que lograse cero emisiones y un ciclo energético autónomo, buscando el mínimo consumo de recursos y los máximos reciclaje y reutilización. Los electrodomésticos y dispositivos Xiaomi quedarían integrados en el módulo llamado The Home, y la idea es que todos estén conectados inalámbricamente para ser controlados con el smartphone.

MARS Case un proyecto a modo de inspiración y más centrado en la estética y en la idea de simplificar la vida, a diferencia de los proyectos que los estudiantes proponían a la NASA (más realistas y enfocados a una estancia real en Marte). Por el momento aún no hemos puesto el pie en el Planeta Rojo, aunque las fechas de las futuras exploraciones no sólo contemplan llegar, también establecerse, así que no está de más en pensar cómo hacerlo.

Vía | Twitter (Kote) Imágenes | Xiaomi y WU Qingshang (vía Hyperbeast)